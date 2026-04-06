https://ukraina.ru/20260406/ukraina-mozhet-byt-prichastna-k-atakam-na-gazoprovod-v-serbii-vazhnye-zayavleniya-kremlya--1077579658.html
Украина может быть причастна к атакам на газопровод в Сербии. Важные заявления Кремля
В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеграм-канал Украина.ру
новости
кремль
россия
сербия
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина может быть причастна к атакам на газопровод в Сербии. Важные заявления Кремля
13:44 06.04.2026 (обновлено: 13:45 06.04.2026)
В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеграм-канал Украина.ру
Комментируя ситуацию, связанную с попытками атак по газопроводам, Песков отметил, что киевский режим имел прямое отношение к таким "актам саботажа".
"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - сказал он.
Другие заявления официального представителя Кремля:
🟦 Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока".
🟦 Москва также надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы.
🟦 РФ принимает необходимые меры по обеспечению безопасности газопроводов на европейской территории.
🟦 Последствия агрессии, развязанной против Ирана, очень опасны, в том числе для глобальной экономики.
🟦 Кремль констатирует, что практически весь Ближний Восток в огне, напряженность в регионе растет.
🟦 В Кремле видели угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, но предпочитают их не комментировать.
🟦 Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю дня ее рождения.