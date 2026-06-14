https://ukraina.ru/20260614/shestvie-besovschiny-v-stolitse-ukrainy-proshel-lgbt-prayd-1080189630.html
Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд - 14.06.2026 Украина.ру
Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
В воскресенье, 14 июня, в Киеве состоялся прайд ЛГБТ*-сообщества. Об этом сообщают местные СМИ
2026-06-14T20:35
2026-06-14T20:35
2026-06-14T20:35
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Участники шествия прошли по улице Кирилловской с лозунгами о свободе самовыражения и правах человека. Одновременно в столице прошел Марш "За традиционные ценности" — его участники выступили в поддержку традиционной семьи. Пока украинские мужчины гибнут на фронте, а ТЦК отлавливают последних, Киев продолжает превращаться в филиал европейской повестки. Месяц Содома, ЛГБТ*-прайды, марши — все по расписанию, как в лучших столицах Запада. Ранее Зеленский высказался в поддержку прав ЛГБТ*-сообщества на Украине. Об этом – в материале "Мы одинаковые" — Зеленский про ЛГБТ* * Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, лгбт, тцк
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, ЛГБТ, ТЦК
Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
В воскресенье, 14 июня, в Киеве состоялся прайд ЛГБТ*-сообщества. Об этом сообщают местные СМИ
Участники шествия прошли по улице Кирилловской с лозунгами о свободе самовыражения и правах человека.
Одновременно в столице прошел Марш "За традиционные ценности" — его участники выступили в поддержку традиционной семьи.
Пока украинские мужчины гибнут на фронте, а ТЦК отлавливают последних, Киев продолжает превращаться в филиал европейской повестки. Месяц Содома, ЛГБТ*-прайды, марши — все по расписанию, как в лучших столицах Запада.
Ранее Зеленский высказался в поддержку прав ЛГБТ*-сообщества на Украине. Об этом – в материале "Мы одинаковые" — Зеленский про ЛГБТ*
* Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ