https://ukraina.ru/20260409/tramp-prodolzhit-snimat-sanktsii-s-rossii-chtoby-sderzhat-rost-tsen-na-toplivo-novosti-k-etomu-chasu-1077721512.html
Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп намерен и дальше смягчать санкционные ограничения в отношении России, чтобы предотвратить дальнейший рост цен на топливо на внутреннем рынке, сообщает американское издание Semafor. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-09T18:20
новости
россия
сша
сумская область
дональд трамп
татьяна москалькова
сергей лавров
росатом
роскосмос
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077441732_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50855e227e3c2ba5accb55e4965d969b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077441732_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1bc3f152a902d9fa672ac9bd5f43392e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
🟦 На территории Сумской области Украины находятся 7 жителей Курской области, 3 из которых — в ПВР, 4 — у знакомых. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
🟦 Контакты между Россией и США по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
🟦 Международное движение "Мемориал"* признали в России экстремистским и запретили.
🟦 В отношении комика Семёна Слепакова* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы.
🟦 Атомная станция, разрабатываемая учеными РФ, должна начать работу на Луне к 2036 году, заявил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов.
🟦 Роскосмос и Росатом под руководством Курчатовского института реализуют большой лунный проект и проект ядерного двигателя мегаваттного класса, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
* Признаны в РФ иноагентами.