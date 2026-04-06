Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260406/ukraina-mozhet-byt-prichastna-k-atakam-na-gazoprovod-v-serbii-vazhnye-zayavleniya-kremlya--1077579658.html
В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-06T13:44
2026-04-06T13:45
новости
кремль
россия
сербия
дмитрий песков
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
кремль
россия
сербия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина может быть причастна к атакам на газопровод в Сербии. Важные заявления Кремля

13:44 06.04.2026 (обновлено: 13:45 06.04.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Дмитрий Песков
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил журналистам 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеграм-канал Украина.ру
Комментируя ситуацию, связанную с попытками атак по газопроводам, Песков отметил, что киевский режим имел прямое отношение к таким "актам саботажа".
"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - сказал он.
Другие заявления официального представителя Кремля:
🟦 Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока".
🟦 Москва также надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы.
🟦 РФ принимает необходимые меры по обеспечению безопасности газопроводов на европейской территории.
🟦 Последствия агрессии, развязанной против Ирана, очень опасны, в том числе для глобальной экономики.
🟦 Кремль констатирует, что практически весь Ближний Восток в огне, напряженность в регионе растет.
🟦 В Кремле видели угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, но предпочитают их не комментировать.
🟦 Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян по случаю дня ее рождения.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКремльРоссияСербияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
