"Хезболлах" снова воюет. "Адмирал Григорович" топит Стармера. Хроника событий на 13.00 9 апреля

Война на Ближнем Востоке продолжается несмотря на перемирие: выясняют отношения Израиль и "Хезболлах". Россия провела через Ла-Манш два нефтяных танкера, доказав, что угрозы британского премьера Кира Стармера из захватить - пустой звук. Переговоры по Украине продолжаются, но - конфиденциально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-04-09T13:01

Война на Ближнем Востоке продолжиласьЛиванская шиитская организация "Хезболлах" заявила о ракетной атаке на северные районы Израиля. Об этом говорится в коммюнике, размещенном в ее телеграм-канале."В ответ на нарушение врагом соглашения о прекращении огня бойцы исламского сопротивления в 02:30 четверга, 9 апреля 2026 года, нанесли ракетный удар по еврейскому поселению Менара. Такая реакция продолжится до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия против нашей страны и нашего народа", - сказано в сообщении.Ранее израильский новостной портал Ynet сообщил об успешном перехвате ракеты, выпущенной из Ливана в направлении северной части еврейского государства.Война на Ближнем Востоке, таким образом, продолжается. В ближайшее время Израиль планирует провести зачистку ливанской территории от военной инфраструктуры "Хезболлы" в радиусе 4 км от границы, а также снести все здания в ливанских деревнях, за исключением местных христианских общин, чтобы не позволить шиитским боевикам использовать эти сооружения для агрессивных действий, говорил израильский министр обороны Исраэль Кац."Очевидно, что в войне Израиль не достиг своих целей и не одолел Исламскую Республику. Поэтому в этих условиях он пытается закрепить за собой хотя бы Южный Ливан", – сказал в интервью "Ведомостям" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.Не успокоится и Иран. Напомним, несколько дней назад исламская республика подтвердила намерение продолжать поддерживать ливанское движение "Хезболла". В письме, адресованном руководству этой организации, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отметил, что политика страны строится на традициях, заложенных покойным имамом Хомейни."Заявляю, что политика Ирана, продолжающая путь покойного имама и мученика, заключается в дальнейшей поддержке сопротивления перед лицом американо-израильского врага", – подчеркнул иранский лидер.Россия достойно ответила Киру СтармеруРакетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями.Напомним, в конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры "взрывоопасными" и раскритиковало инициативу Лондона.И вот, по данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – с мая прошлого года.В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении.Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского "теневого флота", в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.Военная хроникаВСУ из-за недостатка топлива испытывают серьезные проблемы с логистикой. Компания "Украинская железная дорога" сняла с маршрутов несколько ж/д составов и отправила их на нужды Вооруженных сил Украины, сообщил российским информационным агентствам военный эксперт Андрей Марочко.По его словам, "Украинская железная дорога" выделила для нужд армии часть подвижного состава пригородных поездов. Как минимум несколько таких поездов перестанут курсировать в Харьковской и Полтавской областях."В связи с этим не будут курсировать несколько пригородных поездов в Харьковской области, а также состав, курсирующий между Харьковской и Полтавской областями. Данное решение в очередной раз демонстрирует совершение преступлений киевским режимом в отношении мирного населения, поскольку поезда стали законной целью ВС РФ, что в свою очередь ускорит деградацию украинской транспортной системы", - сказал Марочко со ссылкой на собственные источники.ВСУ атаками повредили более 55 тыс. жилых объектов на территории Белгородской области с начала спецоперации. На сегодняшний день восстановлено порядка 50 тыс., сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."За весь период специальной военной операции на территории Белгородской области пострадало - было повреждено и разрушено - более 55 тыс. жилых помещений. Порядка 50 тыс. - фактически целый город - мы вместе с вами восстановили", - написал он в телеграм-канале.Гладков добавил, что на восстановление жилых помещений из внебюджетного фонда выделили порядка 5 млрд рублей. По его словам, 5 тыс. жилых объектов остается в работе, их восстановлению уделено особое внимание.Между тем, контакты между Россией и США по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Об этом говорил не раз [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив возобновления диалога мы долгое время не видели", - разъяснил министр.

