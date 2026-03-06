https://ukraina.ru/20260306/snachala-iran-potom-kuba-tramp-nazval-novuyu-operatsiyu-lish-voprosom-vremeni-1076450393.html

Сначала Иран, потом... Куба: Трамп назвал новую операцию "лишь вопросом времени"

США сначала намерены решить вопрос с Ираном, а затем заняться Кубой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом в ночь на 6 марта сообщает РИА Новости

2026-03-06T03:19

"То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], но это лишь вопрос времени", — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.Куба в настоящее время переживает топливный кризис, который значительно обострился после указа Трампа от 29 января. С помощью энергетической блокады США стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Глава министерства война Пит Хегсет ранее заявил, что США в ходе атаки на Иран откажутся от глупых политкорректных ограничений прошлых войн.Подробнее о ситуации в мире, где после действий и заявлений США многим стало "неуютно", в материале Владимира Скачко - Два слона для триумфатора. Почему Трамп обязательно нацелен на Иран и на Кубу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

