Для СВО разработали уникальные автоматы
Концерн "Калашников" разработал и провел успешные испытания новых уникальных многопульных автоматных патронов калибра 5,45 мм. Они предназначены для уничтожения беспилотников в ходе СВО. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-службе концерна
"Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов", — рассказали в пресс-службе концерна.
Они предназначены для АК-12 и содержат многоэлементный снаряд, увеличивающий вероятность уничтожения БПЛА, особенно FPV-дронов. Пули поражают их двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы.
Отмечается, что конструкция патрона обеспечивает стабильность стрельбы и безотказность оружия.
