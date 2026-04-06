https://ukraina.ru/20260406/v-moskve-zayavili-chto-germaniya-snova-zabyla-uroki-istorii-1077579444.html
Захарова заявила, что Германия снова забыла уроки истории
В Германии на фоне милитаризации ввели новые ограничения для мужчин призывного возраста, а в Москве уже сравнили происходящее с опасным историческим реваншем. Об этом 6 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на слова представителя МИД России Марии Захаровой
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Захарова заявила, что Германия снова забыла уроки истории
14:15 06.04.2026 (обновлено: 14:17 06.04.2026)
В Германии на фоне милитаризации ввели новые ограничения для мужчин призывного возраста, а в Москве уже сравнили происходящее с опасным историческим реваншем. Об этом 6 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на слова представителя МИД России Марии Захаровой
Поводом для реакции стали публикации СМИ о том, что в ФРГ мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение Бундесвера на выезд из страны более чем на три месяца. Об этом ранее писали европейские издания.
Комментируя эту информацию, Захарова заявила, что в Германии "в пылу милитаристского угара напрочь забыли уроки истории". По ее словам, прошлый раз, когда немецкая политическая элита захотела сделать свою страну "главной военной силой в Европе", это закончилось трагедией для всего человечества.
Ранее Захарова уже критиковала заявления немецких властей о намерении создать самую сильную армию Европы. Она отмечала, что подобная риторика свидетельствует о забвении исторического опыта.
На этом фоне в самой Германии новые правила выезда уже вызвали резонанс. По данным европейских СМИ, речь идет о норме, действующей с начала 2026 года и распространяющейся на длительные поездки за границу.