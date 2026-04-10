От исхода выборов в Венгрии зависит судьба Киева, считают украинские СМИ - 10.04.2026 Украина.ру
От исхода выборов в Венгрии зависит судьба Киева, считают украинские СМИ
Предвыборная гонка в Венгрии подходит к концу. 12 апреля, венгры придут на избирательные участки голосовать за новый состав парламента. Основная борьба развернулась между двумя партиями - “Фидес” действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной “Тисы” Петера Мадьяра. Предвыборный "расклад" 10 апреля предлагает издание "Политика страны"
18:18 10.04.2026
 
Предвыборная гонка в Венгрии подходит к концу. 12 апреля, венгры придут на избирательные участки голосовать за новый состав парламента. Основная борьба развернулась между двумя партиями - “Фидес” действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной “Тисы” Петера Мадьяра. Предвыборный "расклад" 10 апреля предлагает издание "Политика страны"
"Исход выборов повлияет на сразу два глобальных тренда", - пишет издание.
Первый - политика Европы в отношении Украины и России. Нынешнее правительство Орбана последовательно блокирует большой пласт различных европейских инициатив в отношении Киева начиная от предоставления кредита в 90 млрд евро и заканчивая интеграцией в ЕС.
Если придет к власти Мадьяр, то, как рассчитывают в Киеве и в Брюсселе, этот блок можно будет снять. Хотя, по мнению издания, даже это может принципиально ситуацию не изменить, если война в Иране продолжится, что может подтолкнуть Европу к сокращению поддержки Украины и к разморозке отношений с РФ вне зависимости от ситуации в Будапеште.
"Но, по крайней мере, надежды на перемены у украинских и европейских властей в связи с выборами в Венгрии имеются", - пишет издание.
Второй тренд- отношения Трампа и Европы. Трамп сегодня в открытую поддержал Орбана. Накануне в Будапешт приезжал вице-президент Вэнс.
"Для Трампа Орбан - важнейший союзник, через которого он может влиять на политику Евросоюза, блокируя, при желании, те или иные решения. Соответственно, европейским элитам важно Трампа этого рычага влияния лишить, добившись поражения Орбана на выборах", -пишет издание.
Исходя из того, что ставки очень высоки, то и напряжение крайне велико.
Главные события дня: Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля
