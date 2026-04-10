"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном - 10.04.2026 Украина.ру
"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном
"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном - 10.04.2026 Украина.ру
"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном
Дональд Трамп пошёл на перемирие с Ираном, потому что этот сценарий был разыгран и расписан с Пакистаном, который вёл прямые переговоры с Тегераном. Против ядерных ударов выступали даже американские баптисты и евангелисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп пошёл на перемирие, несмотря на прежние угрозы уничтожить Иран, эксперт раскрыл подоплёку этого решения. Политолог также обратил внимание на внутриполитическое давление. "Против ядерных ударов выступали даже американские баптисты и евангелисты, а главы церквей обратились к Трампу, чтобы он этого не делал", — пояснил эксперт. По словам Вайнера, речь идёт о ключевой части американского электората. "А это электорат Трампа, о настроении которого ему сейчас необходимо постоянно думать", — констатировал собеседник издания.
"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном

18:08 10.04.2026 (обновлено: 18:10 10.04.2026)
 
Дональд Трамп пошёл на перемирие с Ираном, потому что этот сценарий был разыгран и расписан с Пакистаном, который вёл прямые переговоры с Тегераном. Против ядерных ударов выступали даже американские баптисты и евангелисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп пошёл на перемирие, несмотря на прежние угрозы уничтожить Иран, эксперт раскрыл подоплёку этого решения.
"Этот сценарий был разыгран и расписан с Пакистаном. Трамп знал, что Пакистан ведет прямые переговоры с Ираном, при этом понимал, какой негативный сценарий запустит бомбардировка", — заявил Вайнер.
Политолог также обратил внимание на внутриполитическое давление. "Против ядерных ударов выступали даже американские баптисты и евангелисты, а главы церквей обратились к Трампу, чтобы он этого не делал", — пояснил эксперт.
По словам Вайнера, речь идёт о ключевой части американского электората. "А это электорат Трампа, о настроении которого ему сейчас необходимо постоянно думать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты перемирия между США и Ираном — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
18:24Что Иран и США обсудят в Пакистане
18:18От исхода выборов в Венгрии зависит судьба Киева, считают украинские СМИ
18:08"Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном
17:56Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля
17:47Итоги 10.04.26: Иран требует репарации, США могут выйти из переговоров по Украине
17:34Путин унизил Стармера. "Как "Адмирал Григорович" бороздил Ла-Манш
17:04США разрушили экономику Ирана "в прах и пепел", но не добились своих целей — американист
16:26Активизировался даже в Африке: как Зеленский строит из себя "спасителя" Ближнего Востока — Вайнер
16:03"Европейцы это запомнят": политолог о том, как Украина сорвала поставки российской нефти в ЕС
16:02Во Владикавказе спасают пострадавших. В Херсонской области - перебои со светом. Новости к этому часу
16:00Одесская "Анка-пулемётчица" Нина Онилова
15:35В Харьковской области уничтожена вражеская САУ "Акация" вместе с артиллерийским расчетом
15:30Что происходит во Владикавказе на месте происшествия. Новости к этому часу
15:29Буданов* считает, что война скоро закончится
15:02Встреча Си и Чжэн: политический сигнал эпохи — курс на мирное объединение и
15:01Ответственность и последствия: Запад вновь обвинил Путина в скачках цен
14:50Пасхальное перемирие. Кто против остановки боёв на Пасху
14:44"Герань" ударила по резервуару с маслом в пригороде Одессы. Новости СВО
14:23ВСУ провалили миссию на Ближнем Востоке
14:17Вероятность российского десанта и буферная зона. Что происходит в Днепре
Лента новостейМолния