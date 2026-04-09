Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля - 09.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/obmen-telami-govorit-o-krizise-vsu-khamenei-zhiv-ukraina-gotovit-terakty-na-den-pobedy-itogi-9-1077720592.html
Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля
Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля - 09.04.2026 Украина.ру
Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля
Россия и Украина обменялись телами погибших. Разница в цифрах снова поражает. Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и управляет страной, сообщают власти Ирана. Проиранское движение "Хезболла" успешно отражает атаку Израиля на Ливан и уничтожает бронетехнику противника. Украина готовит теракты в Москве на День Победы
2026-04-09T18:01
2026-04-09T18:01
украина
иран
норвегия
али хаменеи
александр коц
владимир зеленский
вооруженные силы украины
хезболла
пентагон
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077719935_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_6cbb0105dd30a90da0df350b88f68dea.jpg.webp
Россия и Украина обменялись телами погибших: о чем говорят цифрыРоссия передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.Обмен телами погибших военнослужащих снова показал многократный перевес в сторону ВСУ, несмотря на заявления Киева о активных и успешных действиях в марте. Об этом написал военкор Александр Коц в своем телеграм-канале."Очередной обмен телами — 1000 на 41. И вот ведь какая штука. Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела", — резюмировал военный корреспондент.Но теперь главарь киевского режима Владимир Зеленский вдруг заявил, что ВСУ якобы перехватили инициативу и начали наступательные действия по нескольким направлениям. Только количество тел, которые передает Украина, не играет в пользу Зеленского."А соотношение тел все то же. Может, кто-то врет", - заметил Коц.Хаменеи жив и все контролирует, "Хезболла" атакуют израильскую армиюВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и управляет страной. Об этом 9 апреля заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде."Он находится в добром здравии и все контролирует", — приводят слова министра российские информационные агентства.Хатибзаде уточнил, что новоизбранный верховный лидер Ирана не появляется на публике из соображений безопасности. Он напомнил о гибели предыдущего лидера Али Хаменеи и отметил, что партнеры США в Израиле не остановятся перед "убийством кого бы то ни было".Глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге 8 апреля сообщил о тяжелом ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По его словам, Хаменеи, якобы, "ранен и обезображен".Тем временем сторонники Ирана - бойцы шиитского движения "Хезболла" – активно атакуют совершившую вторжение в Южный Ливан бронетехнику израильской армии. Они активно применяют оптоволоконные дроны-камикадзе, сообщает телеграм-канал "Осведомитель".Так, в районе населенного пункта Накура БПЛА с подвешенной под ним боевой частью реактивного боеприпаса от ручного гранатомета атаковал танк Merkava Мk.IV с небольшим установленным над башней "мангалом".Имеющийся комплекс активной защиты Trophy никак не отреагировал на приближающуюся угрозу. Возможно, он был отключен, неисправен или это была старая, неспособная сбивать модификации беспилотников версия.Всего, по подсчетам "Осведомителя", под удар "Хезболлы" попали уже полтора десятка танков Merkava. Кроме того, были подбиты еще тяжелые БТР и БМП Namer, а также бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и многоцелевые автомобили Humvee.ВСУ разрабатывают планы террористических атак в Москве и трех северных моряхПервый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина попытается сорвать Парад Победы в Москве. Таким мнением он поделился в разговоре с изданием "Абзац"."С самого начала СВО проведение парада Победы стало мероприятием весьма опасным, а потому требующим беспрецедентных мер безопасности. Тем не менее в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, все прошло штатно", — отметил депутат.По его словам, ВСУ могут попытаться сорвать парад, запустив большое количество дронов по Москве или попытаться заложить в столице взрывные устройства."Но будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади", — резюмировал Журавлев.Между тем, ВСУ при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовят террористические атаки на российские суда в трех северных морях. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на военно-дипломатический источник.Норвежские военные специалисты готовят теракты против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом, Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.Для этого в Норвегию приехала группа военнослужащих в составе около 50 человек из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Вместе со специалистами командования сил спецназначения ВМС Норвегии они отрабатывают в Норвежском море вопросы применения подводных БПЛА и надводных комплексов в условиях холодных температур.Источник отметил, что содействие руководства Норвегии террористической деятельности Украины и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и все НАТО в военный конфликт с Россией.Глава киевского режима вновь заговорил о переговорах: Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Пять причин, которые делают такую встречу невозможной
украина
иран
норвегия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Миронов
Никита Миронов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077719935_22:0:678:492_1920x0_80_0_0_85899cd672709d5e12f8b415ad790a97.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, иран, норвегия, али хаменеи, александр коц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, хезболла, пентагон, хроники, эксклюзив
Украина, Иран, Норвегия, Али Хаменеи, Александр Коц, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Хезболла, Пентагон, Хроники, Эксклюзив

Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля

18:01 09.04.2026
 
© Фото : RT/Ruptly / Перейти в фотобанкРоссия обменялась телами военных с Украиной
Россия обменялась телами военных с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : RT/Ruptly
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Никита Миронов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия и Украина обменялись телами погибших. Разница в цифрах снова поражает. Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и управляет страной, сообщают власти Ирана. Проиранское движение "Хезболла" успешно отражает атаку Израиля на Ливан и уничтожает бронетехнику противника. Украина готовит теракты в Москве на День Победы
Россия и Украина обменялись телами погибших: о чем говорят цифры
Россия передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.
Обмен телами погибших военнослужащих снова показал многократный перевес в сторону ВСУ, несмотря на заявления Киева о активных и успешных действиях в марте. Об этом написал военкор Александр Коц в своем телеграм-канале.
"Очередной обмен телами — 1000 на 41. И вот ведь какая штука. Раньше такая пропорция объяснялась тем, что мы наступаем. А значит, собираем и свои, и вражеские тела", — резюмировал военный корреспондент.
Но теперь главарь киевского режима Владимир Зеленский вдруг заявил, что ВСУ якобы перехватили инициативу и начали наступательные действия по нескольким направлениям. Только количество тел, которые передает Украина, не играет в пользу Зеленского.
"А соотношение тел все то же. Может, кто-то врет", - заметил Коц.
Хаменеи жив и все контролирует, "Хезболла" атакуют израильскую армию
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и управляет страной. Об этом 9 апреля заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Он находится в добром здравии и все контролирует", — приводят слова министра российские информационные агентства.
Хатибзаде уточнил, что новоизбранный верховный лидер Ирана не появляется на публике из соображений безопасности. Он напомнил о гибели предыдущего лидера Али Хаменеи и отметил, что партнеры США в Израиле не остановятся перед "убийством кого бы то ни было".
Глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге 8 апреля сообщил о тяжелом ранении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По его словам, Хаменеи, якобы, "ранен и обезображен".
Тем временем сторонники Ирана - бойцы шиитского движения "Хезболла" – активно атакуют совершившую вторжение в Южный Ливан бронетехнику израильской армии. Они активно применяют оптоволоконные дроны-камикадзе, сообщает телеграм-канал "Осведомитель".
Так, в районе населенного пункта Накура БПЛА с подвешенной под ним боевой частью реактивного боеприпаса от ручного гранатомета атаковал танк Merkava Мk.IV с небольшим установленным над башней "мангалом".
Имеющийся комплекс активной защиты Trophy никак не отреагировал на приближающуюся угрозу. Возможно, он был отключен, неисправен или это была старая, неспособная сбивать модификации беспилотников версия.
Всего, по подсчетам "Осведомителя", под удар "Хезболлы" попали уже полтора десятка танков Merkava. Кроме того, были подбиты еще тяжелые БТР и БМП Namer, а также бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и многоцелевые автомобили Humvee.
ВСУ разрабатывают планы террористических атак в Москве и трех северных морях
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина попытается сорвать Парад Победы в Москве. Таким мнением он поделился в разговоре с изданием "Абзац".
"С самого начала СВО проведение парада Победы стало мероприятием весьма опасным, а потому требующим беспрецедентных мер безопасности. Тем не менее в прошлом году, когда отмечалась юбилейная дата, все прошло штатно", — отметил депутат.
По его словам, ВСУ могут попытаться сорвать парад, запустив большое количество дронов по Москве или попытаться заложить в столице взрывные устройства.
"Но будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади", — резюмировал Журавлев.
Между тем, ВСУ при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовят террористические атаки на российские суда в трех северных морях. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Норвежские военные специалисты готовят теракты против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом, Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.
Для этого в Норвегию приехала группа военнослужащих в составе около 50 человек из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Вместе со специалистами командования сил спецназначения ВМС Норвегии они отрабатывают в Норвежском море вопросы применения подводных БПЛА и надводных комплексов в условиях холодных температур.
Источник отметил, что содействие руководства Норвегии террористической деятельности Украины и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и все НАТО в военный конфликт с Россией.
Глава киевского режима вновь заговорил о переговорах: Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Пять причин, которые делают такую встречу невозможной
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
