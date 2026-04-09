Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России

В экспертном сообществе обсуждают, хватит ли на Украине людей для того, чтобы продолжать мобилизацию и воевать ещё десять лет, будут ли украинцы это терпеть. И чем может для страны дело закончиться, если будут.

2026-04-09T06:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Закончиться всё может плохо. Украина абсолютно не готова к войне на истощение, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."Более того, чтобы люди были готовы страну защищать, надо строить такую жизнь, которую люди готовы будут защищать", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Однако, по его словам, украинские власти "действуют от обратного, строят такой гибрид сумасшедшего дома и концлагеря — ну, не удивительно, что мы испытываем уже и очень острое мобилизационное напряжение".Он добавил, что поэтому "закручиваются сейчас гайки в плане мобилизации", при этом утверждение депутата Верховной Рады Александра Мережко о том, что у Украины будто бы есть мобилизационный ресурс, которого хватит ещё на 10 лет и даже дольше — ошибочно, мягко говоря. Эксперт даже предположил, что для улучшения когнитивных способностей этому парламентарию "надо, видимо, выпить".По словам Золотарёва, через 10 лет у Украины может быть только "парагвайский вариант". Он напомнил, что Парагвай от своей давней (1864–1870 гг.) войны с соседями не смог оправиться до сих пор — тогда было уничтожено 90% мужского населения страны, призывали даже 12-летних подростков, но это не помогло.На Украине при Зеленском происходит нечто подобное, "государство делает много такого, которое прямо ведёт к Руине", констатировал эксперт, пояснив, что та форма мобилизации, которая осуществляется с помощью ТЦК, подрывает правовые основы государства, подрывает монополию на насилие, плодит коррупцию и загоняет людей во внутреннюю эмиграцию — словом. "никаких десяти лет у Украины нет".Народ устал от войны, пропаганда уже не работает, считает вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* рассказал, что знает это от людей, остающихся на Украине — пропаганда уже не работает так, как раньше, "у многих уже начинается апатия, все просто занимаются тем, что выживают".По мнению политика, в том случае, если денег Киеву не дадут, если придётся компенсировать отсутствие технического обеспечения увеличением численности живой силы, усилением принудительной мобилизации, то противостояние внутри страны только усилится.Продолжают эксперты обсуждать и ситуацию с блокировкой в РФ мессенджера (и коммуникационной площадки) Telegram. В украинских пабликах и эфирах сейчас много саркастических высказываний и насмешек по этому поводу. Но насмешники забывают, что мессенджер под угрозой и на самой Украине, где ряд политиков призывают его заблокировать или, по крайней мере, деанонимизировать пользователей.В России использовать Telegram без обходных путей уже сейчас сложно и, по мнению многих наблюдателей, это вызывает недовольство среди привыкших к тг пользователей. Ситуация действительно взрывоопасна, хотя сам этот "взрыв" может быть растянут во времени. Запретители Telegram или не предвидели всех возможных последствий своих действий, или же, напротив, просчитали их заранее и именно на это и рассчитывают (тут мнения экспертов расходятся).Экономист, гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев напомнил о выкладках Павла Дурова, заявившего, что и после блокировки Telegram в РФ, мессенджером ежедневно пользуются (через VPN) 65 миллионов человек."При такой информационной поддержке блокировок от властей всё равно 65 миллионов людей пользуются Телеграмом. Как говорится — навстречу XXV съезду КПСС… Извините, ностальгия. Навстречу осенним выборам в России. И скажите мне, что кто-то не случайно пытается раздразнить примерно 70 процентов - как минимум, 70 процентов активного электората страны. Причём настроить его негативно, против того, что делает власть", - сказал Боглаев в эфире ютуб-канала "Аванпост".Он продолжил: "Скажите мне после этого, что в стране не готовится и не затевается то, что потом назовут или попыткой переворота, если он сорвётся, или какой-нибудь революцией мессенджеров, если эта попытка удастся".Боглаев подчеркнул, что наблюдается "слишком много совпадений, слишком много решений", вызывающих недовольство в различных слоях и группах населения. Похоже на то, что эту часть населения некоторые "башни" (по выражению экономиста) "успеют к сентябрю максимально негативно настроить на нынешнюю вертикаль власти"."Всё нацелено, очевидно, на перехват этой самой власти", - предположил экономист, добавив, что не вполне понятно, кто и зачем намерен этот перехват осуществить - "но кому-то очень важно сделать всё возможное, чтобы этот вопрос в массах к моменту перехвата уже никто не задавал".Боглаев добавил, что после такого перехвата власти, кто бы его ни осуществил, мнение народа уже никого интересовать не будет.Но план заговорщиков, если они вообще есть, будет не так-то просто воплотить в жизнь, считает писатель и журналист Николай Кононов*, автор книг "Код Дурова" и "Криптопопулист".Он рассказал в эфире ютуб-канала "Ищем выход", что полностью заблокировать Telegram будет сложно даже при всём желании.По словам Кононова, во всей этой истории в России наблюдается сейчас тот же эффект, что наблюдался в Иране при аналогичной попытке блокировки мессенджера — люди массово перешли в VPN. А запретить полностью VPN в ближайшее время не представляется возможным.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украина обязательно взорвется". Эксперты о ситуации на Украине, в России и в Европе"

Сергей Зуев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

