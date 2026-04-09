Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/germaniyu-militarizuyut-v-prikaznom-poryadke--ermakov-o-planakh-frg-vernutsya-k-voennomu-prizyvu-1077686873.html
"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
В Германии есть серьезные структурные проблемы с комплектованием армии. Если добровольный набор не даст результата, страна может вернуться к всеобщему воинскому призыву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
новости
германия
сша
иран
украина.ру
нато
милитаризация
главные новости
главное
бундесвер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_0:173:2903:1806_1920x0_80_0_0_0ff4b279469ae0a1d44e3cf8577ec079.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2479843d582dc0abffabe9eea38c2691.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву

05:15 09.04.2026
 
© AP / Henry Nicholls
- РІА Новини, 1920, 09.04.2026
© AP / Henry Nicholls
Читать в
ДзенTelegram
В Германии есть серьезные структурные проблемы с комплектованием армии. Если добровольный набор не даст результата, страна может вернуться к всеобщему воинскому призыву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Журналист спросила Ермакова, что происходит в Германии и с чем связан курс на милитаризацию.
По его мнению, ряд экспертов считают, что нынешний набор в бундесвер — это "потолок". "Работает закон больших чисел: когда не было, не было, а потом резкий всплеск набора. Ситуация на самом деле не такая простая", — пояснил эксперт.
Политолог также отметил, что парламентский уполномоченный по вооружённым силам Германии указал на серьезные структурные проблемы. "Самое любопытное, что при этом [Хеннинг] Отте говорит: если эти меры не дадут результата, тогда необходимо возвращаться к старой доброй системе военного призыва", — заявил Ермаков.
"Если игры в демократию не дадут результата, тогда Германия в приказном порядке будет милитаризироваться, о чем объявят публично", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияСШАИранУкраина.руНАТОмилитаризацияГлавные новостиглавноеБундесверЕвропаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Овоскопировщики вместо инженеров: что происходит с рынком труда Украины
06:20Третья мировая началась в Киеве. Украина в международном контексте
06:10Вперёд, к Руине или кто готовит "бунт мессенджеров". Эксперты о ситуации на Украине и в России
06:06Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть
05:30"Сбиваем много, но все равно прилетает": Алехин рассказал про обстрелы Белгородской области
05:30"Полоса обеспечения": захват плацдарма и ПВО на вражеской территории — эксперт о защите приграничья
05:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
05:00Как российская ПВО уничтожает рои дронов — Алехин о работе "Панцирей" и мобильных групп
05:00Как охраняют Курскую АЭС и приграничье? Военный эксперт про способы защиты важных объектов
04:54Нефтяные компании втайне против мирного плана Трампа по Ирану — не хотят платить за Ормуз
04:45Сергей Ермаков: НАТО не хочет и боится войны с Россией, но киевскому режиму терять нечего
04:38После объявления перемирия через Ормузский пролив не прошло ни одного танкера — NYT
04:30Аэростаты и самолеты ДРЛО: как Россия может усилить ПВО приграничья — мнение эксперта
04:15Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, "провалившую тест" в Иране
04:15Не только "сушки", но и F-16: Алехин назвал аэродромы, откуда Украина атакует приграничье
03:40ФБР задержало бывшего военнослужащего SOCOM по подозрению в передаче СМИ секретных данных
03:10В Киевской области всех сотрудников и руководство ТЦК отправили на фронт из-за взяток
02:48"Отказаться от этого безумия!": Французский политик разоблачил планы по подготовке к войне с Россией
02:10Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния