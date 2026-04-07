Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма - 07.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260407/1077618066.html
Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма
Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма - 07.04.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-07T11:29
2026-04-07T12:13
эксклюзив
спецоперация
донецкая народная республика
лнр
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
сумская область
оскол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, российская армия усилила активность на Харьковском направлении.Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска. Оскол – серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж.В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР. Когда мы возьмем под контроль эти линии снабжения, то сможем перерезать коммуникации ВСУ, а также снизим нагрузку на тыловые районы и сосредоточим усилия на других направлениях.Понимая всю сложность и неустойчивость обороны на этом участке фронта, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства.Севернее Харькова фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе.Тут важная особенность. Противник, как правило, располагает свои ПВД возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи. Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам.Сейчас установилась устойчивая погода, плюсовая. Значительно обмелели реки и водоёмы. В частности, речь идет о Северском Донце, Волчьей, Травянском и Муромском водохранилище и Водобуде, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий.Активность наших штурмовых групп усилилась, но о каких-то значительных прорывных действиях речи пока не идёт. Тщательно зачищаются лесополосы и посадки вдоль нашей границы, периодически там вспыхивают локальные боестолкновения. Как правило, противник располагает свои опорные пункты и районы обороны у населённых пунктов.Активизировались боевые действия и в Сумском приграничье. Подразделения ВС РФ методично взламывают эшелонированную оборону противника к югу от линии Юнаковка – Алексеевка. Важным тактическим успехом стало уничтожение вражеской колонны снабжения.Противник продолжает наносить удары по приграничным регионам РФ. Только за минувшие дни Белгородскую область атаковали больше тысячи дронов ВСУ. Удар по региону нанесли 1 005 беспилотников. Погибли два мирных жителя, 51 белгородец ранен, также пострадали три бойца спецподразделения "Орлан".Россия держит все козыри в украинском вопросе, США это понимают. Подробнее - в материале "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260406/1077584733.html
донецкая народная республика
лнр
россия
сумская область
оскол
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, донецкая народная республика, лнр, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, сумская область, оскол, северский донец , минобороны, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, Сумская область, Оскол, Северский Донец , Минобороны, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма

11:29 07.04.2026 (обновлено: 12:13 07.04.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, российская армия усилила активность на Харьковском направлении.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска. Оскол – серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж.
В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР. Когда мы возьмем под контроль эти линии снабжения, то сможем перерезать коммуникации ВСУ, а также снизим нагрузку на тыловые районы и сосредоточим усилия на других направлениях.
Понимая всю сложность и неустойчивость обороны на этом участке фронта, киевский режим вынужден перебрасывать туда дополнительные силы и средства.
Севернее Харькова фокус боевых действий смещен в район Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Отдельного внимания заслуживает ювелирная работа российских операторов БПЛА, которые за минувшие сутки прямым попаданием поразили крупный пункт временной дислокации украинских войск в Белом Колодезе.
Тут важная особенность. Противник, как правило, располагает свои ПВД возле крупных железнодорожных узлов вокруг Харькова: Лозовая, Чугуев, Дергачи. Сюда поступает техника и боеприпасы. Производится выгрузка, и они сразу отправляются в зону боевых действий поездами в два-три вагона, автомобилями по грунтовкам и лесным дорогам.
Сейчас установилась устойчивая погода, плюсовая. Значительно обмелели реки и водоёмы. В частности, речь идет о Северском Донце, Волчьей, Травянском и Муромском водохранилище и Водобуде, которые расположены непосредственно в зоне боевых действий.
Активность наших штурмовых групп усилилась, но о каких-то значительных прорывных действиях речи пока не идёт. Тщательно зачищаются лесополосы и посадки вдоль нашей границы, периодически там вспыхивают локальные боестолкновения. Как правило, противник располагает свои опорные пункты и районы обороны у населённых пунктов.
Активизировались боевые действия и в Сумском приграничье. Подразделения ВС РФ методично взламывают эшелонированную оборону противника к югу от линии Юнаковка – Алексеевка. Важным тактическим успехом стало уничтожение вражеской колонны снабжения.
Противник продолжает наносить удары по приграничным регионам РФ. Только за минувшие дни Белгородскую область атаковали больше тысячи дронов ВСУ. Удар по региону нанесли 1 005 беспилотников. Погибли два мирных жителя, 51 белгородец ранен, также пострадали три бойца спецподразделения "Орлан".
Россия держит все козыри в украинском вопросе, США это понимают. Подробнее - в материале "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
