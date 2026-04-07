Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов

Президент России Владимир Путин время от времени не устает повторять, что цели специальной военной операции (СВО) неизменны и обязательно будут выполнены. Это и освобождение русских земель от укро-неонацистов, и демилитаризация, и денацификация.

2026-04-07T16:28

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Но все чаще эти слова Верховного главнокомандующего звучат не как напоминание о поставленных задачах, и не как приказы, которые не обсуждаются, а на войне безусловно выполняются, а как заклинания. Потому что натыкаются то ли на физическую невозможность выполнить задачи, то ли на медлительность в их выполнении (если не нежелание выполнять), прикрытую рассуждениями о возникших трудностях.В итоге СВО длится уже больше 4 лет, что значительно дольше, чем Великая Отечественная война. И слава Богу, что по количеству потерь СВО не сравнивается с потерями в той далекой войне.Недавно укро-неонацисты потопили сухогруз "Волго-Балт" с пшеницей в Азовском море, о превращении которого в безопасное "внутренне море России" пафосно не отчитался разве что ленивый из тех, кто причастен к СВО. В погонах и без них.И вдруг такой страшный конфуз с человеческими жертвами и подтверждением неготовности противостоять украинским террористам внутри российских территорий и вод.Известный и авторитетный военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своем телеграм-канале рассказал, что, по его мнению, киевский режим берет пример с иранской стратегии в Ормузском проливе и пытается расшатывать глобальную экономику через налеты на гражданские суда и портовые сооружения.Причем направлено все это в первую очередь против России: нацики сначала потопили сухогруз, а потом нанесли удар по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске, угрожая интересам и России, и Казахстана, и даже США. Потому что стараются преуспеть не только в нанесении локального ущерба, но и в попытке расшатать глобальные логистические и сырьевые цепочки. Касается это уже и Черного, и Балтийского, и даже Средиземного моря.Вот в связи с этим Коц и предлагает отвечать Украине и ее неонацистам адекватно: "Почему бы не отработать боевые стрельбы на украинских зерновозах, которые почему-то до сих пор спокойно выходят из одесского порта?"Это, согласитесь, очень хороший и актуальный вопрос. Из разряда "Почему мы не действуем в отношении Украины так, как она действует против России!".То есть почему Россия не бьет по центрам принятия решений хотя бы в Киеве в ответ на попытки украинских погромщиков ударить по резиденции Путина? Почему не отмщены высокопоставленные генералы, убитые и раненые в Москве? Где наказания за убитых в российском тылу активистов и журналистов? Почему Россия выбивает украинские энергообъекты, но не трогает железную дорогу и мосты, по которым западные кураторы не только устраивают безнаказанный политический туризм, но и привозят деньги и оружие для неонациков? Почему в ответ на налеты по портам и гаваням России, по объектам логистики на море до сих пор не срыты авиаударами и не сровнены с землей порты Одессы и Николаева?Много таких "почему?", но Россия отвечает привычно: "Мы не такие, как они". И это правда, учитывающая самые высокие и гуманные соображения. Но касается это в первую очередь ударов по мирным жителям и по жилым кварталам городов с ни в чем не повинными людьми, но отнюдь не военных объектов и их обитателей. В войне эти люди – всегда на линии огня.А Россия действительно не воюет с мирными людьми в украинском тылу. Но очень трудно отделаться от мысли, что рядовые россияне не желают понимать: вежливость, сдержанность и гуманизм России украинские неонацисты воспринимают, как российскую же слабость. И привычную покорность обстоятельствам. А покорность жертвы, как известно, иногда рождает ярость палача – он чует свою безнаказанность и куражится еще больше…А перед Россией по-прежнему стоит задача – побеждать в СВО и, повторяю, выполнять ее задачи. И среди военных, и внутри экспертного сообщества, и в СМИ крепнет убежденность в том, что Россия победит, благодаря четырем обязательным условиям.Во-первых, не должно быть никакого отката в СВО и сомнений в целесообразности ее проведения. Национальные интересы и стратегическая безопасность на украинском (читай – европейском) направлении должны быть обеспечены безусловно. Хотя бы потому, что в стратегии НАТО Россия объявлена "главным врагом", и Альянс собирается к 2030 году основательно подготовиться к войне с Россией и по-прежнему использовать Украину как плацдарм, полигон и таран против России.А время подлета натовских ракет к Москве – 7-10 минут. Даже искусственный интеллект отвечает, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5 минут. А в США недавно испытали успешно сверхзвуковое оружие. И можно не сомневаться, что оно появится и в Европе. Никого не должна смущать ссора президента США Дональда Трампа с НАТО: милые бранятся – только тешатся.И защищая свои интересы, Россия должна сражаться до своей победы. Речь идет о выживании, потому что ставка Запада в этой войне самая высокая – уничтожение российский цивилизации и завладение ее ресурсами. С приданием к ним миллионов бесправных рабов из числа россиян всех национальностей.Во-вторых, затягивание СВО до бесконечности губительно в первую очередь для России. Понятно стремление Запада тянуть кота за подробности в вопросе войны и мира – он сегодня ведет боевые действия на истощение России, потому что сам не готов навалиться на нее со всей своей мощью.В итоге затягивающаяся СВО превращается в гонку вооружений, в некое соревнование ресурсов, опыта, экономических и технологических мощностей. И Россия, которая сегодня опережает Запад по количеству и качеству оружия, значительно отстает от того же Евросоюза по многим другим показателям. Напоминаю, что, например, в России живет 146 млн чел, а в странах ЕС – свыше 450 млн. То есть практический втрое больше. Даже чтобы хоронить их в русской земле, усилий понадобится значительно больше…В-третьих, России и ее элитам не стоит исходить из того, что Запад может расколоться до такой степени, что в его рядах появятся искренние друзья России. Не партнеры, исповедующие прагматизм и выгоду в налаживании двухстороннего сотрудничества, как, например, сегодня члены ЕС и НАТО Венгрия и Словакия, а искренние друзья, рассчитывающие не на срок подписанных контрактов, а по жизни – по истории, по вере в Бога, по культуре, по межчеловеческим связям.Страны – не люди. Любая страна в мире исходит из того, что у нее нет постоянных врагов или друзей, а есть только вечные национальные интересы. И это, увы, должно быть главным принципом построения межгосударственных отношений. Излишние сантименты только застят взгляд и мешают видеть реальную картину. А отдельные исключения в отельные периоды времени только подтверждают общее правило. Это, увы, методология и технология…И, наконец, в-четвертых,в Москве должны понимать, что любые переговоры – это не панацея от проблем и не гарантия побед, а всего лишь инструмент, который можно и нужно использовать в разные моменты истории в разном качестве.И понимать, что, например, сейчас Запад использует переговоры исключительно как ширму и завесу, которые прикрывают и подлинные планы, и подлинные приготовления к будущей политике. Переговоры сегодня в использовании Запада – это банальное и элементарное затягивание времени, нужного для того, чтобы закончить войну в России своей победой. Как уже было сказано выше, до 2030 года.И никого не должны расхолаживать внутренние проблемы коллективного Запада. Он шифруется.И если сейчас война в Иране серьезно рассорила западных союзников аж до мата в устах Трампа, то в будущем Запад практически обязательно соберется воедино перед общими вызовами. Перед, как вы понимаете, пресловутой "российской угрозой".Именно об этом и говорит вся эта информация о том, что в Киев скоро, после Пасхи приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, служащие сегодня "пожарной машиной" Трампа по гашению возникших политических пожаров.Тот же Уиткофф провел уже 8 встреч с Путиным, что является очень высоким показателем. Но, спрашивается, где результаты этих встреч? Продвинулись ли Россия и Украина в обретении мира?Точно так же Уиткофф и Джаред добивались мира и на Ближнем Востоке и вели переговоры с Ираном. И где там мир? Наоборот – переговоры всегда, как минимум, дважды использовались США, как ширма, за которой американцы и готовились, и наносили удары.Теперь Уиткофф и Кушнер, не исключено, и в Киев приедут напустить информационного и политического тумана и выдать желаемое за действительное, очаровать всех идеей "близкого мира". Но на самом деле скоординировать ссорящихся союзников на совместный удар, но с разделением полномочий.Но даже если чисто гипотетически предположить, что Запад все же расколется и США ослабят свое присутствие в НАТО, то все равно мира между Украиной и Россией это не сулит. Ведь превращающийся в военный союз ЕС обязательно включит в новую военную структуру и "осиротевшие" еврочлены НАТО, и почти наверняка Украину с ее самой сильной и самой опытной армией, прошедшей фронты СВО. А это может быть несколько сотен тысяч человек, охваченных русофобией и ненавидящих Россию, желающих ей отомстить.И что самое противное: точно такая же картина может наблюдаться и когда США и Европа сохранят видоизменное единство. Для них Украина – это инструмент, который не жалко и который должен быть использован до конца.А что же делать? А Путин уже ответил: побеждать. И выполнять задачи СВО. Победа – самый надежный гвоздь в гроб и украинского неонацизма, и использования его Западом против России. Чтобы по этому поводу не говорили российские и прочие ждуны, прикрывающиеся переговорами и разговорами о мире…

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

