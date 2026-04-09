Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу - 09.04.2026
Трамп продолжит снимать санкции с России, чтобы сдержать рост цен на топливо. Новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп намерен и дальше смягчать санкционные ограничения в отношении России, чтобы предотвратить дальнейший рост цен на топливо на внутреннем рынке, сообщает американское издание Semafor. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 На территории Сумской области Украины находятся 7 жителей Курской области, 3 из которых — в ПВР, 4 — у знакомых. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
🟦 Контакты между Россией и США по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
🟦 Международное движение "Мемориал"* признали в России экстремистским и запретили.
🟦 В отношении комика Семёна Слепакова* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы.
🟦 Атомная станция, разрабатываемая учеными РФ, должна начать работу на Луне к 2036 году, заявил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов.
🟦 Роскосмос и Росатом под руководством Курчатовского института реализуют большой лунный проект и проект ядерного двигателя мегаваттного класса, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
О других событиях — в ежедневном обзоре Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля.
* Признаны в РФ иноагентами.
