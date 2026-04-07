"Кричит из камеры каждую ночь". А что с Мадуро? Возможно он скоро будет в Москве

Москва готова отреагировать на возможный запрос захваченного американцами Николаса Мадуро о предоставлении ему убежища на своей территории - в России.

2026-04-07T15:32

эксклюзив

венесуэла

сша

дональд трамп

николас мадуро

политзаключенные

латинская америка

Об этом заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, комментируя ситуацию вокруг президента Венесуэлы, который находится сейчас в американской тюрьме, вместе со своей супругой Силией Флорес."Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной", – сказал по этому поводу российский дипломат.По словам Мелик-Багдасарова, Российская Федерация пока что не получала подобных официальных просьб от венесуэльского лидера. Однако посол отметил, что похищение Мадуро является вооруженной агрессией, нарушившей базовые нормы международного права. И Москва по-прежнему настаивает на немедленном освобождении президента латиноамериканской страны, считая это своей принципиальной позицией.Николас Мадуро был захвачен в ночь на 3 января, в разгар новогодних праздников. Американская авиация нанесла серию ударов по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего спецназовцы атаковали резиденцию ее президента. После ожесточенного боя, в ходе которого погибли кубинские военнослужащие из личной охраны Мадуро, американские солдаты схватили венесуэльского лидера вместе с супругой Силией. Они были вывезены из страны на транспортном вертолете, и уже через день доставлены в Соединенные Штаты Америки.Федеральный суд в Нью-Йорке предъявил чете обвинения в торговле наркотиками, хранении оружия и взрывчатки, после чего Николаса Мадуро доставили в штрафной изолятор – крохотное помещение размером три на два метра, где он находится в условиях физической изоляции.По данным газеты ABC, одиночная камера Мадуро оборудована металлической кроватью, туалетом и раковиной. В ней нет пространства для движения, а узкое окошко едва пропускает свет. Помещенные в штрафной изолятор заключенные могут покидать этот склеп три раза в неделю, всего на один час, и находятся в это время под вооруженным конвоем. А письма с воли доставляются к ним с опозданием.Тюрьма в нью-йоркском районе Бруклин, куда поместили президента Венесуэлы, печально известна тяжелыми условиями содержания. Отбывавшие в ней срок американцы жаловались на недостаточную охрану, отсутствие медицинской помощи и отопления, а также на разгуливающих по тюремным камерам крыс. Эксперт Сэм Мангел, который инспектировал многие американские тюрьмы, очень выразительно описал это пенитенциарное учреждение, назвав его "адом на земле". И эта характеристика говорит сама за себя.Крохотные одиночные камеры обычно используются для размещения особо значимых и опасных преступников – чтобы оказывать на них психологическое давление. Однако журналисты АВС выяснили, что штрафной изолятор не сломил волю Николаса Мадуро.Как утверждают источники американской газеты, он продолжает борьбы за свою свободу, используя для этого любые возможности. В частности, президент каждую ночь кричит через дверь по-испански, чтобы его услышали в других камерах – жалуясь на плохое обращение и рассказывая, что он был незаконно похищен в результате военной агрессии против своей страны.Накануне празднования католической Пасхи Николас Мадуро и Силия Флорес опубликовали через масс-медиа обращение к народу Венесуэлы и всем своим сторонникам в мире, поблагодарив их за моральную помощь."Мы получили ваши обращения, ваши сообщения, ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое проявление поддержки наполняет нас и укрепляет духовно. Мы в порядке, мы тверды и спокойны", – пишет в этом документе политзаключенный Мадуро, обещая сопротивляться произволу американских властей и отстаивать свои права в судебном порядке.Это очень непростая задача – потому что американская судебная система не предусматривает для политических противников Вашингтона никакой правовой защиты. Американское правительство до сих пор не дает оплачивать услуги адвоката Мадуро – мотивируя это тем, что деньги на его защиту переводятся из подсанкционной Венесуэлы. Хотя администрация Дональда Трампа установила официальные экономические и дипломатические контакты с Каракасом, а на днях США официально отменили санкции против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.По мнению американских юристов, это решение заведомо разрушило нелепые обвинения, выдвинутые похитителями против Николаса Мадуро.Белый дом утверждал, что президент Венесуэлы руководил так называемым "Картелем солнц", в который якобы входило высшее военно-политическое руководство этой страны. Но международные эксперты в области наркоторговли единодушно отмечали – подобной организации никогда не существовало. А президент Колумбии Густаво Петро публично назвал "Картель солнц" "выдумкой ультраправых сил для свержения неугодных правительств".После похищения Мадуро американцы внезапно прекратили преследование Родригес и других венесуэльских лидеров, пытаясь наладить с ними контакты. Это окончательно развеяло миф о том, что правительство Венесуэлы представляло собой организованное преступное сообщество. А другие обвинения в адрес захваченного президента, которые ставят ему в вину хранение оружия в собственной резиденции, и вовсе являются смехотворными с точки зрения международного и американского права.Администрация Трампа умышленно затягивает начало судебного процесса над Мадуро, потому что публичное рассмотрение его дела является для Белого дома нежелательным и опасным. Аргументы обвинения однозначно развалятся в суде – причем, никто не сомневается, что венесуэльский лидер превратит этот процесс в политическую трибуну, выступая с резкой критикой американского руководства. А это дополнительно ударит по репутации Дональда Трампа, основательно подмоченной событиями в Персидском заливе.В то же время, Вашингтон боится отпускать своего узника на свободу. Ведь в этом случае Николас Мадуро вернется к исполнению своих конституционных обязанностей президента Венесуэлы, и наверняка испортит американцам их агрессивную политическую стратегию, направленную на доминирование в Латинской Америке."В освобождение Мадуро и Флорес я все же не верю. Отпускать их и сеять разброд и шатания в стране, где сейчас активно перестраивают правовую систему под инвесторов из США, никто не решится", – пишет об этом латиноамерканист Ольга Кузнецова.Идея предоставить убежище всемирно известному политзаключенному является в этой ситуации не только гуманным жестом, но и важным политическим шагом.Москва предоставляла убежища многим видным фигурам – начиная от Георгия Димитрова, Долорес Ибаррури, Луиса Корвалана и заканчивая Эдвардом Сноуденом. И можно не сомневаться, что спасение Мадуро и Флорес будет высоко оценено во всем мире, где ценят каждый шаг, направленный против имперского диктата США.

Александр Савко

