Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье

Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье - 07.04.2026 Украина.ру

Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье

Российское руководство говорит о защите граждан РФ за границей, и эта риторика имеет под собой реальную основу в виде применения армии. Прецедент уже был — в Южной Осетии в 2008 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-04-07T05:00

2026-04-07T05:00

2026-04-07T05:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросил Казакова, имеет ли риторика Кремля о защите граждан РФ за рубежом реальную основу в виде применения армии, например в Прибалтике или Приднестровье. Эксперт ответил, что такой подход уже опробован на практике, а правовая база закреплена в документах. Поэтому, подчеркнул Казаков, это не просто риторика — это закреплено и в военной доктрине, и в стратегии национальной безопасности России.По словам эксперта, в Прибалтике и Приднестровье такие граждане тоже есть, а закон о применении вооруженных сил для их защиты уже принят. "И в Прибалтике, и в Приднестровье такие граждане есть. "Вопрос только в политическом решении" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, почему в России снизился поток украинских беженцев — в статье Павла Волкова "Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию" на сайте Украина.ру.

россия

прибалтика

приднестровье

грузия

южная осетия

новости, россия, прибалтика, приднестровье, александр казаков, украина.ру, защита, безопасность, грузия, южная осетия, главные новости, главное, национальная безопасность