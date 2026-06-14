Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды в Москве.
Жителей украинской столицы предупредили о резком скачке тарифов. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что стоимость водоснабжения в Киеве в перспективе может достичь 50–60 гривен за кубометр
По его словам, Киев объективно обладает условиями для одних из самых низких тарифов в стране — высокая плотность населения, многоэтажная застройка. Однако все преимущества перечеркиваются отсутствием государственного контроля и полноценного аудита коммунальных предприятий.
Кучеренко предупредил: последствия нынешнего хаоса в ЖКХ особенно больно ударят по кошелькам граждан после завершения войны, когда будут отменены ограничения на повышение цен.
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