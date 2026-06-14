https://ukraina.ru/20260614/ves-mir-nenavidit-g7-protest-protiv-sammita-v-zheneve-pereros-v-besporyadki-1080189779.html
"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки
"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки - 14.06.2026 Украина.ру
"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки
Многотысячная акция протеста против саммита "Большой семерки" в Женеве переросла в уличные столкновения. Участники шествия поджигали автомобили, атаковали полицейских и крушили рекламные конструкции
2026-06-14T21:00
2026-06-14T21:00
2026-06-14T21:00
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Шествие стартовало у парка Мон-Репо и направилось к центру города. Активисты выступали с антиглобалистскими лозунгами, требовали прекратить военные действия на Ближнем Востоке и снять давление с Кубы. "Весь мир ненавидит "Большую Семерку"", — скандировали собравшиеся, обвиняя политиков в фашизме. Вскоре мирная акция переросла в хаос. Радикалы начали переворачивать мусорные контейнеры, разбили рекламные щиты, подожгли Tesla. В районе железнодорожного вокзала в полицейских полетели стеклянные бутылки. К месту событий стянули дополнительные силы, несколько центральных улиц и мост Пон-Монблан перекрыли. Владельцы магазинов и ресторанов заранее закрыли витрины защитными конструкциями, опасаясь погромов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, женева, ближний восток, куба, кир стармер, большая семерка
Новости, Женева, Ближний Восток, Куба, Кир Стармер, большая семерка
"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки
Многотысячная акция протеста против саммита "Большой семерки" в Женеве переросла в уличные столкновения. Участники шествия поджигали автомобили, атаковали полицейских и крушили рекламные конструкции
Шествие стартовало у парка Мон-Репо и направилось к центру города. Активисты выступали с антиглобалистскими лозунгами, требовали прекратить военные действия на Ближнем Востоке и снять давление с Кубы.
"Весь мир ненавидит "Большую Семерку"", — скандировали собравшиеся, обвиняя политиков в фашизме.
Вскоре мирная акция переросла в хаос. Радикалы начали переворачивать мусорные контейнеры, разбили рекламные щиты, подожгли Tesla. В районе железнодорожного вокзала в полицейских полетели стеклянные бутылки.
К месту событий стянули дополнительные силы, несколько центральных улиц и мост Пон-Монблан перекрыли. Владельцы магазинов и ресторанов заранее закрыли витрины защитными конструкциями, опасаясь погромов.
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