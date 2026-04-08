Экономика Украины и война: запредельная солярка по сто и убытки от европейских стандартов

Экономика Украины и война: запредельная солярка по сто и убытки от европейских стандартов - 08.04.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: запредельная солярка по сто и убытки от европейских стандартов

Минувшая неделя обошлась без ярких новостей и развития сюжетов по важнейшим темам: "Дружба" не работает, где находятся европейские инспекторы представители евробюрократии не знают, выборы в Венгрии лишь 12 апреля, а директора Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич опровергает причастность Украины к попытке подорвать газопровод.

2026-04-08T05:56

2026-04-08T05:56

2026-04-08T06:01

Тем не менее, жизнь бурлит: топливо растёт в цене, на европейские стандарты в сельском хозяйстве жалуются уже не только аграрии, но и министры, а депутатов пытаются уговорить принять законы для МВФ, но они упираются и выторговывают для себя послабления в части финмониторинга и прочие блага.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.ДТ по 92 гривны на таможнеТак как война коалиции Эпштейна с Ираном не прекращается, а нефть не дешевеет, то ценники на украинских АЗС каждые сутки переписывают в сторону повышения. К утру 7 апреля ДТ подросло до 95 гривен за литр (164 рубля), а бензин превысил отметку в 80 гривен за литр (146 рублей). Но дальше будет больше. По словам CEOсети АЗС WOG Андрея Пивоварского, растаможенная стоимость солярки на украино-польской границе достигла 92 гривен за литр без учёта логистики, затрат АЗС и операционных расходов. Проще говоря, 95 гривен за литр на АЗС сейчас для продавцов топлива является торговлей себе в убыток и без какого-либо финансового запаса для последующего импорта дорожающих и в ЕС нефтепродуктов.А значит топливо будет ещё дороже.Цена европейских стандартовЗаместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью изданию Delo.ua рассказал, что адаптация украинского сельхоза к европейским стандартам в сфере средств защиты растений (СЗР) приведёт к необходимости корректировок номенклатуры и способов применения СЗР на 40% с/х площадей и, как следствие, грозит потерями 20% урожая и убыткам в 2 млрд долларов в год. Дело в том, что властям придётся запретить использование ряда СЗР, а использование их альтернатив — упора на биологические СЗР, агрономию и севооборот — повысят расходы аграриев в диапазоне от 70 до 150 евро на гектар обрабатываемой площади. Как следствие, без использование химических СЗР будет потеряно около 13% урожая кукурузы и до 26% отдельных культур, включая подсолнечник.Конкретных сроков перехода и списка запрещённых СЗР Высоцкий не приводит, указывая на идущие с ЕС переговоры и попытки Киева выбить для себя средства на компенсации для растениеводов.Собственно, запредельные издержки евроинтеграции стали причиной, по которой экс-президент Украины Виктор Янукович в свое время под нажимом аргументов тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, отказался от подписания соответствующего договора с ЕС. Однако постмайдановскую власть это не остановило — для неё приоритетом была политика, а не экономика.Теперь киевским начальникам и украинским аграриям деваться некуда: все дороги к отступлению отрезаны, а возможности для торга с ЕС минимальны. Поэтому Высоцкий отмечает, что приоритетной целью Украины является не просто наращивание экспорта в Европу, а полноценная интеграция в европейский аграрный рынок посредством перехода на европейские стандарты с надеждой на снятие квот и снижение пошлин. Проще говоря, киевская власть мечтает превратить Украину в полноценную часть европейского аграрного рынка. Однако практика 2023–2025 года с бунтом стран Восточной Европы против украинской аграрной продукции показывает, что жертвами в 20% от урожая и 2 млрд долларов в год — плата за "стандарты" — отделаться не удастся. Платить придётся больше, а унижаться сильнее просто потому, что для присоединения к ЕС (если оно вообще когда-либо состоится) придётся уничтожить целые сектора экономики, которые больше таковых в ряде европейских стран не потому, что украинские агрохолдинги чрезвычайно эффективны, а потому что Украина банально больше многих европейских стран. Как следствие, украинским латифундистам удалось сконцентрировать в своей собственности огромный по меркам ЕС земельный банк, что вместе с отсутствием какой-либо внятной сельскохозяйственной политики привело к откату к привычной сельскохозяйственной модели с доминированием зерновых и масличных. И если в имперские времена такая интеграция в мировой рынок обернулась повторным закрепощением крестьян, то в наше время все решает рынок, который "порешил" всё, что было неспособно выжить без господдержки.Продолжение евроинтеграции вместе с переходом на европейские стандарты приведёт к исчезновению даже потенциальной возможности проведения суверенной аграрной политики, так как стратегические решения за киевских начальников будут принимать евробюрократы. А значит они будут определять, что и в каком объёме будут выращивать, чем обрабатывать и так далее. При этом стоит отдать должное изобретательности евробюрократов: отказ от клеточного содержания птицы, коллективное содержание свиноматок и дехимизация сельского хозяйства покажутся детскими шалостями по мере снижения конкурентоспособности европейского сельского хозяйства — оно (как и все остальное с/х) дотируется и субсидируется. По мере снижения финансовых возможностей сокращение объёма дотаций придётся компенсировать всё более и более изощрёнными протекционистскими инструментами.Профсоюзы против НДС на посылкиУкраинские профсоюзы выступили против законопроекта о налогообложении международных посылок и просят отложить рассмотрение данного вопроса, дождавшись окончания военных действий.Аргументы логичны. Во-первых, уровень доходов граждан Украины является самым низким в Европе (минимальная зарплата в первом полугодии 2026 года составляет 173 евро, что в 5,3 раза меньше "минималки" в Чехии и в 6,6 раза меньше, чем в Польше). В этих условиях дешёвые китайские товары являются способом компенсировать бедность, а введение НДС на такие посылки лишит многих возможности в принципе купить что-либо кроме продовольствия. Во-вторых, в качестве аргумента указывается фактор поддержки ВСУ — многие волонтёры закупают товары для ВСУ на китайских маркетплейсах.Впрочем, есть ещё одни фактор, о котором профсоюзы молчат, так как он не входит в сферу их ответственности: Укрпочта зарабатывает на трансграничных посылках, а введение для них НДС приведёт к сокращению заказов и, как следствие, потери части прибыли.Впрочем, посылки являются таким же вопросом, как и внедрение европейских стандартов в сельское хозяйство. В данном случае от Киева мало что зависит — украинская власть критически зависит от ЕС и МВФ, поэтому придётся ещё не так раскорячиться, чтобы иметь возможность сохранить важнейшую отрасль экономики — освоение внешнего финансирования. А всем остальным будут жертвовать как неприоритетным.К слову, о раскорячивании: в Раду в очередной раз внесли законопроекты о повышении налогов, но депутаты в очередной раз во вторник за них не проголосовали. Очередное голосование проведут в среду, 8 апреля.Газ только для талантливых и успешныхС начала 2026 года Украина получила от своих партнёров свыше 2250 генераторов, трансформаторов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок. Среди поставленного оборудования особенно стоит отметить 136 трансформаторов. Всего же с начала 2022 года Украина получила энергетического оборудования совокупной массой свыше 27 тыс. тонн.Впрочем, сколько бы европейцы не передали Украине оборудования, киевская власть всё равно не может им разумно распорядиться. Коммунальное предприятие "Черкассытеплоэнерго" сообщило, что вынуждено остановить созданную сеть распределённой генерации из 18 когенерационных установок и 28 км сетей мощностью 20 МВт. Всё дело в том, что Кабмин запретил тепокоммунэнерго использовать природный газ для производства электроэнергии. Предприятие готово закупать газ по рыночной цене, но сделать этого не может из-за прямого запрета, поэтому вынуждено консервировать оборудование. И логично: нечего мешать зарабатывать деньги украинским частникам — деньги должны идти в карманы действительно талантливых и трудолюбивых людей.Прочие новостиКабмин выделил 718 млн гривен для обеспечения транспортной связи между Украиной и Бессарабией (юг Одесской области). Деньги потратят не ремонт моста через Днестр в районе села Маяки, поддержание в работоспособном состоянии понтонных переправ и обустройство моста на пункте пропуска "Ямполь-Косеуць" в Винницкой области.К 1 апреля 2026 года объём международных валютных резервов Украины сократился на 5%, до 52 млрд долларов из-за валютных интервенций и выплат госдолга.Темпы посевной кампании в 2026 году на 10% отстают от прошлогодних, а к 6 апреля аграрии засеяли 828,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 14% меньше прогноза. Давят на аграриев погодные условия, а также непрерывно дорожающие топливо и удобрения.Глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак демонстрирует чудеса оптимизма и веры в светлое будущее отмечая, что запланированное на осень повышение зарплат у учителей на 20% гарантированно состоится. А так как вопрос с повышением зарплат уже решён, то думает депутат теперь об изменении структуры оплаты труда учителей: в итоговой сумме зарплаты должна вырасти доля оклада, а доля надбавок напротив стать меньше, так как сейчас разрыв за счёт надбавок между молодым и опытным учителем доходит до 2,5 раз. Впрочем, если отбросить фактор финансовой несостоятельности Украины, Бабак говорит разумные вещи.Врио главы АРМА — созданная для управления конфискованным у врагов Украины структура — Ярослава Максименко сообщила, что в её организации одновременно идут сразу четыре аудита: три внешних и один внутренний. Их задача — полная институциональная перезагрузка АРМА и модернизация управления арестованным имуществом. Что обнаружат аудиторы пока не ясно, как непонятны и последствия аудитов для Зеленского и его команды, но одни риторический вопрос всё же стоит задать. Что же это за европейские реформы такие, внедрение которых приводит не к достижению успешного успеха, а непременно оборачивается необходимостью всяких перезагрузок и модернизаций?76% входящих в Комитет по охране здоровья Европейской Бизнес Ассоциации Украины сообщили о дефиците импортных лекарств в розничных сетях. Среди основных причин дефицита названы долгие и непрогнозируемые процедуры подтверждения сертификатов GMP, а также потеря запасов лекарств из-за уничтожения ВКС РФ складов."Интерпайп" Виктора Пинчука купил у "АрселлорМиттал" румынский завод по производству бесшовных труб - метзавод AMTP Roman.Укрпочта уволила 810 бухгалтеров, оставив всего 40 человек. Все остальных заменил ИИ.Об авторе статьи - здесь

украина

киев

европа

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, европа, алена бабак, джеффри эпштейн, ес, мвф, вооруженные силы украины, экономика