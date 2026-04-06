США с Ираном обсуждают условия возможного прекращения огня. Новости Ближнего Востока - 06.04.2026 Украина.ру
США с Ираном обсуждают условия возможного прекращения огня. Новости Ближнего Востока
США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 6 апреля телеграм-канал Украина.ру
США с Ираном обсуждают условия возможного прекращения огня. Новости Ближнего Востока

США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 6 апреля телеграм-канал Украина.ру
Американский чиновник сообщил Axios, что в последние несколько дней администрация президента США Дональда Трампа сделала несколько предложений Ирану, однако иранские чиновники "пока что" не приняли ни одно из них. Источники считают, что вероятность заключения сделки между сторонами в течение следующих 48 часов низка. Ранее Трамп пригрозил, что во вторник уничтожит электростанции и мосты и потребовал разблокировать Ормузский пролив.
🟥 Посольство Ирана в Зимбабве, комментируя призыв Трампа открыть Ормузский пролив, иронично заявило, что Иран "потерял ключи".
🟥 Ормузский пролив больше не будет прежним, особенно для США и Израиля, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
🟥 В течение суток 15 судов пересекли Ормузский пролив с разрешения Ирана, отмечает агентство Fars.
🟥 США и Израиль нанесли удары по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране.
🟥 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что завершила новую серию атак по целям на территории Тегерана.
🟥 В то же время Израиль второй раз за час зафиксировал пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
🟥 Иран не наносит удары по государствам Персидского залива, целями являются только военные базы США и Израиля, заявил глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
🟥 Стоимость операции США против Ирана превысила 42 миллиарда долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
Подробнее о конфликте - в материале Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив на сайте Украина.ру.
