Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-07T11:29
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
11:29 07.04.2026 (обновлено: 12:13 07.04.2026)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, российская армия усилила активность на Харьковском направлении.
Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска. Оскол – серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж.
В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР. Когда мы возьмем под контроль эти линии снабжения, то сможем перерезать коммуникации ВСУ, а также снизим нагрузку на тыловые районы и сосредоточим усилия на других направлениях.
Понимая всю сложность и неустойчивость обороны на этом участке фронта, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства.
Севернее Харькова фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе.
Тут важная особенность. Противник, как правило, располагает свои ПВД возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи. Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам.
Сейчас установилась устойчивая погода, плюсовая. Значительно обмелели реки и водоёмы. В частности, речь идет о Северском Донце, Волчьей, Травянском и Муромском водохранилище и Водобуде, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий.
Активность наших штурмовых групп усилилась, но о каких-то значительных прорывных действиях речи пока не идёт. Тщательно зачищаются лесополосы и посадки вдоль нашей границы, периодически там вспыхивают локальные боестолкновения. Как правило, противник располагает свои опорные пункты и районы обороны у населённых пунктов.
Активизировались боевые действия и в Сумском приграничье. Подразделения ВС РФ методично взламывают эшелонированную оборону противника к югу от линии Юнаковка – Алексеевка. Важным тактическим успехом стало уничтожение вражеской колонны снабжения.
Противник продолжает наносить удары по приграничным регионам РФ. Только за минувшие дни Белгородскую область атаковали больше тысячи дронов ВСУ. Удар по региону нанесли 1 005 беспилотников. Погибли два мирных жителя, 51 белгородец ранен, также пострадали три бойца спецподразделения "Орлан".