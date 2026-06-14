Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию - 14.06.2026 Украина.ру
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Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию - 14.06.2026 Украина.ру
Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию
Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом 14 июня на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
2026-06-14T20:15
2026-06-14T20:15
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"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", — заявил он. Визит американских эмиссаров состоится на фоне интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Днем 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности воздействовать на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомРанее украинская сторона сообщила о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где обсуждался дальнейший ход переговоров. Подробнее – Зеленский и Трамп провели телефонный разговорБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, ес
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ЕС

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию

20:15 14.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом 14 июня на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", — заявил он.
Визит американских эмиссаров состоится на фоне интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Днем 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности воздействовать на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Ранее украинская сторона сообщила о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где обсуждался дальнейший ход переговоров. Подробнее – Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
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