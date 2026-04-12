Сбор будет вечным. Как власти Украины изымают у населения деньги на войну - 12.04.2026 Украина.ру
Сбор будет вечным. Как власти Украины изымают у населения деньги на войну
Сбор будет вечным. Как власти Украины изымают у населения деньги на войну - 12.04.2026 Украина.ру
Сбор будет вечным. Как власти Украины изымают у населения деньги на войну
"Временно, на период проведения реформы Вооружённых сил Украины". Именно с такой формулировкой принимался законопроект №1621-VII от 31 июля 2014 года, вошедший в новейшую историю Украины как военный сбор. Однако практика показывает, что нет ничего более постоянного, чем временное
Так и военный сбор стал постоянным и за 12 лет эволюционировал вместе с постмайданной Украиной, для которой война из временной и чрезвычайной меры стала постоянной и нормальной.Некогда объяснятьПринимался законопроект №1621-VII летом 2014 года: Крым к тому моменту отчалил, Донбасс полыхал, а спустя две недели после принятия законопроекта ВСУ нанесли удар по пляжу в городе Зугрэс кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч". До первого "Минска" оставался месяц, и недавние участники госпереворота верили в то, что им удастся подчинить восставший против них Донбасс.Для подчинения нужны были деньги, а лучшее средство их изыскания — принятие антикризисных мер для отражения российской агрессии.Сам законопроект был оформлен в лучших традициях постсоветского чрезвычайного законотворчества. Во-первых, его название было типичным и максимально безликим: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины". В данный законопроект "запаковали" не только военный сбор, но и ещё целый букет налоговых изменений. Во-вторых, внесли его в парламент 21 июля, приняли уже спустя 10 дней — документу был предоставлен высший приоритет — и подписали в день принятия. Принимали его в целом, то есть сразу в первом чтении, без внесения каких-либо правок. "За" тогда проголосовали 306 депутатов. Но 306 голосов законопроект получил лишь с третьей попытки.Субъектом законодательной инициативы был Кабмин под руководством Арсения Яценюка, а подпись под документом поставил Пётр Порошенко*. При этом ни Яценюк, ни Порошенко публично законопроект не комментировали — не сочли нужным в том водовороте событий.Вступил в силу сбор уже спустя три (!) дня после принятия и подписания — с 3 августа, что является ярким штрихом, характеризующим всю его важность и чрезвычайность для киевской власти.Нужно больше золотаВ последующие годы военный сбор существенно изменился, хотя первые 10 лет его истории были вполне стабильными и даже заурядными.Первоначальная ставка военного сбора фиксировалась на уровне 1,5% от объекта налогообложения, которым были признаны практически все доходы физических лиц: зарплата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, арендная плата, проценты, дивиденды и так далее, включая операции по обмену валют. Платили все "физики", включая ИП на общей системе налогообложения.В 2024 году ставку военного сбора подняли с 1,5% до 5%. В августе 2023 года — после провала контрнаступления ВСУ в Запорожской области — ЕС сократил помесячное финансирование Украины с 1,5 до 1 млрд евро. Летом 2024 года вовсю шла борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Тогда доноры Украины решили подстраховаться на случай избрания республиканца и впервые пустили в оборот российские ЗВР, выдав Украине кредит под их обеспечение.В общем, киевской власти вновь были нужны деньги. Пожалуй, даже больше, чем в 2014 году, так как АТО/ООС превратилась в затяжную "полномасштабную войну".Поэтому до 30 ноября 2024 года действовала ставка сбора в 1,5%, а с 1 декабря 2024-го уже 5%. 1,5% сохранили для привилегированного сословия силовиков-"рыцарей": военнослужащих, полицейских, сотрудников СБУ, Нацгвардии и прочих, а "гречкосеев" заставили платить.Но так как денег нужно было всё больше, то власти приходилось импровизировать в свойственной ей манере расширения круга налогоплательщиков. Так и появилась третья редакция (закон №15110) военного сбора, которую по итогам споров и саботажа приняли депутаты 7 апреля.В законе №15110 несколько нововведений.Во-первых, военный сбор стал ещё более временным и постоянным одновременно: платить его придётся на протяжении трёх лет после гипотетической отмены военного положения по окончании войны.Во-вторых, плательщиками сбора сделали ИП на упрощённой системе налогообложения: 1, 2 и 4 группы: 10% от минимальной зарплаты на 1 января отчётного года, а 3 группе - 1% от дохода.Формально всё это требовал МВФ, но реально уже давно сложно понять, что является 100% требованием клерков фонда, а что киевская власть пытается выставить таковым. Реальность же показывает, что из года в год значение военного сбора для украинского бюджета лишь возрастало.В 2014 году — первый неполный год действия сбора — в бюджет поступили 2,5 млрд гривен. В 2015 году уже 9,2 млрд, а по итогам 2017-го сбор пополнил бюджет на 15,1 млрд гривен. Всего с 2014 по 2020 годы включительно военный сбор принёс в бюджет свыше 130 млрд гривен. Пика годовые поступления от военного сбора по 1,5% достигли в 2024 году — у граждан Украины изъяли 52,1 млрд гривен.Но с декабря 2024 года ставку сбора подняли с 1,5% до 5% и заработала магия чисел, которая гарантирует уже не временный, а постоянный характер военного сбора. Дело в том, что по итогам прошлого года поступления в госбюджет Украины от военного сбора превысили 163 млрд гривен, что в три раза больше, чем поступления за 2024 год и больше всех доходов от военного сбора за первые 6 лет его действия.Как видно, упорство киевской власти и МВФ в части принуждения депутатов к принятию новой редакции закона о военном сборе вполне логично: сбор становится существенным источником пополнения бюджета, в котором 100% собираемых внутри страны налогов и сборов направляются на финансирование военных действий.Вечный сборИстория военного сбора позволяет сделать несколько выводов.В условиях чрезвычайного или военного положения меры, позиционируемые бюрократией в качестве временных, с большей долей вероятности будут постоянными.Чрезвычайный режим управления крайне удобен и приятен для бюрократии, так как позволяет продавливать необходимые решения, "срезая" углы в процессе законотворчества, и уклоняться от необходимости что-либо объяснять гражданам, действуя в логике "время такое".Снижение налогового бремени чревато возникновением выпадающих доходов при сохранении примерно тех же расходов. Исключения из правила всё же есть, но их немного (СССР после победы в Великой Отечественной). На советский опыт киевская власть ориентироваться точно не будет — за основу скорее будет взят опыт США, где по окончании Второй мировой не произошло полного возврата к довоенным ставкам подоходного налога.Поэтому никакой отмены военного сбора не будет — чиновники не откажутся от ежегодных бюджетных поступлений в размере свыше 150 млрд гривен. В лучшем случае военный сбор просто переименуют, увязав его с восстановлением страны после войны.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО происходящем на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и "мерение писанками".
украина
донбасс
эксклюзив, украина, донбасс, дональд трамп, мвф, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, МВФ, Вооруженные силы Украины

Сбор будет вечным. Как власти Украины изымают у населения деньги на войну

08:35 12.04.2026 (обновлено: 09:24 12.04.2026)
 
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
"Временно, на период проведения реформы Вооружённых сил Украины". Именно с такой формулировкой принимался законопроект №1621-VII от 31 июля 2014 года, вошедший в новейшую историю Украины как военный сбор. Однако практика показывает, что нет ничего более постоянного, чем временное
Так и военный сбор стал постоянным и за 12 лет эволюционировал вместе с постмайданной Украиной, для которой война из временной и чрезвычайной меры стала постоянной и нормальной.
Некогда объяснять
Принимался законопроект №1621-VII летом 2014 года: Крым к тому моменту отчалил, Донбасс полыхал, а спустя две недели после принятия законопроекта ВСУ нанесли удар по пляжу в городе Зугрэс кассетными боеприпасами РСЗО "Смерч". До первого "Минска" оставался месяц, и недавние участники госпереворота верили в то, что им удастся подчинить восставший против них Донбасс.
Для подчинения нужны были деньги, а лучшее средство их изыскания — принятие антикризисных мер для отражения российской агрессии.
Сам законопроект был оформлен в лучших традициях постсоветского чрезвычайного законотворчества. Во-первых, его название было типичным и максимально безликим: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины". В данный законопроект "запаковали" не только военный сбор, но и ещё целый букет налоговых изменений.
Во-вторых, внесли его в парламент 21 июля, приняли уже спустя 10 дней — документу был предоставлен высший приоритет — и подписали в день принятия. Принимали его в целом, то есть сразу в первом чтении, без внесения каких-либо правок. "За" тогда проголосовали 306 депутатов. Но 306 голосов законопроект получил лишь с третьей попытки.
Субъектом законодательной инициативы был Кабмин под руководством Арсения Яценюка, а подпись под документом поставил Пётр Порошенко*. При этом ни Яценюк, ни Порошенко публично законопроект не комментировали — не сочли нужным в том водовороте событий.
Вступил в силу сбор уже спустя три (!) дня после принятия и подписания — с 3 августа, что является ярким штрихом, характеризующим всю его важность и чрезвычайность для киевской власти.
Нужно больше золота
В последующие годы военный сбор существенно изменился, хотя первые 10 лет его истории были вполне стабильными и даже заурядными.
Первоначальная ставка военного сбора фиксировалась на уровне 1,5% от объекта налогообложения, которым были признаны практически все доходы физических лиц: зарплата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, арендная плата, проценты, дивиденды и так далее, включая операции по обмену валют. Платили все "физики", включая ИП на общей системе налогообложения.
В 2024 году ставку военного сбора подняли с 1,5% до 5%. В августе 2023 года — после провала контрнаступления ВСУ в Запорожской области — ЕС сократил помесячное финансирование Украины с 1,5 до 1 млрд евро. Летом 2024 года вовсю шла борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Тогда доноры Украины решили подстраховаться на случай избрания республиканца и впервые пустили в оборот российские ЗВР, выдав Украине кредит под их обеспечение.
В общем, киевской власти вновь были нужны деньги. Пожалуй, даже больше, чем в 2014 году, так как АТО/ООС превратилась в затяжную "полномасштабную войну".
Поэтому до 30 ноября 2024 года действовала ставка сбора в 1,5%, а с 1 декабря 2024-го уже 5%. 1,5% сохранили для привилегированного сословия силовиков-"рыцарей": военнослужащих, полицейских, сотрудников СБУ, Нацгвардии и прочих, а "гречкосеев" заставили платить.
Но так как денег нужно было всё больше, то власти приходилось импровизировать в свойственной ей манере расширения круга налогоплательщиков. Так и появилась третья редакция (закон №15110) военного сбора, которую по итогам споров и саботажа приняли депутаты 7 апреля.
В законе №15110 несколько нововведений.
Во-первых, военный сбор стал ещё более временным и постоянным одновременно: платить его придётся на протяжении трёх лет после гипотетической отмены военного положения по окончании войны.
Во-вторых, плательщиками сбора сделали ИП на упрощённой системе налогообложения: 1, 2 и 4 группы: 10% от минимальной зарплаты на 1 января отчётного года, а 3 группе - 1% от дохода.
Формально всё это требовал МВФ, но реально уже давно сложно понять, что является 100% требованием клерков фонда, а что киевская власть пытается выставить таковым. Реальность же показывает, что из года в год значение военного сбора для украинского бюджета лишь возрастало.
В 2014 году — первый неполный год действия сбора — в бюджет поступили 2,5 млрд гривен. В 2015 году уже 9,2 млрд, а по итогам 2017-го сбор пополнил бюджет на 15,1 млрд гривен. Всего с 2014 по 2020 годы включительно военный сбор принёс в бюджет свыше 130 млрд гривен. Пика годовые поступления от военного сбора по 1,5% достигли в 2024 году — у граждан Украины изъяли 52,1 млрд гривен.
Но с декабря 2024 года ставку сбора подняли с 1,5% до 5% и заработала магия чисел, которая гарантирует уже не временный, а постоянный характер военного сбора. Дело в том, что по итогам прошлого года поступления в госбюджет Украины от военного сбора превысили 163 млрд гривен, что в три раза больше, чем поступления за 2024 год и больше всех доходов от военного сбора за первые 6 лет его действия.
Как видно, упорство киевской власти и МВФ в части принуждения депутатов к принятию новой редакции закона о военном сборе вполне логично: сбор становится существенным источником пополнения бюджета, в котором 100% собираемых внутри страны налогов и сборов направляются на финансирование военных действий.
Вечный сбор
История военного сбора позволяет сделать несколько выводов.
В условиях чрезвычайного или военного положения меры, позиционируемые бюрократией в качестве временных, с большей долей вероятности будут постоянными.
Чрезвычайный режим управления крайне удобен и приятен для бюрократии, так как позволяет продавливать необходимые решения, "срезая" углы в процессе законотворчества, и уклоняться от необходимости что-либо объяснять гражданам, действуя в логике "время такое".
Снижение налогового бремени чревато возникновением выпадающих доходов при сохранении примерно тех же расходов. Исключения из правила всё же есть, но их немного (СССР после победы в Великой Отечественной). На советский опыт киевская власть ориентироваться точно не будет — за основу скорее будет взят опыт США, где по окончании Второй мировой не произошло полного возврата к довоенным ставкам подоходного налога.
Поэтому никакой отмены военного сбора не будет — чиновники не откажутся от ежегодных бюджетных поступлений в размере свыше 150 млрд гривен. В лучшем случае военный сбор просто переименуют, увязав его с восстановлением страны после войны.
