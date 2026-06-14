https://ukraina.ru/20260614/ushakov-uitkoff-i-kushner-v-blizhayshee-vremya-priedut-v-rossiyu-1080189484.html
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию - 14.06.2026 Украина.ру
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом 14 июня на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
2026-06-14T20:15
2026-06-14T20:15
2026-06-14T20:15
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_9e3846c29471969cf28558807ff090e3.jpg
"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", — заявил он. Визит американских эмиссаров состоится на фоне интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Днем 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности воздействовать на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомРанее украинская сторона сообщила о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где обсуждался дальнейший ход переговоров. Подробнее – Зеленский и Трамп провели телефонный разговорБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9055108493b042e6aaab6722d87c41a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, ес
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ЕС
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом 14 июня на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков