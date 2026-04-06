"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики

Россия делает ставку на разведывательно-ударный комплекс, а противник развивает логистику. Все снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на грузовых дронах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный

2026-04-06T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросил Угольного, какие ключевые проблемы надо решить, чтобы наступать быстрее. Обозреватель отметил, что в России приоритет отдается именно разведывательно-ударному комплексу, а противник старается развивать именно логистику. Эксперт также обратил внимание на развитие наземных роботизированных комплексов у ВСУ. По словам Угольного, противник также занимается наземными роботизированными комплексами. Аналогичные разработки ("Курьеры") есть и в российской армии, но интенсивность их применения пока снизилась из-за блокировки "Старлинка"."Повторюсь, без защиты логистики мы будем нести потери. И такие хорошие планы, как тот же прорыв к Золотому Колодезю, будут упираться в то, что мы не сможем снабжать наступающие войска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.Про другие СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

