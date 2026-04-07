https://ukraina.ru/20260407/kazakov-rossiya-gotova-ispolzovat-armiyu-dlya-zaschity-grazhdan-v-pribaltike-i-pridnestrove-1077584281.html
Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье
Российское руководство говорит о защите граждан РФ за границей, и эта риторика имеет под собой реальную основу в виде применения армии. Прецедент уже был — в Южной Осетии в 2008 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-04-07T05:00
новости
россия
прибалтика
приднестровье
александр казаков
украина.ру
защита
безопасность
грузия
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/77/1029727786_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_2138c4f9b1a92f5edb28291dc8556b92.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102972/77/1029727786_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_78d802c5752d3ba4a964f0c0b5c99029.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Журналист спросил Казакова, имеет ли риторика Кремля о защите граждан РФ за рубежом реальную основу в виде применения армии, например в Прибалтике или Приднестровье.
Эксперт ответил, что такой подход уже опробован на практике, а правовая база закреплена в документах.
"Безусловно, и мы это уже проходили. У нас была операция по принуждению к миру в Южной Осетии в 2008 году, когда российские граждане (а их там было большинство) подвергались агрессии со стороны Грузии" , — ответил политолог.
Поэтому, подчеркнул Казаков, это не просто риторика — это закреплено и в военной доктрине, и в стратегии национальной безопасности России.
По словам эксперта, в Прибалтике и Приднестровье такие граждане тоже есть, а закон о применении вооруженных сил для их защиты уже принят. "И в Прибалтике, и в Приднестровье такие граждане есть. "Вопрос только в политическом решении" , — резюмировал собеседник издания.
