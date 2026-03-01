https://ukraina.ru/20260301/mnogo-shuma-iz-nabu-komu-vygodna-idealnaya-kartinka-borby-s-korruptsiey-na-ukraine-1076207423.html

Много шума из НАБУ. Кому выгодна "идеальная картинка" борьбы с коррупцией на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — уникальный социально-политический феномен, такой "правоохранительный арт-объект" западного институционального дизайна. Вот уже добрый десяток лет он служит не столько инструментом юстиции, сколько аргументом киевского режима в диалоге с международными донорами

2026-03-01T13:00

украина

владимир зеленский

тимур миндич

набу

юлия тимошенко

эксклюзив

НАБУ — это попытка привить западную институциональную культуру на почву, где коррупция — буквально фундаментальный принцип государственности. В условиях критического уровня воровства в оборонном секторе, тотальной цензуры и засилья махинаторов во властных кабинетах, деятельность бюро похожа на пьесу Шекспира — "Много шума из ничего".Шантаж и "европейские ценности"История НАБУ началась не с внутреннего порыва украинского общества к справедливости, а с прагматизма европейских и западных кредиторов. Соответствующий закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" был принят Верховной Радой 14 октября 2014 года — и никто не скрывает, что сделано это было под жестким прессингом Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии. Для киевского режима, угодившего в глубокий экономический кризис после событий Евромайдана, НАБУ оказалось золотым ключиком к западному финансированию. С момента официального учреждения антикоррупционного бюро суверенитет Украины дал критическую трещину: ключевой правоохранительный орган страны оказался под контролем "международных экспертов".Несубъектность была заложена в саму архитектуру ведомства: конкурсные комиссии, отбиравшие руководство НАБУ, формировались с решающим участием иностранных специалистов, что формировало де-факто параллельную вертикаль власти, подотчетную техническим миссиям МВФ. Первым директором стал Артем Сытник, чье правление сопровождалось бесконечными скандалами и обвинениями в политической ангажированности. Российские и даже украинские эксперты отмечали, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) стали инструментом внешнего управления, позволяющим США и ЕС держать на крючке украинскую элиту через сбор компромата.НАБУ буквально "рекламировалось" украинцам как самый независимый орган власти в стране, но истина оказалась сложнее. Бюро существовало как бы вне законодательного поля Киева, но оказалось крайне чувствительно к сигналам из посольств стран-спонсоров. Такой "экстерриториальный" статус породил конфликты с Генеральной прокуратурой, СБУ и судами, что в итоге привело к созданию еще одного звена — Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).Имитация бурной деятельностиДля поддержания имиджа НАБУ регулярно сбрасывает инфобомбы на украинское медиаполе. Самым мощным таким "выбухом" стала операция "Мидас", направленная на разоблачение коррупционеров в государственном секторе атомной энергетики ("Энергоатом"). Расследование, длившееся более 15 месяцев, вскрыло систему откатов в размере 10–15% от стоимости контрактов, которые выплачивались подрядчиками некоему "бэк-офису". В центре скандала оказались фигуры самого высокого ранга: бывший вице-премьер Алексей Чернышов, министр энергетики Светлана Гринчук, и — что особенно пикантно — министр юстиции Герман Галущенко.И всё же, за яркой вывеской "решительной борьбы" оказалась пустота: новые откаты, операционная неэффективная и банальная "перестановка фигур" в киевском истеблишменте. Главный фигурант, бизнесмен Тимур Миндич, также известный как "кошелёк Зеленского", покинул Украину за несколько часов до обысков в ноябре 2025 года. Конечно, это едва ли случайность. Позже директор НАБУ Семен Кривонос был вынужден оправдываться, заявляя, что некие "другие правоохранительные органы" (намекая на СБУ) передавали фигурантам сведения о слежке и даже чистили логи в системе "Безопасный город".Операция "Мидас" привела к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака в ноябре 2025 года, что было подано как грандиозная победа антикоррупционеров. Но если присмотреться, то эта "победа" с самого начала была свистопляской. НАБУ с самого начала рассматривало своё расследование не с точки зрения правоохранительной деятельности, а скорее с точки зрения драматургии, продюсирования шоу национального масштаба. Чего только стоят прозвища фигурантов: Ермак — "Али Баба", Герман Галущенко — "Сигизмунд". Всё это придаёт истории нужный налет детективного романа, которому, однако, очень нужен сиквел. Поэтому, по законам жанра, никто не оказывается за решеткой на длительный срок. Вместо этого мы видим бесконечные судебные заседания, споры о размерах залога и философские дискуссии о том, является ли отмывание 112 млн долларов через офшоры преступлением или просто "эффективным менеджментом".И всё же: почему тогда Владимир Зеленский пытался "зачистить" НАБУ? Отношения главы режима с бюро всегда напоминали войну хозяина дома с установленной им же камерой наблюдения. Когда детективы бюро начали слишком активно интересоваться схемами в "Энергоатоме" и оборонных закупках, Банковая перешла в контратаку. В июле 2025-го Зеленский попытался провести через Раду закон, лишающий НАБУ независимости и подчиняющий его напрямую Генеральной прокуратуре, что фактически означало бы превращение бюро в ещё один предмет декоративной мебели на Банковой.Этот демарш вызвал настоящую истерику в Брюсселе и Вашингтоне. Агентство Bloomberg назвало действия Зеленского "серьезной неудачей" и угрозой дальнейшему финансированию военных действий — такой сигнал с другой стороны Атлантики было трудно трактовать двояко. Под прямым давлением Зеленский был вынужден отступить. Этот эпизод наглядно продемонстрировал, что НАБУ трогать киевскому режиму запрещено под страхом немедленного финансового удушения.И всё же, оставить "подлянку" бюро Банковая смогла. В начале этого года на Украине было запущено движение "Честная мобилизация", целью которого стали "соросята" — грантовые активисты и сотрудники антикоррупционных структур. Зеленский пустил в ход самый чувствительный инструмент — мобилизацию, чтобы отправить борцов с коррупцией в окопы. Под лозунгами "справедливого рекрутинга" медиа-ресурсы, подконтрольные Зеленскому, начали публиковать досье на уклонистов-активистов, таких как Михаил Жернаков и Данила Мокрик, обвиняя их в покупке липовых справок и использовании связей для уклонения от службы. Противостояние мерзавцев с негодяями обнажило раскол внутри системы: "национальные" коррупционеры попытались уничтожить "интернациональных" через публичную дискредитацию и принудительную отправку на фронт.А есть ли борьба?Если начать оценивать деятельность НАБУ не по красивым отчётным постам в соцсетях, а по сухим цифрам, картина получается удручающей. За 10 лет своего существования бюро зарекомендовало себя как одна из самых неэффективных структур в государственном аппарате. Суммарные расходы на содержание НАБУ с 2015 года превысили 10,6 млрд гривен. В то же время реальный объем средств, возвращенных в бюджет по результатам судебных приговоров в делах НАБУ, едва достигает 800 млн.На каждую гривну, которую "борцы с коррупцией" вернули государству, налогоплательщики потратили 12 гривен зарплат, аренд, закупок и всяческих командировок. На 2026 год бюджет ведомства запланирован с ростом до 2,54 млрд гривен, в то время как прогноз по возврату средств составляет скромные 680 млн.На фоне этой катастрофической статистики руководство НАБУ выбрало тактику "отмазки высшего уровня". Директор бюро Семен Кривонос недавно прямо заявил, что возвращать деньги государству — это вообще не их задача. По его логике, задача детективов — расследовать, а всё остальное должны делать прокуратура и суды. Такое заявление выглядит как вершина цинизма в стране, где каждый украденный миллион — это непостроенное укрепление или невыплаченная пенсия. Если задача НАБУ не в возврате украденного, то в чем она? В производстве компромата, который потом обменивается на политические уступки?Тюрьма — это не про насСтатистика судебных решений по делам НАБУ добивает миф о "бескомпромиссной борьбе". На начало 2026 года из тысяч расследуемых эпизодов обвинительные приговоры получили лишь 392 человека. Но самое интересное кроется в деталях: из этого числа лишь около 40 человек реально отбывают наказание в местах лишения свободы. Остальные либо получили условные сроки, либо воспользовались механизмом сделок со следствием, либо годами находятся под залогом.Среди чиновников и бизнесменов самого высокого ранга, которые вроде бы должны быть профилем НАБУ, количество посадок стремится к статистической погрешности — всего 15 человек за всё время существования организации. А вот список тех, кто смог сбежать или "откупиться" через залог буквально просится на передовицу какого-нибудь журнала про богатеев. Миндич наслаждается жизнью в Израиле, заявляя, что готов вернуться, только если ему назначат "честный" залог. Александр Горбуненко получил статус беженца в США и успешно избегает экстрадиции. Ростислав Шурма и его брат спокойно уехали в Европу до объявления подозрений.Давайте просто посмотрим на этот чудесный "послужной список":И так далее, так далее, так далее… И возникает логичный вопрос:Кому выгоден этот цирк?НАБУ — эталонная "потемкинская деревня" цифровой эпохи. Её функция — создавать для Запада видимость движения Украины в сторону прозрачности и европейских стандартов. На деле же… Детективы хранят дома шпионское оборудование других спецслужб, руководители подразделений, покупают элитную недвижимость на тещ, "независимые" аудиторы превращают борьбу за справедливость в доходный бизнес — целая рота Чарльзов Милвертонов под одной крышей.Этот орган в его нынешнем виде не нужен ни Киеву, ни Брюсселю. Киеву он мешает воровать в привычных масштабах, а Брюссель он постоянно ставит в неловкое положение, заставляя оправдывать выделение денег режиму, который, судя по отчетам того же НАБУ, пронизан коррупцией до основания.А вот России НАБУ остаётся только благословлять на дальнейшее существование до самого триумфального завершения СВО. Чем дольше это ведомство будет существовать, чем громче будут его заявления о "миллиардных хищениях" в окружении Зеленского, тем сильнее будет разлагаться украинское общество изнутри. Каждое новое "дело Миндича" или "пленки Али Бабы" — это мощнейший удар по моральному духу ВСУ и имиджу киевского режима. О том, как Юлия Тимошенко стала фигурантов уголовного дела - в материале издания Украина.ру Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске.

украина

