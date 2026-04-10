Что Иран и США обсудят в Пакистане
11 апреля пройдут переговоры Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде. Об этом 10 апреля сообщают российские информационные агентства
2026-04-10T18:24
Что известно о предстоящих переговорах Ирана и США в Исламабаде: ▪️Переговоры состоятся 11 апреля, передает телеканал Al Hadath; ▪️Власти Ирана выступают против перемирия, которое вместо реальной дипломатии предполагает перевооружение США и Израиля и последующее возобновление боевых действий; ▪️План Ирана из 10 пунктов станет основой для дальнейших переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке; ▪️Во главе иранской делегации председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, сообщила газета WSJ со ссылкой на источники; ▪️После просьбы Исламабада Трамп попросил Вэнса "возглавить мирные усилия", пишет WSJ; ▪️Переговоры могут продлиться два-три дня, заявил ТАСС представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи; ▪️Он отметил, что Иран откроет Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем.Мнение о развитии событий на Ближнем Востоке: "Сценарий был разыгран с Пакистаном": Вайнер о том, почему Трамп пошёл на перемирие с Ираном
