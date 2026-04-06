https://ukraina.ru/20260406/ukraintsy-zhaluyutsya-chto-tam-ad-ugolnyy-rasskazal-o-novykh-uspekhakh-vs-rf-pod-dobropolem-1077556015.html

"Украинцы жалуются, что там ад": Угольный рассказал о новых успехах ВС РФ под Добропольем

После освобождения Красноармейска у группировки "Центр" не получилось развить наступление на Доброполье. Причина — события августа 2025 года, зима и перегруппировка, но сейчас группировка возвращается к активным действиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный

2026-04-06T05:45

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596399_0:245:2772:1804_1920x0_80_0_0_3e24c4fb65d98097cd251eb215072af1.jpg

Журналист спросил Угольного, почему у "Центра" не получилось развить наступление на Доброполье после освобождения Красноармейска. Эксперт связал это с событиями августа 2025 года. Затем, по словам обозревателя, после наступления зимы части ушли на перегруппировку. "Но пока мы его брали, началась зима, а "Центр" ушел на восстановление и перегруппировку. И поскольку фронт там особо не двигался, противник снял оттуда две штурмовые бригады и направил их против "Востока", — заявил Угольный.Он добавил, что сейчас ситуация меняется и "Центр" постепенно возвращается к наступлению. "Наша 2-я армия успешно продвигается в районе Гришино. Сами украинцы жалуются, что там ад. Будем с двух сторон (с юга и с северо-востока) обходить Доброполье", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.Про технологические аспекты СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

