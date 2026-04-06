https://ukraina.ru/20260406/v-moskve-zayavili-chto-germaniya-snova-zabyla-uroki-istorii-1077579444.html

Захарова заявила, что Германия снова забыла уроки истории

В Германии на фоне милитаризации ввели новые ограничения для мужчин призывного возраста, а в Москве уже сравнили происходящее с опасным историческим реваншем. Об этом 6 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на слова представителя МИД России Марии Захаровой

2026-04-06T14:15

новости

германия

москва

россия

мария захарова

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg

Поводом для реакции стали публикации СМИ о том, что в ФРГ мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение Бундесвера на выезд из страны более чем на три месяца. Об этом ранее писали европейские издания. Комментируя эту информацию, Захарова заявила, что в Германии "в пылу милитаристского угара напрочь забыли уроки истории". По ее словам, прошлый раз, когда немецкая политическая элита захотела сделать свою страну "главной военной силой в Европе", это закончилось трагедией для всего человечества. Ранее Захарова уже критиковала заявления немецких властей о намерении создать самую сильную армию Европы. Она отмечала, что подобная риторика свидетельствует о забвении исторического опыта. На этом фоне в самой Германии новые правила выезда уже вызвали резонанс. По данным европейских СМИ, речь идет о норме, действующей с начала 2026 года и распространяющейся на длительные поездки за границу.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

