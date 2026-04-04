Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск - 04.04.2026 Украина.ру
© скриншот видео Савва Федосеев
Сейчас 3-я армия ВС РФ может начать наступление на Краматорск, если форсирует канал "Северский Донец-Донбасс". Там сейчас уже идут бои за высоты, по которому этот канал идет. Если мы его форсируем, то сможем выходить к пригородам Краматорска. И тогда ВСУ не смогут использовать его как удобную тыловую зону
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой
- Владислав, в последний раз мы общались в конце 2025 года и говорили о важности Запорожского направления. Но пока выглядит так, что наши наиболее реалистичные пожелания до конца календарной весенней кампании - Константиновка и Рай-Александровка…
- Как раз в Запорожской области мы на днях освободили Бойково в Запорожской области силами 29-я армии. Правда, на этом участке у нас по-прежнему проблемы чуть восточнее на стыке группировок "Восток" и "Центр". Конечно, у ВСУ там не получается устроить полноценное наступление, но там продолжаются встречные бои, и ситуация не очень приятная.
20 июля 2024, 04:45
Владислав Угольный: кто онВоенный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
Тем не менее, наше наступление в сторону Орехова с востока на запад продолжается. Обойти Ореховский укрепрайон нам нужно в любом случае. Да, есть мнение, что нам в Запорожской области нужно стать в оборону, чтобы направить силы на другие участки. Но проблема в том, что без Орехова мы не сможем нормально в оборону встать. Поэтому желательно, чтобы группировки "Днепр" и "Восток" заняли его как можно быстрее.
А так в фокусе внимания по-прежнему будет Донбасс.
Сейчас усилились бои за Константиновку, где наши штурмовые группы продвигаются в промышленной застройке в центре города. К Рай-Александровке 3-я армия выходит широким фронтом. Думаю, скоро будут бои за нее. Кроме того, что еще важнее, 3-я армия может начать наступление на Краматорск, если форсирует канал "Северский Донец-Донбасс". Там сейчас уже идут бои за высоты, по которому этот канал идет.
Если мы его форсируем, то сможем выходить к пригородам Краматорска. Уже были кадры, как мы fpv-дронами поражаем цели в самом городе. То есть рано или поздно ВСУ не смогут использовать ни Славянск, ни Краматорск как удобные тыловые зоны.
- Когда окончательно станет понятно, что мы укрепили оборонительные позиции на стыке "Востока" и "Центра"?
- В том-то и дело, что сейчас нет объективного контроля, чтобы понять, какие у нас там позиции. Но если "Восток" продолжит освобождать населенные пункты западнее линии "Терноватое-Зализничное", приближаясь к Орехову, несмотря на то, что ему во фланг бьют, это будет означать, что все у нас нормально. Если же инициатива будет потеряна, продвижение замедлился, а объективный контроль покажет, что враг, наступая со стороны Покровского, занимает новые позиции, это будет означать, что у нас не все получается.
- Плавно переходим к Донбассу. Почему, на ваш взгляд, у "Центра" не получилось развить наступление на Доброполье после освобождения Красноармейска?
- Это напрямую связано с событиями августа 2025 года, когда у нас был прорыв к Золотому Колодезю.
Поскольку мы не смогли зайти в Доброполье, было принято решение сосредоточиться только на Красноармейске. Мы его заняли. ВСУ понесли потери. Но пока мы его брали, началась зима, а "Центр" ушел на восстановление и перегруппировку. И поскольку фронт там особо не двигался, противник снял оттуда две штурмовые бригады и направил их против "Востока".
Но сейчас "Центр" постепенно возвращается к наступлению. Наша 2-я армия успешно продвигается в районе Гришино. Сами украинцы жалуются, что там ад.
- Получается, рано или поздно у нас будут успехи по Гришино и Белицкому?
- Да. Будем с двух сторон (с юга и с северо-востока) обходить Доброполье.
- Насчет Константиновки. Можно ли сказать, что мы там отказались от глубоких фланговых охватов, а пытаемся просачиваться через центр, бомбя при этом ключевые узлы обороны противника в самом городе (высотная застройка и промышленные сооружения)?
- Мы на флангах продвинулись на достаточное расстояние, чтобы откусывать украинскую логистику. Дальше пройти не получилось, хотя мы пытались пользоваться туманами. Движение на флангах все равно продолжается. Хотя понятно, что наступать в самой застройке у нас получается лучше. В промышленной зоне в центре города действительно удобно прятаться. Это примерно то же самое, что было в Дзержинске.
- Имеет ли значение местность на флангах Константиновки, учитывая, что западнее – "открытка", а восточнее – буераки?
- В том числе. Повторюсь, городская застройка больше подходит для штурмовых действий, потому что там больше мест, где можно прятаться от дронов противника, в отличие от открытой местности или перепадов высот (буераки). Их физически тяжело преодолевать.
- По поводу Славянска и Краматорска. Вы сказали, что многое будет зависеть от того, сможем ли мы форсировать канал "Северский Донец-Донбасс". Я как раз и хотел спросить, сможем ли мы перерезать дорогу на Рай-Александровку со стороны Федоровки Второй, учитывая, что этот район прикрывают огневые позиции ВСУ, которые как раз расположены за каналом?
- Да тут дело не в огневых позициях. Если мы будем наступать только на Рай-Александровку, противник сможет сконцентрироваться на обороне этого села среднего размера. А если будем действовать более широким фронтом, начнем угрожать еще и Краматорску и лупить по логистике возле Славянска, все будет нормально.
Сейчас Краматорск и Славянск для ВСУ – это то же самое, что для нас Донецк, который выполнял функции важнейшей тыловой базы для личного состава. Они там квартиры снимают, на ротацию ездят. А если мы начнем активно охотиться дронами за противником, украинцам будет грустно. Неизвестно, кстати, куда они тылы будут отводить. Разве что в Барвенково. Хотя, на самом деле, это не очень большой город.
- Ожидаете ли вы освобождения Красного Лимана этой весной?
- Пока наше наступление там приостановилось. Не знаю, с чем это связано. Возможно, 25-я армия тоже на перегруппировку ушла, чтобы проводить полноценный штурм Красного Лимана. Есть мнение, что это начнется, когда ей фланг обеспечит 3-я армия, которая сейчас сражается за Рай-Александровку, чтобы выйти к Николаевке, откуда и снабжается противник в районе Красного Лимана.
В общем, предпосылки для штурма города созданы. Наши передовые группы уже довольно глубоко проникают в застройку. Правда, надо туда еще провести группы закрепления. И, полагаю, в апреле-мае мы освобождением Лимана займемся плотно.
- Вы еще в своем телеграм-канале регулярно пишете, что группировке "Запад" нет смысла тратить столько сил на Купянск, потому что целесообразнее было бы заняться именно Лиманом.
- Купянск был неплохим отвлекающим ударом. Украина туда нагнала силы, сопоставимые с двумя корпусами, которыми командовал их любимый генерал Драпатый. Несмотря на такое количество войск, противник нас не смог оттуда выбить. Но и мы не смогли особо продвинуться. Весь город по-прежнему находится в килл-зоне.
Даже если мы его полностью отобьем, там тяжело будет закрепиться. Надо будет отодвинуть противника от Купянска, а с тех позиций это сделать будет непросто. Не знаю, как мы будем обеспечивать эту зону безопасности минимум в 5 километров по периметру.
Пока же необходимо зачистить карман на восточном берегу возле Купянска-Узлового. Затем форсировать Оскол южнее Купянска, выбив 3-ю корпус ВСУ из Боровой. Только тогда с Купянском что-то получится.
Конечно, Купянск важен. Он нам крайне необходим по результатам СВО, потому что через него проходит короткая железнодорожная ветка в Крым. Но конкретно сейчас непонятно, как его удерживать.
- Может быть, наше продвижение от Волчанска поможет решить проблему Купянска?
- Не думаю. Во-первых, от Волчанска до Купянска далековато (около 40 километров). Во-вторых, тем продвижения группировки "Север" на этом участке не настолько высок, чтобы на Купянск влиять. Да, в долгосрочной перспективе это поможет, но с точки зрения оперативного решения задач, нет.
- В Сумской области ожидаете каких-то ярких сражений, учитывая, что там за последнее время у "северян" было продвижение сразу на нескольких участках?
- Мы сейчас с севера подходим к лесам, которые отделяют нас от самих Сум. Понятно, что в этих лесах нас ждут тяжелые бои. Но чем ближе мы подойдем к Сумам, тем активнее мы сможем бить по целям города и тем активнее противник будет бросать резервы на удержание города, опасаясь, что мы заскочим в областной центр.
Так что это неплохой обеспечивающий удар, учитывающий в том числе менталитет киевского режима, не желающего отдавать крупные города.
Что касается Глуховского участка, где мы заняли автомобильный пункт пропуска на трассе "Москва-Киев", то это просто отвлекающий удар, чтобы украинские силы растянуть. Не думаю, что у нас там какая-то крупная группировка. Вряд ли у нас хватит ресурсов на то, чтобы сам Глухов взять.
- Какие ключевые проблемы нам надо решить, чтобы наступать быстрее? Вы, в частности, отмечаете, что нам надо делать ставку не на разведывательно-ударный комплекс, а на то, чтобы логистику прикрывать.
- Конечно, и то, и то важно. Но у нас сейчас приоритет отдается именно разведывательно-ударному комплексу, а противник старается развивать именно логистику. К примеру, все снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится исключительно на грузовых дронах. У них весьма эффективно получается обеспечивать войска на такой большой территории.
Наземными роботизированными комплексами они тоже занимаются. Да, "Курьеры" и у нас есть, но пока на интенсивность его применения повлияла блокировка "Старлинка", потому что они в большей степени на нем работали. Тут сейчас вся надежда на то, что спутники от "Рассвета" заработают.
Повторюсь, без защиты логистики мы будем нести потери. И такие хорошие планы, как тот же прорыв к Золотому Колодезю, будут упираться в то, что мы не сможем снабжать наступающие войска.
О других аспектах СВО - в материале Ивана Лизана: Экономика Украины и война: Rheinmetal против украинских дронов и депутаты против МВФ
