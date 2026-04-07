Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье - 07.04.2026 Украина.ру
Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье
Российское руководство говорит о защите граждан РФ за границей, и эта риторика имеет под собой реальную основу в виде применения армии. Прецедент уже был — в Южной Осетии в 2008 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Журналист спросил Казакова, имеет ли риторика Кремля о защите граждан РФ за рубежом реальную основу в виде применения армии, например в Прибалтике или Приднестровье. Эксперт ответил, что такой подход уже опробован на практике, а правовая база закреплена в документах. Поэтому, подчеркнул Казаков, это не просто риторика — это закреплено и в военной доктрине, и в стратегии национальной безопасности России.По словам эксперта, в Прибалтике и Приднестровье такие граждане тоже есть, а закон о применении вооруженных сил для их защиты уже принят. "И в Прибалтике, и в Приднестровье такие граждане есть. "Вопрос только в политическом решении" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, почему в России снизился поток украинских беженцев — в статье Павла Волкова "Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию" на сайте Украина.ру.
Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье

05:00 07.04.2026
 
Российское руководство говорит о защите граждан РФ за границей, и эта риторика имеет под собой реальную основу в виде применения армии. Прецедент уже был — в Южной Осетии в 2008 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Журналист спросил Казакова, имеет ли риторика Кремля о защите граждан РФ за рубежом реальную основу в виде применения армии, например в Прибалтике или Приднестровье.
Эксперт ответил, что такой подход уже опробован на практике, а правовая база закреплена в документах.
"Безусловно, и мы это уже проходили. У нас была операция по принуждению к миру в Южной Осетии в 2008 году, когда российские граждане (а их там было большинство) подвергались агрессии со стороны Грузии" , — ответил политолог.
Поэтому, подчеркнул Казаков, это не просто риторика — это закреплено и в военной доктрине, и в стратегии национальной безопасности России.
По словам эксперта, в Прибалтике и Приднестровье такие граждане тоже есть, а закон о применении вооруженных сил для их защиты уже принят. "И в Прибалтике, и в Приднестровье такие граждане есть. "Вопрос только в политическом решении" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.
О том, почему в России снизился поток украинских беженцев — в статье Павла Волкова "Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию" на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияПрибалтикаПриднестровьеАлександр КазаковУкраина.рузащитабезопасностьГрузияЮжная ОсетияГлавные новостиглавноенациональная безопасность
 
