Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени" - 06.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260306/snachala-iran-potom-kuba-tramp-nazval-novuyu-operatsiyu-lish-voprosom-vremeni-1076450393.html
Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени" - 06.03.2026 Украина.ру
Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
США сначала намерены решить вопрос с Ираном, а затем заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости
2026-03-06T03:19
2026-03-06T03:20
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
иран
пит хегсет
куба
пентагон
удар по ирану
война в иране
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075592027_0:242:2048:1394_1920x0_80_0_0_ae4980b7404cfca720759d06df55affe.jpg
"То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], но это лишь вопрос времени", — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.Куба в настоящее время переживает топливный кризис, который значительно обострился после указа Трампа от 29 января. С помощью энергетической блокады США стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Глава министерства война Пит Хегсет ранее заявил, что США в ходе атаки на Иран откажутся от глупых политкорректных ограничений прошлых войн.Подробнее о ситуации в мире, где после действий и заявлений США многим стало "неуютно", в материале Владимира Скачко - Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
куба
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075592027_0:50:2048:1586_1920x0_80_0_0_ed71c518a4620cffb8569a12381e22bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, иран, пит хегсет, куба, пентагон, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация, энергетический кризис, агрессия
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Иран, Пит Хегсет, Куба, Пентагон, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация, энергетический кризис, агрессия

Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"

03:19 06.03.2026 (обновлено: 03:20 06.03.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
США сначала намерены решить вопрос с Ираном, а затем заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости
"То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], но это лишь вопрос времени", — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
Куба в настоящее время переживает топливный кризис, который значительно обострился после указа Трампа от 29 января. С помощью энергетической блокады США стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
Глава министерства война Пит Хегсет ранее заявил, что США в ходе атаки на Иран откажутся от глупых политкорректных ограничений прошлых войн.
Подробнее о ситуации в мире, где после действий и заявлений США многим стало "неуютно", в материале Владимира Скачко - Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампИранПит ХегсетКубаПентагонудар по Иранувойна в Иранеэскалациявоенная эскалацияэнергетический кризисагрессия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:19Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"
02:56В числе раненых в результате атаки ВСУ на Севастополь ребёнок и пожилой мужчина — губернатор
02:41Губернатор уточнил информацию о последствиях атаки ВСУ на Севастополь
02:26Глупых ограничительных правил прошлых войн больше не будет, боеприпасов против Ирана хватает — Хегсет
01:56Военная сводка за 5 марта от канала "Дневник десантника"
23:53На границе Ирака и Ирана предположительно сбит американский самолет
23:35Фицо: Зеленский перешел "красные линии" угрозами в адрес Орбана, ЕС должен дистанцироваться
23:32В сети появилось видео предполагаемого самоубийства генерала КСИР. Главные новости к этому часу
23:31Атака ВСУ на Севастополь: повреждены подстанция и газопровод, часть города осталась без света
22:53Куда ни кинь, всюду клин. Грядет год кризисов в незалежной
22:37Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады при появлении российских и белорусских спортсменов
21:57ВСУ предприняли массовую атаку беспилотников на Херсонскую область
21:51Лидер венгерской оппозиции Мадяр осудил Зеленского за угрозы
21:48Иран не боится сухопутного вторжения США
21:29Самолеты с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими прибыли в Подмосковье
21:25ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
21:06СК РФ возбудил уголовное дело о хищениях и создании преступного сообщества в отношении экс-замминистра
21:02Зеленский: Украина направит специалистов на Ближний Восток для защиты от иранских дронов
20:57Сийярто рассказал об угрозах Зеленского
20:37Трамп: Зеленский — препятствие на пути к соглашению, у него не было карт и теперь их меньше
Лента новостейМолния