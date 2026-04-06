Зеленский пожаловался "партнёрам на ночные удары России

Последствия российских ночных ударов по инфраструктурным объектам в четырех областях Украины прокомментировал Владимир Зеленский. В обращении 6 апреля он призвал "партнёров" усиливать противовоздушную оборону

2026-04-06T14:01

"Ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. Повредили жилые дома и детский сад, районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света. Ремонтные бригады с ночи работают, чтобы восстановить поставки электричества", - заявил Зеленский.Умолчав о специфике работы украинской ПВО и законных военных целях, Зеленский указал на жертвы среди мирного населения. "Ранены два человека и на Харьковщине. Были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Спасибо нашим службам, которые помогают на местах", - продолжил Зеленский.По его словам, ВС РФ за ночь выпустили по целям на Украине более 140 ударных дронов, среди которых "около 80 из них были "шахеды". Зеленский продолжает бездоказательно утверждать, что эти иранские БПЛА используются российской армией в ходе СВО."В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди проходят каждый день. За прошедшую неделю было более 2800 ударных дронов, почти 1350 управляемых авиабомб и более чем 40 ракет различных типов, - добавил Зеленский. - Сейчас всем партнерам нужно вместе усиливать защиту неба, чтобы процент сбоев дронов и ракет каждый раз становился выше. Это ежедневная работа всех, а не только Украины, потому что поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе". Украинский шоумен и политик отметил, что "Россия не собирается останавливаться". Он поблагодарил всех, "кто это понимает и вкладывается в нашу общую защиту".После первого визита в Белый дом к президенту ЯСША Дональду Трампу в публичных заявлениях Зеленского стали регулярно появляться слова благодарности "союзникам" и "партнёрам".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

