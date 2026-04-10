Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля

Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля - 10.04.2026 Украина.ру

Число бунтов в ВСУ вырастет. Буданов* ждет конца войны. Революции на Ближнем Востоке. Итоги 10 апреля

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* рассказал о кризисе мобилизации, огромном потенциале России и скором окончании военных действий. Бунты в ВСУ продолжатся, считает эксперт. На Ближнем Востоке возможны революции из-за недоверия народа к элитам и поражения США в войне с Ираном

2026-04-10T17:56

2026-04-10T17:56

2026-04-10T17:56

Буданов* считает, что дело идет к миру: к чему бы это?Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сделал ряд важных заявлений.Так, например, он сказал, что Россия не испытывает нехватки личного состава и в случае необходимости может мобилизовать 23,5 миллиона человек. Об этом пишет Bloomberg.По словам Буданова*, проблем у России в этом плане не будет в ближайшие годы."Ее мобилизационный резерв намного превосходит все, что может собрать Украина, которая борется с нехваткой солдат", — сказал он.Украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) "на три буквы". Об этом заявил Буданов* в интервью "Укринформу"."У нас в обществе страшнейшая проблема. Герой тот, кто записывает видосики, "как я послал на три буквы ТЦК" или "как я перебежал через "зеленку" за границу" — а вы, тупые, тут оставайтесь", — пожаловался глава ОП.По его словам, эта ситуация демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа."С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации", - указал глава офиса Зеленского.Высказался он и перспективах завершения украинского конфликта."В отличие от нас, они (россияне - Ред.) тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго", - заявил глава ОП в интервью Bloomberg.Собеседник "РБК-Украина" считает, что Буданов рассматривается кураторами Киева как кандидатура на пост нового президента страны, поэтому и позволяет себе подобного рода заявления: о силе России, бегстве украинцев от ТЦК и скором окончании СВО."Кирилл заходил под определенную политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше — возможно, в каком-то формате участвовать в выборах", — заявил собеседник издания.Чем президент-террорист будет лучше президента-комика – вопрос риторический.В ВСУ растет число недовольных, мятежи продолжатсяМятеж бойцов ВСУ на полигоне в Чугуевском районе Харьковской области показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов."Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации", – отметил политолог Владимир Корнилов.Напомним, связанный с группировкой ВС России "Север" канал "Северный ветер" в Мах сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев."Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти", – говорится в сообщении."Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование "мертвых душ" для получения выплат", – напомнил он."ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает", – продолжил собеседник."Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ", – подчеркнул эксперт.Если Ближний Восток не объединится против США, там возможны революцииВерховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива. По его мнению, южным соседям Ирана стоит с подозрением относиться к ложным заявлениям "дьяволов". Об этом говорится в заявлении, распространенном иранским государственным телевидением от имени верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи."В этот момент я говорю южным соседям Ирана: вы являетесь свидетелями чуда. Поэтому смотрите правильно, понимайте правильно, занимайте правильную сторону и с подозрением относитесь к ложным обещаниям дьяволов", - указывается в заявлении по случаю 40 дней со дня смерти предыдущего верховного лидера Ирана - отца Моджтабы Али Хаменеи.Моджтаба Хаменеи также подчеркнул, что Иран не оставит в покое "преступных захватчиков" и потребует репараций за ущерб, причиненный стране.Экономист Василий Колташов в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ближайшее время в странах Персидского залива разразятся гражданские конфликты, и виноваты в этом будут местные элиты."Сейчас шейхи полностью зависят от США, потому что их деньги вложены в американский фондовый рынок. На этом фоне очень скоро возникнет экономический и гуманитарный кризис. Есть вероятность, что в регионе произойдет серия исламских революций — по типу иранской в 1979 году, добавил Колташов."Монархии стран Персидского залива падут вместе с американской гегемонией", — предполагает экономист.*Внесен в список экстремистов и террористов

иран

украина

россия

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

иран, украина, россия, моджтаба хаменеи, владимир зеленский, владимир корнилов, вооруженные силы украины, bloomberg, тцк, хроники, эксклюзив