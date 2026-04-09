"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву
"Германию милитаризуют в приказном порядке" — Ермаков о планах ФРГ вернуться к военному призыву - 09.04.2026 Украина.ру
В Германии есть серьезные структурные проблемы с комплектованием армии. Если добровольный набор не даст результата, страна может вернуться к всеобщему воинскому призыву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-04-09T05:15
Журналист спросила Ермакова, что происходит в Германии и с чем связан курс на милитаризацию.
По его мнению, ряд экспертов считают, что нынешний набор в бундесвер — это "потолок". "Работает закон больших чисел: когда не было, не было, а потом резкий всплеск набора. Ситуация на самом деле не такая простая", — пояснил эксперт.
Политолог также отметил, что парламентский уполномоченный по вооружённым силам Германии указал на серьезные структурные проблемы. "Самое любопытное, что при этом [Хеннинг] Отте говорит: если эти меры не дадут результата, тогда необходимо возвращаться к старой доброй системе военного призыва", — заявил Ермаков.
"Если игры в демократию не дадут результата, тогда Германия в приказном порядке будет милитаризироваться, о чем объявят публично", — констатировал собеседник издания.
