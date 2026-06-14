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Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию - 14.06.2026 Украина.ру

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время приедут в Россию

Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом 14 июня на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

2026-06-14T20:15

2026-06-14T20:15

2026-06-14T20:15

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"Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию", — заявил он. Визит американских эмиссаров состоится на фоне интенсификации диалога между Москвой и Вашингтоном. Днем 14 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с 80-летием. Трамп, в свою очередь, заявил о готовности воздействовать на ЕС и Украину для достижения мирной сделки. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомРанее украинская сторона сообщила о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, где обсуждался дальнейший ход переговоров. Подробнее – Зеленский и Трамп провели телефонный разговорБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, ес