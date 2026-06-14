https://ukraina.ru/20260614/shestvie-besovschiny-v-stolitse-ukrainy-proshel-lgbt-prayd-1080189630.html

Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд

Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд - 14.06.2026 Украина.ру

Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд

В воскресенье, 14 июня, в Киеве состоялся прайд ЛГБТ*-сообщества. Об этом сообщают местные СМИ

2026-06-14T20:35

2026-06-14T20:35

2026-06-14T20:35

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Участники шествия прошли по улице Кирилловской с лозунгами о свободе самовыражения и правах человека. Одновременно в столице прошел Марш "За традиционные ценности" — его участники выступили в поддержку традиционной семьи. Пока украинские мужчины гибнут на фронте, а ТЦК отлавливают последних, Киев продолжает превращаться в филиал европейской повестки. Месяц Содома, ЛГБТ*-прайды, марши — все по расписанию, как в лучших столицах Запада. Ранее Зеленский высказался в поддержку прав ЛГБТ*-сообщества на Украине. Об этом – в материале "Мы одинаковые" — Зеленский про ЛГБТ* * Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ

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