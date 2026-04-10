Что Иран и США обсудят в Пакистане - 10.04.2026 Украина.ру
Что Иран и США обсудят в Пакистане
11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде. Об этом 10 апреля сообщают российские информационные агентства
Что Иран и США обсудят в Пакистане

18:24 10.04.2026
 
11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде. Об этом 10 апреля сообщают российские информационные агентства
Что известно о предстоящих переговорах Ирана и США в Исламабаде:
▪️Переговоры состоятся 11 апреля, передает телеканал Al Hadath;
▪️Власти Ирана выступают против перемирия, которое вместо реальной дипломатии предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий;
▪️План Ирана из 10 пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке;
▪️Во главе иранской делегации председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, сообщила газета WSJ со ссылкой на источники;
▪️После просьбы Исламабада Трамп попросил Вэнса "возглавить мирные усилия", пишет WSJ;
▪️Переговоры могут продлиться два-три дня, заявил ТАСС представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи;
▪️Он отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
