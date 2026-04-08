США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля

США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля - 08.04.2026 Украина.ру

США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения собственного ультиматума согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, фактически признав, что расчеты на быструю победу в военной кампании не оправдались. Теперь же возникает вопрос, почему Тегеран получил условия, а Киев — ультиматумы

2026-04-08T10:00

2026-04-08T10:00

2026-04-08T10:59

Тегеранский ультиматум под видом планаЗа несколько часов до истечения собственного ультиматума, который грозил Ирану эскалацией, президент США Дональд Трамп сделал неожиданный шаг: он согласился на двухнедельное прекращение огня. Иран, в свою очередь, не просто принял перемирие, а навязал Вашингтону собственную повестку. Предложенный Тегераном "работоспособный" мирный план из 10 пунктов, который американская сторона приняла за основу, больше похож на список требований победителя, а не проигравшего. Среди условий — гарантии США о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена всех санкций и даже выплата компенсации. США согласились обсуждать эти пункты.При этом администрация Трампа ввела любопытную новеллу: во время двухнедельного перемирия Иран и Оман введут плату за проход судов через Ормузский пролив — до $2 миллионов долларов за одно судно. Формально это можно назвать "сбором за безопасность", но по сути — легализованной данью, которую США, похоже, готовы терпеть ради временной передышки. Переговоры решено провести 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Со стороны США в них примут участие спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Трампа Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс. Израиль формально приветствовал решение Трампа, но сделал важную оговорку: перемирие не распространяется на Ливан. Это означает, что Израиль оставляет за собой право на любые действия против проиранских сил в регионе, не оглядываясь на вашингтонско-тегеранские договоренности. Двухнедельное перемирие — это не мир, а пауза. Иран получил главное: легитимизацию своего статуса в Ормузском проливе, снятие санкционного давления и место за столом переговоров на своих условиях. США — передышку, возможность избежать затяжной войны в преддверии выборов и имидж миротворца. Главная интрига — удастся ли за две недели превратить иранский "план из 10 пунктов" в финальное соглашение или перемирие станет лишь антрактом перед новой, еще более жесткой фазой конфликта. Два сценария: затишье перед бурей или неловкий мир Украинское издание "Страна.ua" опубликовало аналитический материал, в котором говорится, что будущее конфликта на Ближнем Востоке может развиваться по двум сценариям. Первый сценарий предполагает, что стороны в ходе переговоров в Исламабаде все же найдут компромисс, который позволит заключить долгосрочное соглашение и разблокировать пролив. Контуры этого компромисса пока не просматриваются — позиции сторон выглядят взаимоисключающими. В пользу этого варианта говорит и внутриполитическое положение Трампа. Война в Иране крайне непопулярна в США, а Конгресс вряд ли легко согласится на увеличение военных расходов для ее продолжения. Поэтому нельзя исключать, что Трамп действительно "сдаст назад" по Ирану, согласившись на уступки Тегерану в обмен на декларативные шаги и открытие пролива, и переключится на другие задачи. Второй сценарий — гораздо более мрачный. Нынешнее перемирие может оказаться лишь затишьем перед новой бурей. США получают возможность перебросить в регион сухопутные силы для подготовки наземной операции против Ирана, не опасаясь ответных ударов. Иран, в свою очередь, за две недели сможет "залатать раны" — восстановить запасы ракет и дронов, пополнить систему ПВО, перепрятать запасы урана и провести мобилизацию. В таком случае через две недели (а возможно, и раньше) боевые действия возобновятся с новой силой, а Ормузский пролив будет снова перекрыт, отмечается в публикации издания. На этот сценарий работает и то, что "покорение" Ирана является ключевой частью новой стратегии США по сохранению мирового доминирования через замену международного права правом сильного.Что все это значит для Украины?В материале украинского издания "Страна.ua" говорится, что влияние иранского перемирия на войну в Украине напрямую зависит от того, по какому сценарию пойдут события. Два ключевых фактора — цены на нефть и возможности США продолжать поставки оружия Киеву. Если перемирие перерастет в долгосрочное соглашение и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть пойдут вниз. Это ослабит и давление на западные экономики, что теоретически может высвободить ресурсы для помощи Украине. Однако здесь вступает в игру второй фактор: США, занятые перестройкой отношений с Ираном и переброской сил на Ближнем Востоке, могут сократить военную поддержку Киева. Если же перемирие окажется лишь паузой перед новой эскалацией, а Ормузский пролив останется закрытым или будет периодически перекрываться, цены на нефть останутся высокими или продолжат расти. В такой ситуации США будут еще больше заняты иранским направлением, и украинский фронт рискует окончательно уйти на второй план.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Беспилотники были уничтожены над территориями Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении идут жесткие бои у населенных пунктов Липовка и Никифоровка. Российские подразделения продолжают выравнивание так называемого "кармана" южнее дороги на Каленики, постепенно срезая выступы в линии обороны противника. Наносятся удары по логистическим цепочкам снабжения украинских формирований, что осложняет подвоз боеприпасов и резервов. На Константиновском направлении встречные бои продолжаются в Долгой Балке и Ильиновке. В самой Константиновке боестолкновения идут в центральной части города. Российские штурмовые группы постепенно выдавливают противника из занятых им кварталов, закрепляясь на новых рубежах. На Добропольском направлении зафиксировано продвижение российских войск у Гришино и Новоалександровки. Оперативно-тактическая авиация наносит удары по населенным пунктам Мирное и Василевка, где, по данным разведки, сосредоточены резервы и опорные пункты противника. Расширение зоны контроля на этом участке создает условия для дальнейшего наступления. На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за город Красный Лиман. Украинские формирования несут потери при попытках перебросить подкрепления в лесных массивах, где российские подразделения контролируют ключевые высоты и транспортные артерии. Противник пытается удержать позиции, но его логистика серьезно затруднена. На Днепровском направлении украинское командование стягивает резервы в район Покровского, пытаясь усилить оборону на этом участке. Продолжается зачистка лесополос у Великомихайловки, где российские подразделения последовательно уничтожают опорные пункты и засады противника.Фигура Владимира Зеленского как легитимного участника переговоров стала предметом острой дискуссии. Подробнее - в материале Призраки закона. С кем России договариваться об окончании СВО на Украине.

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, константиновка, мирный, краснолиманское направление, иран, сша, тегеран , дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, киев, украина.ру