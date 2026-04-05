Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля - 05.04.2026 Украина.ру
Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля - 05.04.2026 Украина.ру
Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
Президент США Дональд Трамп в матерной форме обратился к Ирану с новыми угрозами
2026-04-05T17:00
2026-04-05T17:00
Президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив."Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social.Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".Заявление президента США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков."Война со стороны США перешла в фазу неприкрытой истерики. Перспективы мира не просматриваются. Совсем", – написал он в своём телеграм-канале.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19 и посоветовал готовиться к крайне серьёзному кризису."Мы живём в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвёт все жизни и экономики всех стран", – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Великобритании все еще ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения."Наш совет... 1. Тщательно готовьтесь к чрезвычайно серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике. 2. Поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения. 3. Приобретайте российские энергоресурсы", – заключил глава РФПИ.В другой записи он спрогнозировал цену на нефть."Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", – отметил Дмитриев.Днём ранее Трамп прирозил Ирану "настоящим адом"."Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – написал Трамп в соцсети Truth Social.Тем временем в Иране предрекли США разрушение. Так, 5 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединённые Штаты будут "полностью разрушены" в случае проведения ещё трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E."Если Соединенные Штаты победят так ещё три раза, они будут полностью разрушены", - написал спикер иранского парламента на своей официальной странице в соцсети Х, прикрепив к сообщению фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.До этого представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалились", иранские вооружённые силы сбили два вертолёта Black Hawk и самолёт поддержки С-130.Трамп ещё до заявления Зольфагари в воскресенье сообщил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасён и находится в безопасности."Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших &lt;...&gt; членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке."По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. &lt;...&gt; Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.Издание Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.Другое издание – The New York Times – сообщило о том, что два транспортных самолета, которые должны были вывезти американских военных и спасённого лётчика в безопасное место, застряли на отдаленной базе в Иране и были взорваны силами СШАСамолёты уничтожили, чтобы они не попали в руки иранцам. Для эвакуации американских военных были направлены три новых самолета, сообщила газета.По её информации, спасению лётчика предшествовала двухдневная "гонка на выживание" между американскими и иранскими военными. Как сообщили источники издания, сбитый лётчик более суток скрывался в горной местности, имея при себе лишь пистолет. При этом американцы наносили удары по иранским подразделениям, которые могли приблизиться к лётчику.Как сообщил The New York Times бывший высокопоставленный военный чиновник, знакомый с ходом операции, при сближении американских сил с местом нахождения лётчика произошла перестрелка. Несмотря на это, США удалось эвакуировать офицера силами нескольких сотен бойцов спецназа.Тем временем Трамп от угроз Ирану перешёл к прогнозам по поводу мира. Так, он заявил, что США и Иран могут достичь сделки в понедельник, 6 апреля.В этом усмотрели желание Трампа заработать на колебаниях на бирже."После сообщений Трампа о том, что он разгромит Иран, Трамп сообщил о том, что к завтрашнему дню возможно заключат сделку. Еще не понимая, что рынки уже не реагируют на его слова совсем, Трамп делает взаимоисключающие заявления с промежутком в час-полчаса", – отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Пока же США и Израиль продолжают атаковать Иран, а Иран – отвечает, нанося удары по Израилю и другим союзникам США в регионе.Подробнее о последствиях агрессии против Ирана для Трампа – в статье Сергея Котвицкого "Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа".
израиль
сша
иран
эксклюзив, хроники, дональд трамп, алексей пушков, кирилл дмитриев, израиль, сша, иран, ес
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Кирилл Дмитриев, Израиль, США, Иран, ЕС

Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля

17:00 05.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив.
"Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social.
Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".
Заявление президента США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
"Война со стороны США перешла в фазу неприкрытой истерики. Перспективы мира не просматриваются. Совсем", – написал он в своём телеграм-канале.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19 и посоветовал готовиться к крайне серьёзному кризису.
"Мы живём в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвёт все жизни и экономики всех стран", – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Великобритании все еще ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.
"Наш совет... 1. Тщательно готовьтесь к чрезвычайно серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике. 2. Поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения. 3. Приобретайте российские энергоресурсы", – заключил глава РФПИ.
В другой записи он спрогнозировал цену на нефть.
"Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", – отметил Дмитриев.
Днём ранее Трамп прирозил Ирану "настоящим адом".
"Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Тем временем в Иране предрекли США разрушение. Так, 5 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединённые Штаты будут "полностью разрушены" в случае проведения ещё трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.
"Если Соединенные Штаты победят так ещё три раза, они будут полностью разрушены", - написал спикер иранского парламента на своей официальной странице в соцсети Х, прикрепив к сообщению фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.
До этого представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалились", иранские вооружённые силы сбили два вертолёта Black Hawk и самолёт поддержки С-130.
Трамп ещё до заявления Зольфагари в воскресенье сообщил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасён и находится в безопасности.
"Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.
Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке.
"По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. <...> Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.
Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.
В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.
Издание Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.
Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.
Другое издание – The New York Times – сообщило о том, что два транспортных самолета, которые должны были вывезти американских военных и спасённого лётчика в безопасное место, застряли на отдаленной базе в Иране и были взорваны силами США
Самолёты уничтожили, чтобы они не попали в руки иранцам. Для эвакуации американских военных были направлены три новых самолета, сообщила газета.
По её информации, спасению лётчика предшествовала двухдневная "гонка на выживание" между американскими и иранскими военными. Как сообщили источники издания, сбитый лётчик более суток скрывался в горной местности, имея при себе лишь пистолет. При этом американцы наносили удары по иранским подразделениям, которые могли приблизиться к лётчику.
Как сообщил The New York Times бывший высокопоставленный военный чиновник, знакомый с ходом операции, при сближении американских сил с местом нахождения лётчика произошла перестрелка. Несмотря на это, США удалось эвакуировать офицера силами нескольких сотен бойцов спецназа.
Тем временем Трамп от угроз Ирану перешёл к прогнозам по поводу мира. Так, он заявил, что США и Иран могут достичь сделки в понедельник, 6 апреля.
В этом усмотрели желание Трампа заработать на колебаниях на бирже.
"После сообщений Трампа о том, что он разгромит Иран, Трамп сообщил о том, что к завтрашнему дню возможно заключат сделку. Еще не понимая, что рынки уже не реагируют на его слова совсем, Трамп делает взаимоисключающие заявления с промежутком в час-полчаса", – отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Пока же США и Израиль продолжают атаковать Иран, а Иран – отвечает, нанося удары по Израилю и другим союзникам США в регионе.
Подробнее о последствиях агрессии против Ирана для Трампа – в статье Сергея Котвицкого "Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа".
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампАлексей ПушковКирилл ДмитриевИзраильСШАИранЕС
 
