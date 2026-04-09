Эксперт раскрыл цели НАТО: "Вовлечь США, сдержать Германию и изолировать Россию"

Цели НАТО, сформулированные первым генсеком бароном Исмеем, не изменились до сих пор: вовлечь США в Европу, сдержать Германию и изолировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-04-09T13:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист поинтересовалась, изменились ли цели НАТО за время существования альянса и какие задачи стоят перед организацией сегодня. Ермаков напомнил про первоначальные цели."С другой стороны, постоянно цитируются формулировки первого генсека НАТО барона Исмея — тут ничего не поделаешь, он действительно четко обозначил цели НАТО, которые не изменились", — заявил эксперт."Это, во-первых, вовлечение американцев в Европу и обоснование этого. Во-вторых, сдерживание Германии (дескать, помним время, когда немцев опасались после Второй мировой войны). И, наконец, третье, как они считают, — изолировать Россию от Европы", — пояснил политолог.По словам Ермакова, НАТО изначально создавали для противоборства с Россией. "Напомню, что затачивалась эта организация со своей пятой статьей о коллективной обороне исключительно на противодействие и противоборство с Россией — не с кем иным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.

