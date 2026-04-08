Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер

Германия взяла курс на милитаризацию: бундесвер планируют увеличить на 80 тысяч человек. В стране идет военно-патриотическая работа среди молодежи, а власти пытаются преодолеть комплексы после Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-04-08T16:41

Журналист спросила Ермакова, что происходит в Германии и готовится ли она к войне. Эксперт ответил утвердительно, напомнив, что ранее было объявлено о стратегическом изменении курса ФРГ.По словам Ермакова, немецкая армия должна быть увеличена на 80 тысяч человек — со 180 до 260 тысяч. "Это существенная цифра, это будет одна из крупнейших армий в Европе, обладающая серьезным военным потенциалом", — заявил политолог.Эксперт также рассказал о мерах, которые власти ФРГ планируют предпринять для повышения статуса военнослужащих. По его словам, будет введен специальный законопроект о дополнительных льготах и денежном довольствии. Кроме того, в стране идет военно-просветительская и военно-патриотическая работа среди молодежи."За последний год бундесвер пополнился 3 тысячами новобранцев. Это абсолютный рекорд", — отметил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.

