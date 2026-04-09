Сажать и возвращать украденное. Сколько веревочке коррупции ни виться, но конец будет

За последнее время в России вынесли ряд приговоров по громким коррупционным делам, в которых замешаны высокопоставленные чиновники, судьи и прочие государевы люди. Все они в какой-то момент решили, что никакая война не заставит их умерить свои коррупционные аппетиты

Разворованная оборонаНесколько дней назад была поставлена жирная, как выразился губернатор Курской области Александр Хинштейн, но не финальная точка в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений в регионе.На скамье подсудимых оказались несколько областных бывших топ-чиновников, во главе с экс-губернатором Алексеем Смирновым, который занимал этот пост с мая по сентябрь 2024 года.Решением суда бывший руководитель региона проведет следующие 14 лет в колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а именно на общую сумму в 21 млн рублей. Также по приговору он должен выплатить штраф в 400 млн рублей и компенсировать государству общую сумму полученной им взятки."Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом, тем более что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный. Органы следствия расследуют еще целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать", - прокомментировал Хинштейн.Свои сроки получили и другие фигуранты уголовного дела: экс-председатель правительства Курской области Алексей Дедов - 17 лет строгого режима, штраф в 450 млн и взыскание еще 21 млн рублей; посредник в передаче взяток Дмитрий Шубин - 8 лет колонии со штрафом в 388,5 млн рублей.Смирнов и прочие участники коррупционной схемы разворовали миллионы, выделенные государством на укрепление оборонительных рубежей в Курской области, что стало одной из причин успеха украинского вторжения в этот регион в 2024 году.Алчность бывшего руководства области не смогли перевесить даже банальное чувство самосохранения и сознание того, что вверенный им регион – приграничный и что к тому моменту территория области уже подвергалась атакам украинских БПЛА и вылазкам украинских диверсантов.Случай в Курской области показательный. Он наглядно демонстрирует, как коррупция становится угрозой национальной безопасности и к каким последствиям она приводит. Тем более важно для следствия пройти по всей цепочке, потому что такие схемы включают в себя множество действующих лиц: кто-то оказывал посреднические услуги, кто-то принимал невыполненные работы, кто-то подписывал успешно пройденные проверки и т.д.А судьи кто?Следующий регион, к которому в последнее время приковано повышенное внимание силовиков – это Краснодарский край. Настоящими авгиевыми конюшнями здесь оказалась местная судебная система.Девять лет назад на всю Россию прогремела свадьба дочери заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с сотрудником местного управления Следственного комитета. Торжество обошлось в 2 млн долларов (120 млн рублей на тот момент), мероприятие вел Николай Басков, а публику развлекали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева."Мама у невесты - огонь. Такой огонь, что Краснодар горит", - вещал со сцены Басков.В народе Хахалеву тут же окрестили "золотой судьей", а журналисты раскопали, что она никогда в реальности не училась в Тбилисском университете, дипломом которого якобы владеет.Клубок стали разматывать дальше и выяснилось, что, будучи в 2016-2019 гг. председателем коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, она отсутствовала на рабочем месте 128 дней. За 2017 год она не рассмотрела ни одного дела, а в следующем году всего пять.Далее ее отстранили от должности, а в начале декабря 2021 года она вылетела в Ереван. Спустя 15 дней после ее бегства на нее завели уголовное дело и объявили в розыск. В прошлом году ее задержали в Азербайджане, однако затем отпустили, власти отказались экстрадировать ее в РФ.Примечательно, что Хахалева не только прогуливала работу и незаконно обогащалась, но была самым непосредственным образом связана с криминальным миром."Супругом Хахалевой Е.В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р.О. В 2004 году брак фиктивно расторгнут", - цитировало РИА Новости своего источника в правоохранительных органах.С 2010 по 2015 гг. подконтрольными Хахалевой судами были вынесены более 100 неправосудных решений, благодаря которым коммерческим фирмам удалось заполучить в собственность более 13 тыс. гектаров ценных государственных сельхозземель на общую сумму не менее чем 1,8 млрд рублей.И вот на днях в прессе снова вспомнили про "золотого судью". Теперь уже в связи с ее сестрой, которая тоже работает судьей в апелляционном суде в том же Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, Наталья Хахалева попала под проверку в связи с незадекларированными доходами. Проверяют также еще трех местных служителей Фемиды.Одна из них – Анастасия Шепель, участница еще одного краснодарского судейского семейного подряда. Она является дочерью бывшего председателя краевого суда Александра Чернова, который занимал эту должность с 1994 по 2019 гг. Против него Генпрокуратурой был подан антикоррупционный иск, а год назад Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 87 объектов его недвижимости общей стоимостью 13 млрд рублей. Сейчас, по данным СМИ, он находится за границей.Именно Чернова называют покровителем бывшего председателя Совета судей, судьи Верховного суда Виктора Момотова. По версии следствия, Момотов судейскими решениями легализовывал объекты недвижимости, которые потом включались в сеть бизнес-отелей Marton, судья владел ею на пару с одним из краснодарских предпринимателей.Решением суда в прошлом году в доход государства было обращено 95 объектов недвижимости рыночной стоимостью 9 млрд рублей, принадлежащих Момотову.Разворошить этот змеиный судейский клубок удалось благодаря новому председателю Верховного суда Игорю Краснову. Свою практику борьбы с коррупцией, начатую им в должности генпрокурора, он продолжил и на новом месте работы.Коробка с очень большими деньгамиКраснодарский край вообще в последнее время стал мелькать в подобных новостях все чаще. На днях там был арестован вице-губернатор Андрей Коробка, отвечающий за агросектор.Чиновник отстроил себе "скромное" поместье на 1 млрд рублей с теннисными кортами, вертолетной площадкой, причалом и собственной церковью, но в один непрекрасный для него день туда нагрянули с обысками. Из сейфа чиновника изъяли наличными 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей."В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось "Газелями" из этого домовладения", - сообщил в ходе заседания суда 7 апреля представитель Генпрокуратуры.На Коробку заведено уголовное дело. Речь там идет про классическое сращивание госаппарата и бизнеса. Вице-губернатор вошел в сговор с двумя депутатами краевого заксобрания, которые представляли интересы агрофирм и прочих компаний, благодаря содействию Коробки они увеличивали свои капиталы.Чиновнику также вменяют в вину создание системы поборов, которые он легализовывал в виде пожертвований на функционирование футбольного клуба "Кубань"."Практика антикоррупционных исков и арестов была выработана в прошлом году. Система научилась устанавливать сроки. Срок давности больше не играет роли, как и не играет роли то, на кого записано имущество. Система умеет доказывать, даже когда имущество записано на третьих, а то и четвертых лиц, которые не имеют прямого контакта с бенефициаром. Все это хранилось в папочках, над которыми многие смеялись и говорили, что их не существует. Нет, они существуют и теперь просто забирают свое. Не единичный случай, не последний, судя по происходящему. Глупо предполагать, что можно проводить какие-то махинации, и система об этом не знает. Она просто в этот момент не реагирует, не более. Период, когда все это всплывет на поверхность, все равно наступит", - приводит Bfm.ru слова политического обозревателя из Краснодара Андрея Гусия.Еще один антигерой Кубани – экс-заместитель губернатора региона Анна Минькова. Восьмого апреля решением суда в актив государства было обращено ее многочисленное имущество, нажитое путем, далеким от законного."Минькова в период замещения государственной должности приобрела имущество, стоимость которого превышала законный доход ее семьи. С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода Минькова приобретала и регистрировала активы на близких родственников. В результате ими за счет источников, законность которых не подтверждена, приобретены права на 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 110 646 033,86 рубля (рыночная стоимость – 338 602 700 рублей)", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.Коррупционер из СовфедаУпомянутые антикоррупционные иски позволяют привлекать к ответственности даже действующих сенаторов. Недавно такой иск Генпрокуратура заявила против члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Ахмата Салпагарова, его родственников и аффилированных с ними лиц – всего 27 человек.По данным "Коммерсанта", "в начале 2000-х ответчики при помощи главы Карачаевска незаконно получили земли Тебердинского национального парка по цене в сотни раз ниже рыночной, которые использовали впоследствии для строительства гостиниц и другой коммерческой деятельности".Говоря простым языком, будущий сенатор, который на тот момент являлся директором и учредителем ООО Инвестиционно-строительная компания "Кубанское", захватил заповедные земли и организовал там коммерческую застройку."После избрания в 2015 году сенатором Ахмат Салпагаров, по данным Генпрокуратуры, продолжил скрыто совмещать государственные функции с коммерческой деятельностью в ООО ИСК "Кубанское", АО "Домбай 3012", ООО "СЗ Домбай", не декларируя сведения об этом", - пишет издание."Более того, для завершения легализации захваченного государственного земельного фонда", указано в иске, он использовал свои возможности и авторитет и добился избрания депутатом Карачаевской гордумы своего брата Асхата Салпагарова, который в 2021 году обеспечил внесение изменений в генплан Домбая и незаконное сокращение территории национального парка соразмерно площади изъятых угодий.Теперь настало время отвечать за это беззаконие. Генеральная прокуратура требует изъять в доход государства несколько объектов, а также головную строительную компанию холдинга "Кубанское" стоимостью около 4 млрд рублей. Про будущее самого Салпагарова ничего не говорится, быть может, только пока. Но это неточно.А если бы все эти деньги - да на войну?Данный список можно продолжать еще долго. Вот лишь краткий перечень топ-коррупционеров, которых взяли за жабры за последние полгода:- депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вороновский (коррупционные активы на 20 млрд рублей);- экс-глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов (более 10 млрд);- экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский (1,6 млрд);- глава Роспотребнадзора Челябинской области Анатолий Семенов (400 млн);- экс-глава Приморско-Ахтарского округа Краснодарского края Максим Бондаренко (250 млн);- министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов (215 млн)- экс-замминистра обороны Руслан Цаликов (взятка в 50 млн рублей);- министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев (взятка 10 млн);"Можно попробовать все это перевести в дроны для армии, но мы не станем. Но если б перевели - небо над Украиной почернело бы", - прокомментировал у себя в соцсетях писатель Захар Прилепин.P.S.В завершение – на первый взгляд никак не связанный со всем вышеописанным эпизод. Но это лишь на первый взгляд.В январе этого года один из популярных российских военных телеграм-каналов отчитался о закупке и доставке на аэродром одного из бомбардировочных полков ВКС… трактора."Подобный трактор с таким обвесом является одним из важнейших инструментов на каждом аэродроме, как и автокар/погрузчик, которые жизненно необходимы на каждом аэродроме. Он косит траву, убирает снег, возит грузы и др. и пр. Они были нужны еще вчера", - говорилось в публикации.Машина обошлась в 3 млн рублей. Деньги на нее собирали буквально всем миром через подписчиков канала.На пятый год СВО. Обычные люди. Закупают. В армию. Тракторы. За свой счет.О том, как на Украине, в отличие от России, борьба с коррупцией похожа скорее на ее имитацию - в материале издания Украина.ру Много шума из НАБУ. Кому выгодна "идеальная картинка" борьбы с коррупцией на Украине.

Павел Котов

