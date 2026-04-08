Трамп пригрозил последствиями за поставки оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что любая страна, поставляющая Ирану продукцию военного назначения, столкнется с жесткими экономическими мерами со стороны Вашингтона. Об этом 8 апреля украинский Телеграм-канал "Политика Страны"
По словам Трампа, речь идет о введении 50-процентной пошлины на любые товары, которые такие государства продают на американском рынке.
"Любая страна, поставляющая продукцию военного назначения Ирану, будет немедленно обложена 50-процентной пошлиной на любые товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с этого момента. Никаких исключений или освобождений не будет!" — написал он.
На этом фоне в публикации отмечается, что военную продукцию Ирану, как минимум, поставляют Китай, Россия и Северная Корея.
Таким образом, Вашингтон фактически дал понять, что готов использовать торговое давление не только против самого Тегерана, но и против стран, продолжающих сотрудничество с ним в военной сфере.
О том, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и какое влияние это окажет на Украину — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
