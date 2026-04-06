"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики - 06.04.2026 Украина.ру
"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики
Россия делает ставку на разведывательно-ударный комплекс, а противник развивает логистику. Все снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на грузовых дронах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный
2026-04-06T04:30
Журналист спросил Угольного, какие ключевые проблемы надо решить, чтобы наступать быстрее. Обозреватель отметил, что в России приоритет отдается именно разведывательно-ударному комплексу, а противник старается развивать именно логистику. Эксперт также обратил внимание на развитие наземных роботизированных комплексов у ВСУ. По словам Угольного, противник также занимается наземными роботизированными комплексами. Аналогичные разработки ("Курьеры") есть и в российской армии, но интенсивность их применения пока снизилась из-за блокировки "Старлинка"."Повторюсь, без защиты логистики мы будем нести потери. И такие хорошие планы, как тот же прорыв к Золотому Колодезю, будут упираться в то, что мы не сможем снабжать наступающие войска", — резюмировал собеседник издания.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЛаборатория БПЛА группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО
Россия делает ставку на разведывательно-ударный комплекс, а противник развивает логистику. Все снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на грузовых дронах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель Владислав Угольный
Журналист спросил Угольного, какие ключевые проблемы надо решить, чтобы наступать быстрее. Обозреватель отметил, что в России приоритет отдается именно разведывательно-ударному комплексу, а противник старается развивать именно логистику.
"К примеру, все снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится исключительно на грузовых дронах. У них весьма эффективно получается обеспечивать войска на такой большой территории", — ответил он.
Эксперт также обратил внимание на развитие наземных роботизированных комплексов у ВСУ.
По словам Угольного, противник также занимается наземными роботизированными комплексами. Аналогичные разработки ("Курьеры") есть и в российской армии, но интенсивность их применения пока снизилась из-за блокировки "Старлинка".
"Повторюсь, без защиты логистики мы будем нести потери. И такие хорошие планы, как тот же прорыв к Золотому Колодезю, будут упираться в то, что мы не сможем снабжать наступающие войска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владислав Угольный: Россия не разобьет ВСУ, пока она делает ставку только на удары, а не снабжение войск" на сайте Украина.ру.
Про другие СВО — в материале "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:15Александр Казаков: Трамп хочет быть "королем", но не может проводить самостоятельную политику
05:00"В апреле-мае займемся плотно": военный эксперт назвал сроки штурма Красного Лимана
04:46В приоритете Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:45"Трамп думает о послезавтрашнем дне": Казаков — о нормализации отношений России и США
04:30"Снабжение ВСУ на левом берегу Оскола держится на дронах": военный эксперт про значение логистики
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
Лента новостейМолния