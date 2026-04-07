https://ukraina.ru/20260407/1077618066.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-07T11:29

эксклюзив

спецоперация

донецкая народная республика

лнр

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

сумская область

оскол

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, российская армия усилила активность на Харьковском направлении.Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска. Оскол – серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж.В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР. Когда мы возьмем под контроль эти линии снабжения, то сможем перерезать коммуникации ВСУ, а также снизим нагрузку на тыловые районы и сосредоточим усилия на других направлениях.Понимая всю сложность и неустойчивость обороны на этом участке фронта, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства.Севернее Харькова фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе.Тут важная особенность. Противник, как правило, располагает свои ПВД возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи. Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам.Сейчас установилась устойчивая погода, плюсовая. Значительно обмелели реки и водоёмы. В частности, речь идет о Северском Донце, Волчьей, Травянском и Муромском водохранилище и Водобуде, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий.Активность наших штурмовых групп усилилась, но о каких-то значительных прорывных действиях речи пока не идёт. Тщательно зачищаются лесополосы и посадки вдоль нашей границы, периодически там вспыхивают локальные боестолкновения. Как правило, противник располагает свои опорные пункты и районы обороны у населённых пунктов.Активизировались боевые действия и в Сумском приграничье. Подразделения ВС РФ методично взламывают эшелонированную оборону противника к югу от линии Юнаковка – Алексеевка. Важным тактическим успехом стало уничтожение вражеской колонны снабжения.Противник продолжает наносить удары по приграничным регионам РФ. Только за минувшие дни Белгородскую область атаковали больше тысячи дронов ВСУ. Удар по региону нанесли 1 005 беспилотников. Погибли два мирных жителя, 51 белгородец ранен, также пострадали три бойца спецподразделения "Орлан".Россия держит все козыри в украинском вопросе, США это понимают. Подробнее - в материале "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260406/1077584733.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

