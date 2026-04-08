Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер
Германия взяла курс на милитаризацию: бундесвер планируют увеличить на 80 тысяч человек. В стране идет военно-патриотическая работа среди молодежи, а власти пытаются преодолеть комплексы после Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер

16:41 08.04.2026
 
- РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Германия взяла курс на милитаризацию: бундесвер планируют увеличить на 80 тысяч человек. В стране идет военно-патриотическая работа среди молодежи, а власти пытаются преодолеть комплексы после Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Журналист спросила Ермакова, что происходит в Германии и готовится ли она к войне. Эксперт ответил утвердительно, напомнив, что ранее было объявлено о стратегическом изменении курса ФРГ.

"Ещё при бывшем канцлере было объявлено стратегическое изменение курса Германии — то, что называется Zeitenwende. Новые власти Германии сейчас пытаются преодолеть комплексы, когда немцы стеснялись своих вооруженных сил, чувствуя ответственность за события, связанные со Второй мировой войной", — ответил эксперт.

По словам Ермакова, немецкая армия должна быть увеличена на 80 тысяч человек — со 180 до 260 тысяч. "Это существенная цифра, это будет одна из крупнейших армий в Европе, обладающая серьезным военным потенциалом", — заявил политолог.
Эксперт также рассказал о мерах, которые власти ФРГ планируют предпринять для повышения статуса военнослужащих. По его словам, будет введен специальный законопроект о дополнительных льготах и денежном довольствии. Кроме того, в стране идет военно-просветительская и военно-патриотическая работа среди молодежи.
"За последний год бундесвер пополнился 3 тысячами новобранцев. Это абсолютный рекорд", — отметил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияЕвропаСШАНАТОУкраина.руБундесвервойнаВторая мировая войнаГлавные новостиглавноесрочномилитаризацияФРГ
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:05В Госдуме назвали игрой новое обращение Зеленского к России
16:52Цена агрессии. Война на Ближнем Востоке приведет к смене режима, но не в Иране
16:50Украинские штурмовики "на верную смерть": как ВСУ теряли Березовое. Новости СВО к этому часу
16:45Первый корабль проходит через Ормузский пролив с разрешения Ирана после прекращения огня
16:41Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер
16:40На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ
16:30Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины
16:27Чем США помогут Украине? Киев пытается "выжимать максимум" из перемирия на Ближнем Востоке
16:10Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины
16:09Венгрия заявляет, что арестованные деньги украинского «Ощадбанка» связаны с коррупцией на Украине
16:03Мать из Закарпатья сдала в аренду собственных детей для попрошайничества
16:00ЦИК разрешил использовать телеграм для агитации. Иран снова качает Ормуз. Главное к 16:00
15:50"Прекрасная Люканида": шедевр объёмной анимации
15:50"Американцы не хотят воевать с Россией": политолог рассказал о новой концепции НАТО
15:29Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер
15:20Ракетная и авиационная опасность в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости СВО к этому часу
15:10Президент США высказался о ближневосточной войне и переговорах
15:03Резервный фонд Украины опустошили до 1%
14:56Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Армия России не успеет до лета выбить ВСУ из Константиновки и Купянска
14:55США и Израиль уже нарушили перемирие. Новости Ближнего Востока
Лента новостейМолния