Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу

Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу - 09.04.2026 Украина.ру

Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу

Президент США Дональд Трамп намерен и дальше смягчать санкционные ограничения в отношении России, чтобы предотвратить дальнейший рост цен на топливо на внутреннем рынке, сообщает американское издание Semafor. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-04-09T18:20

2026-04-09T18:20

🟦 На территории Сумской области Украины находятся 7 жителей Курской области, 3 из которых — в ПВР, 4 — у знакомых. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 🟦 Контакты между Россией и США по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.🟦 Международное движение "Мемориал"* признали в России экстремистским и запретили. 🟦 В отношении комика Семёна Слепакова* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы. 🟦 Атомная станция, разрабатываемая учеными РФ, должна начать работу на Луне к 2036 году, заявил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов. 🟦 Роскосмос и Росатом под руководством Курчатовского института реализуют большой лунный проект и проект ядерного двигателя мегаваттного класса, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. О других событиях — в ежедневном обзоре Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля.* Признаны в РФ иноагентами.

россия

сша

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, сумская область, дональд трамп, татьяна москалькова, сергей лавров, росатом, роскосмос