Эксперт раскрыл цели НАТО: "Вовлечь США, сдержать Германию и изолировать Россию" - 09.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/ekspert-raskryl-tseli-nato-vovlech-ssha-sderzhat-germaniyu-i-izolirovat-rossiyu-1077708727.html
Эксперт раскрыл цели НАТО: "Вовлечь США, сдержать Германию и изолировать Россию"
2026-04-09T13:25
новости
россия
сша
германия
нато
вторая мировая война
главные новости
главное
война
альянс
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
13:25 09.04.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Цели НАТО, сформулированные первым генсеком бароном Исмеем, не изменились до сих пор: вовлечь США в Европу, сдержать Германию и изолировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Журналист поинтересовалась, изменились ли цели НАТО за время существования альянса и какие задачи стоят перед организацией сегодня. Ермаков напомнил про первоначальные цели.
"С другой стороны, постоянно цитируются формулировки первого генсека НАТО барона Исмея — тут ничего не поделаешь, он действительно четко обозначил цели НАТО, которые не изменились", — заявил эксперт.
"Это, во-первых, вовлечение американцев в Европу и обоснование этого. Во-вторых, сдерживание Германии (дескать, помним время, когда немцев опасались после Второй мировой войны). И, наконец, третье, как они считают, — изолировать Россию от Европы", — пояснил политолог.
По словам Ермакова, НАТО изначально создавали для противоборства с Россией. "Напомню, что затачивалась эта организация со своей пятой статьей о коллективной обороне исключительно на противодействие и противоборство с Россией — не с кем иным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАГерманияНАТОВторая мировая войнаГлавные новостиглавноевойнаальянсЕвропаэкспертыаналитикиАналитикамеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:25Эксперт раскрыл цели НАТО: "Вовлечь США, сдержать Германию и изолировать Россию"
13:24Песков высказался насчет "российской угрозы"
13:19Моя последняя встреча с Луческу
13:129 апреля 2026 года, утренний эфир
13:01"Хезболлах" снова воюет. "Адмирал Григорович" топит Стармера. Хроника событий на 13.00 9 апреля
12:58Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США
12:50Успехи ВС РФ на Красноармейском направлении
12:32Мы не собираемся заканчивать свою историю! Что потребуется от России уже завтра — Сергейцев
12:05Россия и Украина обменяются телами погибших бойцов. Главные новости к этому часу
11:30Война на Ближнем Востоке может возобновиться. Главные новости к этому часу
11:10Внутреннее напряжение на Украине стало опасным для власти Зеленского
11:00Зеленский предложил место для переговоров с Путиным
10:50ВСУ попытаются сорвать парад Победы — Журавлев
10:42"В войсках появилось огромное количество тяжелых БПЛА" — боец "Сокол"
10:30Чичваркин* заявил о резком падении донатов ВСУ со стороны россиян
10:20На Украине заявили о новом перекосе в войне дронов
10:10Угроза Стармера дала сбой: российские танкеры проскользнули через Ла-Манш
10:00Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля
09:59Воздушная тревога и взрывы на Украине. Новости СВО
09:27Давление российских войск на ВСУ растет на нескольких направлениях
Лента новостейМолния