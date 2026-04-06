Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив

Посольства Ирана в Зимбабве и в ЮАР иронично прокомментировали нецензурный призыв президента США Дональда Трампа открыть Ормузский пролив. Об этом в ночь на 6 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-06T02:27

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Мы потеряли ключи", — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в соцсети Х."Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям", — подхватило посольство Ирана в ЮАР.Ранее президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив."Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** [чертов] пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social. Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".Подробнее об этих и других событиях 5 апреля в материале Егора Леева - Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоги 5 апреля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина.ру, новости, иран, посольство, зимбабве, юар, дональд трамп, война в иране, ближний восток, военная эскалация, ормуз, сша