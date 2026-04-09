Для СВО разработали уникальные автоматы - 09.04.2026 Украина.ру
Для СВО разработали уникальные автоматы
Концерн "Калашников" разработал и провел успешные испытания новых уникальных многопульных автоматных патронов калибра 5,45 мм. Они предназначены для уничтожения беспилотников в ходе СВО. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-службе концерна
"Калашников" разработал и успешно испытал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО."Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов", — рассказали в пресс-службе концерна.Они предназначены для АК-12 и содержат многоэлементный снаряд, увеличивающий вероятность уничтожения БПЛА, особенно FPV-дронов. Пули поражают их двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы.Отмечается, что конструкция патрона обеспечивает стабильность стрельбы и безотказность оружия.О главных событиях этого дня: "Хезболлах" снова воюет. "Адмирал Григорович" топит Стармера. Хроника событий на 13.00 9 апреля
15:31 09.04.2026
 
"Калашников" разработал и успешно испытал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО.
"Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов", — рассказали в пресс-службе концерна.
Они предназначены для АК-12 и содержат многоэлементный снаряд, увеличивающий вероятность уничтожения БПЛА, особенно FPV-дронов. Пули поражают их двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы.
Отмечается, что конструкция патрона обеспечивает стабильность стрельбы и безотказность оружия.
