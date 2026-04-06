"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем - 06.04.2026 Украина.ру
"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем
"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем - 06.04.2026 Украина.ру
"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем
После освобождения Красноармейска у группировки "Центр" не получилось развить наступление на Доброполье. Причина — события августа 2025 года, зима и перегруппировка, но сейчас группировка возвращается к активным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный
2026-04-06T05:45
2026-04-06T05:45
Журналист спросил Угольного, почему у "Центра" не получилось развить наступление на Доброполье после освобождения Красноармейска. Эксперт связал это с событиями августа 2025 года. Затем, по словам обозревателя, после наступления зимы части ушли на перегруппировку. "Но пока мы его брали, началась зима, а "Центр" ушел на восстановление и перегруппировку. И поскольку фронт там особо не двигался, противник снял оттуда две штурмовые бригады и направил их против "Востока", — заявил Угольный.Он добавил, что сейчас ситуация меняется и "Центр" постепенно возвращается к наступлению. "Наша 2-я армия успешно продвигается в районе Гришино. Сами украинцы жалуются, что там ад. Будем с двух сторон (с юга и с северо-востока) обходить Доброполье", — резюмировал собеседник издания.
"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем

05:45 06.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
После освобождения Красноармейска у группировки "Центр" не получилось развить наступление на Доброполье. Причина — события августа 2025 года, зима и перегруппировка, но сейчас группировка возвращается к активным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный
Журналист спросил Угольного, почему у "Центра" не получилось развить наступление на Доброполье после освобождения Красноармейска. Эксперт связал это с событиями августа 2025 года.
"Это напрямую связано с событиями августа 2025 года, когда у нас был прорыв к Золотому Колодезю. Поскольку мы не смогли зайти в Доброполье, было принято решение сосредоточиться только на Красноармейске. Мы его заняли. ВСУ понесли потери", — ответил он.
Затем, по словам обозревателя, после наступления зимы части ушли на перегруппировку.
"Но пока мы его брали, началась зима, а "Центр" ушел на восстановление и перегруппировку. И поскольку фронт там особо не двигался, противник снял оттуда две штурмовые бригады и направил их против "Востока", — заявил Угольный.
Он добавил, что сейчас ситуация меняется и "Центр" постепенно возвращается к наступлению.
"Наша 2-я армия успешно продвигается в районе Гришино. Сами украинцы жалуются, что там ад. Будем с двух сторон (с юга и с северо-востока) обходить Доброполье", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
Про технологические аспекты СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
