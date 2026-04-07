Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни

Боец роты специального назначения радиолокационной борьбы "Север" с позывным "Поэт" рассказал интернет-изданию Украина.ру, как трижды получил ранение на фронте, и как принимал участие в эвакуации мирного населения из освобожденных районов ДНР

2026-04-07T06:10

- Поэт, я узнал, что тебя относительно недавно ранили. Как это произошло?- Ехали с группой подвоза: завозили людей и установку. Нас вела вражеская "птичка". Все остановились и выпрыгнули. Я же спрыгнул в сторону и начал отвлекать внимание дрона на себя. Стреляю по нему, вроде сначала не попадаю, но потом в итоге отбил ему вентиль. Он падает и взрывается метрах в пятнадцати от меня. Мне, когда я его подбил, а потом продолжил бежать, стало интересно, как все происходит, и повернулся к дрону левой стороной. В этот момент и произошел взрыв, мне посекло всю левую сторону: подбородок, руку, бедро…- Что с тобой в этот момент произошло – ты потерял сознание или тебя просто посекло?- Нет, сознания я не терял. В меня вошло восемь осколков, и я почувствовал себя маленьким ситом. Заметил в десяти метрах окоп "союзников" и добежал до него. Пацаны меня осмотрели, разрезали форму и зажгутовали. Правда, с зажгутованием "союзники" чуть-чуть переборщили…-А куда жгут наложили?- Поверх руки и под… пахом- А пах-то уцелел?- (смеется) Уцелел-уцелел. Все с ним в порядке. Мой командир взвода "Лейтенант" и командир роты "Север" выдвинулись мне навстречу, когда пацаны-"союзники" меня начали в тыл отвозить. Они меня перехватили на дороге, еще раз провели осмотр, попустили жгут и отвезли в больницу. Мои командиры и ребята из моей команды – "Марик", "Туман", "Док" — это мои братья. Я всегда знаю, чтобы со мной не случилось, они всегда, чтобы не происходило, прибудут ко мне в любую погоду и в любую точку.В госпитале вытащили осколки и зашили раны. У меня были задеты только мягкие ткани. Осколки я собрал в "черную копилку". Она при мне.- Знаю, что это не первое твое ранение. Тебя до этого два раза ранили. Как это было?- В первый раз осколок попал мне в голову. Если бы не командир роты, который прикрыл меня своей ногой – ему ее разорвало – мне бы просто оторвало голову.Второй раз это произошло, когда я быстро передвигался на мотоцикле, спасаясь от "птички", гнавшейся за мной. У меня отказали тормоза и мне пришлось влететь в посадку и затормозить об дерево. В результате – сломал ребро. Со мной тогда были "Док" и "Буря". Они вытащили меня.Лежа еще в госпитале, я почувствовал, что мне там находится абсолютно не хочется. Через три недели несмотря на боль я вернулся в часть. Очень захотелось поработать. К тому же расслабляться не надо.- Ты пишешь стихи и читаешь рэп. Ты только перед своими выступаешь, а перед гражданскими в каком-нибудь клубе не пробовал?- Знаешь, когда мне становится страшно, а так происходит, когда чувствую, что идет игра с жизнью, я просто начинаю петь, где бы я в этот момент не находился, и кто бы не находился рядом со мной.- Есть такой наш рэпер из Мариуполя Аким Апачев. Знаешь его? Готов с ним выступить на одной сцене?- Как говорится всему свое время. Когда я еще служил в ЧВК "Редут", Аким к нам как-то приехал, привез гуманитарку, выступил перед нами, взбодрил пацанов, поднял им дух. А на следующий день мы выдвигались на выполнение боевой задачи. В общем, хороший, правильный парень.- Перед нашим интервью ты с теплотой отзывался о радио "Новороссия сегодня", где я имею честь вести программу. Ты там выступал. Тебе понравилось?- Конечно. В эфире были с "Доком". Рассказывали, как мы – "Север", "Лейтенант", "Марик", "Туман", "Док", "Кинолог" - помимо нашей боевой задачи вывозили гражданских из Покровска, как помогали простым людям. Это было сначала нашим маленьким хобби, которое в итоге разрослось до спасения 50 человек – пенсионеров, женщин, детей.- Можно сейчас передвигаться по Покровску?- Можно, но очень аккуратно.- Как вы вывозили гражданских? Где и как собирали?- У нас была определенная точка сбора, которую мы постоянно меняли, чтобы по гражданским не били. Мы с командиром роты вошли в подвал забирать ребенка.Мальчик – ему было где-то от четырех до шести лет – хватает меня за руку… как в фильме… Кричит: "Мама, мама"… Это меня сильно проняло. Очень было эмоционально. В итоге очень приятно за самого себя, потому что ты понимаешь в такую минуту, что теперь ценой собственной жизни ты будешь отвечать за этих людей, перевозя их из одного пункта в другой.- Как выглядели тогда эти люди? Им было страшно? Они были в шоке?- В их глазах читалась потеря интереса к жизни. И когда ты привозишь их в пункт временного содержания, ты видишь в них маленькую искринку того, что люди тебе реально благодарны. Их начинают переполнять эмоции, от которых они задыхаются и не знают, что тебе сказать. Они просто начинают радоваться тишине.- Как они вас в Покровске встречали? Как освободителей или просто как очередных военных?- Во всяком случае, они встречали нас без негатива. Я их ни о чем не расспрашивал. Люди ведь такое пережили. Единственное, что я им сказал, что теперь они в безопасности и вообще мы будем вас защищать ценой собственной жизни. К тому же и наше подразделение, и "союзники" делились с ними всем, что было у нас.

