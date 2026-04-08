Взлом обороны ВСУ и атака тысячи дронов на Белгородчину — Алехин о ситуации в приграничье
Взлом обороны ВСУ и атака тысячи дронов на Белгородчину — Алехин о ситуации в приграничье
Российские подразделения методично взламывают оборону ВСУ в Сумском приграничье. При этом Белгородскую область только за минувшие дни атаковали больше тысячи дронов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-08T04:30
04:30 08.04.2026
 
Белгород подвергся атаке беспилотников
Комментируя ситуацию на севре Алехин рассказал об обстановке в Сумском приграничье и ситуации в Белгородской области.
"Активизировались боевые действия и в Сумском приграничье. Подразделения ВС РФ методично взламывают эшелонированную оборону противника к югу от линии Юнаковка – Алексеевка", — заявил эксперт.
По словам Алехина, важным тактическим успехом стало уничтожение вражеской колонны снабжения.
"Противник продолжает наносить удары по приграничным регионам РФ. Только за минувшие дни Белгородскую область атаковали больше тысячи дронов ВСУ. Удар по региону нанесли 1 005 беспилотников", — сообщил он.
"Погибли два мирных жителя, 51 белгородец ранен, также пострадали три бойца спецподразделения "Орлан", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.
О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
05:30"Разнесут первым же залпом": эксперт объяснил, почему старые самоходки ВСУ не выживают в поле
05:15Разгром ВСУ в Белом Колодезе: Алехин рассказал о ситуации на Харьковском направлении
05:00"Оттуда можно наступать на Днепр": эксперт про возможное направление для стратегического удара
04:45"Мы специально заманивали ВСУ в Купянск": Баранец рассказал, как ВС РФ молотят врага на Осколе
04:30Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Взлом обороны ВСУ и атака тысячи дронов на Белгородчину — Алехин о ситуации в приграничье
04:15Михаил Онуфриенко: "Чтобы разнести мосты через Днепр не нужны дефицитные средства поражения"
04:00Рекордные 8 тысяч бомб за месяц: как боевая авиация разносит гаубицы ВСУ — мнение эксперта
03:57Ракетная опасность, угроза БПЛА и 14 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
03:05Иран объявил победу над США после заявления Трампа о перемирии
02:36США и Иран проведут первый раунд переговоров о мире в пятницу — СМИ
02:12"Все военные цели достигнуты, соглашение близко": Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном
01:52США перебрасывают на Ближний Восток военно-транспортные самолеты и поднимают в небо заправщики
01:33Папа Римский назвал угрозы Трампа иранскому народу неприемлемыми и аморальными
01:05Бандеровцы ударили по школе во время занятий. События 7 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:16Фронтовая сводка за 7 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:09США и Израиль нанесли удары по алюминиевому заводу в Араке и нефтехимическому комплексу в Махшахре
00:03Демократы в Конгрессе призывают к активации 25-й поправки для отстранения Трампа от власти
23:53Министр обороны Италии предупредил о риске ядерной эскалации из-за войны с Ираном
23:38В аэропортах шести городов России введены временные ограничения
Лента новостейМолния