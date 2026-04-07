"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО - 07.04.2026 Украина.ру
"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО
"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО - 07.04.2026 Украина.ру
"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО
Россия уже работает над проблемой экономической неэффективности борьбы с дронами. Зенитный комплекс "Панцирь-С1" теперь имеет 12 стволов с малогабаритными и дешевыми ракетами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T18:20
2026-04-07T18:20
Продолжая разговор об экономике войны, Баранец рассказал о российском решении проблемы использования дорогих ракет против дешевых украинских дронов."В частности, у нас есть зенитный комплекс "Панцирь-С1". Когда-то у него было шесть стволов и достаточно крупные ракеты. А теперь у него 12 стволов с малогабаритными и достаточно дешевыми ракетами. То есть здесь стоимость средств нападения и средств защиты становится более-менее сопоставимыми", — заявил эксперт.По словам Баранца, зенитный комплекс показывает отличный результат. "И "Панцирь" сегодня выходит на первое место по уничтожению малогабаритных беспилотников", — добавил он."И когда-нибудь мы доживем до момента, когда ракета от "Панциря" тоже будет стоить 30 тысяч долларов. Вот тогда мы и повоюем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
новости, россия, виктор баранец, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, ракеты, дальнобойные ракеты, бпла, бпла сегодня
Новости, Россия, Виктор Баранец, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, сводка СВО, Спецоперация, ракеты, дальнобойные ракеты, БПЛА, БПЛА сегодня

"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО

18:20 07.04.2026
 
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй
Россия уже работает над проблемой экономической неэффективности борьбы с дронами. Зенитный комплекс "Панцирь-С1" теперь имеет 12 стволов с малогабаритными и дешевыми ракетами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Продолжая разговор об экономике войны, Баранец рассказал о российском решении проблемы использования дорогих ракет против дешевых украинских дронов.
"В частности, у нас есть зенитный комплекс "Панцирь-С1". Когда-то у него было шесть стволов и достаточно крупные ракеты. А теперь у него 12 стволов с малогабаритными и достаточно дешевыми ракетами. То есть здесь стоимость средств нападения и средств защиты становится более-менее сопоставимыми", — заявил эксперт.
По словам Баранца, зенитный комплекс показывает отличный результат. "И "Панцирь" сегодня выходит на первое место по уничтожению малогабаритных беспилотников", — добавил он.
"И когда-нибудь мы доживем до момента, когда ракета от "Панциря" тоже будет стоить 30 тысяч долларов. Вот тогда мы и повоюем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
