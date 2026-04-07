"Панцирь-С1": 12 стволов с дешевыми ракетами против дронов — Баранец про экономику СВО

Россия уже работает над проблемой экономической неэффективности борьбы с дронами. Зенитный комплекс "Панцирь-С1" теперь имеет 12 стволов с малогабаритными и дешевыми ракетами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-07T18:20

Продолжая разговор об экономике войны, Баранец рассказал о российском решении проблемы использования дорогих ракет против дешевых украинских дронов."В частности, у нас есть зенитный комплекс "Панцирь-С1". Когда-то у него было шесть стволов и достаточно крупные ракеты. А теперь у него 12 стволов с малогабаритными и достаточно дешевыми ракетами. То есть здесь стоимость средств нападения и средств защиты становится более-менее сопоставимыми", — заявил эксперт.По словам Баранца, зенитный комплекс показывает отличный результат. "И "Панцирь" сегодня выходит на первое место по уничтожению малогабаритных беспилотников", — добавил он."И когда-нибудь мы доживем до момента, когда ракета от "Панциря" тоже будет стоить 30 тысяч долларов. Вот тогда мы и повоюем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.

