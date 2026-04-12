https://ukraina.ru/20260412/nato-razvalivaetsya-kak-venik-krasnov-o-raskole-vnutri-alyansa-i-novoy-realnosti-v-evrope-1077794656.html

"НАТО разваливается как веник": Краснов о расколе внутри альянса и новой реальности в Европе

"НАТО разваливается как веник": Краснов о расколе внутри альянса и новой реальности в Европе - 12.04.2026 Украина.ру

"НАТО разваливается как веник": Краснов о расколе внутри альянса и новой реальности в Европе

Ближневосточный конфликт обнажил раскол в НАТО: "прутики" стали принимать собственные решения, единая "метла" развалилась. Раньше все вставали по стойке "смирно", а теперь каждая страна тянет в свою сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-12T05:00

2026-04-12T05:00

2026-04-12T05:00

новости

сша

краснов

нато

главные новости

главное

война в иране

израиль

иран

ближний восток

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Отвечая на вопрос о том, что война США и Израиля против Ирана обнажила нежелание Европы поддерживать воинственные прихоти Америки, Краснов заявил, что единого альянса больше не существует. По словам Краснова, прежней дисциплины в НАТО больше не существует. "Раньше США говорили "надо", и все европейские страны по-пионерски вставали по стойке "смирно". Сейчас — нет. И, значит, нет больше единого НАТО", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что альянс превратился в подобие рынка. "Сейчас страны НАТО уже не несгибаемый альянс, а подобие базара, где идёт перманентный торг всех со всеми", — заявил он. "Возвращаясь к басенному образу веника, мы сейчас видим, как каждая хворостина норовит выпороть другую. А о том, чтобы защищаться вместе от слома, речи уже и не идёт", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Больше про американскую внешнюю политику — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.

сша

израиль

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, краснов, нато, главные новости, главное, война в иране, израиль, иран, ближний восток, удар по ирану, альянс, международные отношения, международная политика