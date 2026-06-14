https://ukraina.ru/20260614/kievlyan-gotovyat-k-shoku-voda-mozhet-podorozhat-do-60-griven-za-kubometr-1080190206.html

Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр

Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр - 14.06.2026 Украина.ру

Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр

Жителей украинской столицы предупредили о резком скачке тарифов. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что стоимость водоснабжения в Киеве в перспективе может достичь 50–60 гривен за кубометр

2026-06-14T21:52

2026-06-14T21:52

2026-06-14T21:52

новости

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102064/64/1020646443_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6899d7ba0ee2ea0d2a4e2bf1113211a7.jpg

По его словам, Киев объективно обладает условиями для одних из самых низких тарифов в стране — высокая плотность населения, многоэтажная застройка. Однако все преимущества перечеркиваются отсутствием государственного контроля и полноценного аудита коммунальных предприятий. Кучеренко предупредил: последствия нынешнего хаоса в ЖКХ особенно больно ударят по кошелькам граждан после завершения войны, когда будут отменены ограничения на повышение цен.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина