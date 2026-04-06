Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив - 06.04.2026 Украина.ру
Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив - 06.04.2026 Украина.ру
Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
Посольства Ирана в Зимбабве и в ЮАР иронично прокомментировали нецензурный призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. Об этом в ночь на 6 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-06T02:27
2026-04-06T02:27
"Мы потеряли ключи", — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в соцсети Х."Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям", — подхватило посольство Ирана в ЮАР.Ранее президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив."Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** [чертов] пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social. Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".Подробнее об этих и других событиях 5 апреля в материале Егора Леева - Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоги 5 апреля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
зимбабве
юар
ближний восток
сша
украина.ру, новости, иран, посольство, зимбабве, юар, дональд трамп, война в иране, ближний восток, военная эскалация, ормуз, сша
Украина.ру, Новости, Иран, посольство, Зимбабве, ЮАР, Дональд Трамп, война в Иране, Ближний Восток, военная эскалация, Ормуз, США

Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив

02:27 06.04.2026
 
Посольства Ирана в Зимбабве и в ЮАР иронично прокомментировали нецензурный призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. Об этом в ночь на 6 апреля сообщает РИА Новости
"Мы потеряли ключи", — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в соцсети Х.
"Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям", — подхватило посольство Ирана в ЮАР.
Ранее президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив.
"Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** [чертов] пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social. Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".
Подробнее об этих и других событиях 5 апреля в материале Егора Леева - Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоги 5 апреля.
05:15Александр Казаков: Трамп хочет быть "королем", но не может проводить самостоятельную политику
05:00"В апреле-мае займемся плотно": военный эксперт назвал сроки штурма Красного Лимана
04:46В приоритете Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:45"Трамп думает о послезавтрашнем дне": Казаков — о нормализации отношений России и США
04:30"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
Лента новостейМолния