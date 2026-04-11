Маленькие жертвы большой войны, "аватар" и сенсация в искусстве. Неделя необычных фотофактов

В Будапеште обнаружена неизвестная картина, которую мог написать Ван Гог. Война на Ближнем Востоке оставила без работы тайских слонов и погонщиков. AP опубликовал трагичный снимок из Ливана: дети тянут руки к камере во время раздачи помощи в Бейруте

2026-04-11T20:02

В субботу, 4 апреля, в честь 127-летия московского трамвая на улицы столицы выкатила колонна вагонов, которые помнят ещё наших прабабушек. Впервые ретро-состав проехал от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.На выставке под открытым небом организаторы представили более 50 уникальных экспонатов, включая 16 вагонов разных поколений и порядка 40 ретроавтомобилей из музеев и частных клубов.В воскресенье, 5 апреля, китайские генетики сообщили, что создали растения, излучающие свет в темноте, встроив в их ДНК гены светлячков и светящихся грибов. В результате экспериментов были получены фантастические орхидеи, подсолнухи и хризантемы, которые способны светиться в полной темноте, напоминая пейзажи из фильма "Аватар".При этом генетики проводят эксперименты не только из научного любопытства. По их замыслу, светящиеся растения в будущем могут стать альтернативой электрическим фонарям в городах. "Живые" источники света не требуют подключения к сети, не потребляют электроэнергию и органично вписываются в городской ландшафт.Эксперименты в тот день не закончились. Житель Багамских островов сконструировал для своего попугая по кличке Бебе настоящий батискаф, чтобы вместе с ним исследовать подводный мир. Об этом сообщают западные СМИ. Мужчина создал подводную лодку из обычного пластикового контейнера для хранения продуктов, оснастив его датчиком кислорода для обеспечения безопасности пернатого друга. В таком необычном "снаряжении" попугай может сопровождать хозяина во время погружений.В понедельник, 6 апреля, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания провели на лужайке Белого дома традиционное пасхальное катание яиц для детей. "Сегодня день, когда мы восхваляем Иисуса", — обратился американский лидер к гостям с балкона Белого дома. Мелания Трамп отметила, что этот пасхальный понедельник является особенным еще и потому, что в текущем году Соединенные Штаты отмечают 250-летие со дня основания.В тот же день, новость прилетела еще и из мира искусства. В Будапеште была обнаружена картина, автором которой может оказаться знаменитый голландский художник Винсент Ван Гог. Об этом сообщило венгерское издание Blikk. Как уточняет газета, в Лабораторию изучения живописи в Будапеште поступило несколько полотен от иностранного коллекционера. Одно из них привлекло внимание специалистов. Искусствовед Жофия Вегвари провела предварительные исследования холста, грунта и красок и установила, что работа относится к периоду примерно 1885–1890 годов — времени, когда творил Ван Гог. "С очень высокой вероятностью можно утверждать, что Винсент Ван Гог не может быть исключен из числа создателей картины, возможно, он написал ее как предварительный эскиз перед известной работой", — приводит издание вердикт эксперта. Картина, найденная в Будапеште, выглядит в точности так же, как известная работа художника 1888 года "Танцевальный зал в Арле", которая выставлена в парижском Музее Орсе. Если подлинность картины будет подтверждена, находка станет одним из самых значительных открытий в мире искусства за последние годы.Во вторник, 7 апреля, во французском департаменте Па-де-Кале высокоскоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в результате чего погиб машинист и 27 человек пострадали. В поезде, по данным BFM TV, ехали 350 пассажиров.В среду, 8 апреля, в мексиканском штате Синалоа произошло настоящее чудо — после 14 дней, проведенных под землей в затопленной золото-серебряной шахте, спасатели достали живым шахтера Франсиско Сапату Нахеру. Шахта Santa Fe обрушилась 25 марта, заблокировав под завалами и водой четырех человек. Все эти две недели военные водолазы и спасатели круглосуточно откачивали воду из затопленных штреков, прежде чем смогли добраться до выжившего. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала спасение "невероятным" и поблагодарила спасателей за героический труд.В четверг, 9 апреля, в Сети появилась фотография, как погонщики слонов в тайских слоновьих парках вынуждены сидеть без дела и ждать туристов. Причина — конфликт на Ближнем Востоке, который спровоцировал резкое падение турпотока в Королевство Таиланд. Как сообщают местные СМИ, парки, которые традиционно пользовались огромной популярностью у иностранных гостей, сейчас пустуют. В пятницу, 10 апреля, агентство Associated Press опубликовало сильный и трагичный снимок из Ливана: дети в отчаянии тянут руки к камере во время раздачи гуманитарной помощи в Бейруте. Эти мальчики и девочки — лишь малая часть тех, кто бежал с юга страны, спасаясь от израильских бомбежек.

Кристина Черкасова

