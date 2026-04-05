https://ukraina.ru/20260405/tramp-pereshl-na-rugatelstva-i-vspomnil-ob-allakhe-itoge-5-aprelya-1077553393.html

Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля

Президент США Дональд Трамп в матерной форме обратился к Ирану с новыми угрозами

2026-04-05T17:00

эксклюзив

хроники

дональд трамп

алексей пушков

кирилл дмитриев

израиль

сша

иран

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077441732_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80936371f211577f07f4a153f04e2e8b.jpg

Президент США Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив."Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social.Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".Заявление президента США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков."Война со стороны США перешла в фазу неприкрытой истерики. Перспективы мира не просматриваются. Совсем", – написал он в своём телеграм-канале.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19 и посоветовал готовиться к крайне серьёзному кризису."Мы живём в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвёт все жизни и экономики всех стран", – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Великобритании все еще ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения."Наш совет... 1. Тщательно готовьтесь к чрезвычайно серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике. 2. Поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения. 3. Приобретайте российские энергоресурсы", – заключил глава РФПИ.В другой записи он спрогнозировал цену на нефть."Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", – отметил Дмитриев.Днём ранее Трамп прирозил Ирану "настоящим адом"."Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – написал Трамп в соцсети Truth Social.Тем временем в Иране предрекли США разрушение. Так, 5 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединённые Штаты будут "полностью разрушены" в случае проведения ещё трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E."Если Соединенные Штаты победят так ещё три раза, они будут полностью разрушены", - написал спикер иранского парламента на своей официальной странице в соцсети Х, прикрепив к сообщению фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.До этого представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалились", иранские вооружённые силы сбили два вертолёта Black Hawk и самолёт поддержки С-130.Трамп ещё до заявления Зольфагари в воскресенье сообщил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасён и находится в безопасности."Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших <...> членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности", — говорилось в его сообщении в соцсети Truth Social.Военные следили за местом нахождения пилота в течении 24 часов, добавил глава Белого дома. Лётчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним всё в порядке."По моему указанию американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. <...> Это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов спасли по отдельности в глубине вражеской территории", — добавил Трамп.Ранее издание Axios со ссылкой на трёх американских чиновников сообщало о спасении лётчика.В публикации отмечалось, что этот член экипажа, офицер, получил ранение после катапультирования из самолёта в пятницу, однако мог ходить и более суток скрывался в горах, избежав плена.Издание Axios указывало, что поражение самолёта стало ужасом для американских военных, поскольку Корпус Стражей Исламской Революции также спешил найти пропавшего американского офицера на юго-западе Ирана. Оба члена экипажа были спасены в ходе операции спецподразделений на территории Ирана.Один из источников издания сообщил, что операция 4 апреля была проведена подразделением спецназначения при значительной воздушной поддержке, что американские войска открыли шквальный огонь, и что все силы на данный момент выведены из Ирана.Другое издание – The New York Times – сообщило о том, что два транспортных самолета, которые должны были вывезти американских военных и спасённого лётчика в безопасное место, застряли на отдаленной базе в Иране и были взорваны силами СШАСамолёты уничтожили, чтобы они не попали в руки иранцам. Для эвакуации американских военных были направлены три новых самолета, сообщила газета.По её информации, спасению лётчика предшествовала двухдневная "гонка на выживание" между американскими и иранскими военными. Как сообщили источники издания, сбитый лётчик более суток скрывался в горной местности, имея при себе лишь пистолет. При этом американцы наносили удары по иранским подразделениям, которые могли приблизиться к лётчику.Как сообщил The New York Times бывший высокопоставленный военный чиновник, знакомый с ходом операции, при сближении американских сил с местом нахождения лётчика произошла перестрелка. Несмотря на это, США удалось эвакуировать офицера силами нескольких сотен бойцов спецназа.Тем временем Трамп от угроз Ирану перешёл к прогнозам по поводу мира. Так, он заявил, что США и Иран могут достичь сделки в понедельник, 6 апреля.В этом усмотрели желание Трампа заработать на колебаниях на бирже."После сообщений Трампа о том, что он разгромит Иран, Трамп сообщил о том, что к завтрашнему дню возможно заключат сделку. Еще не понимая, что рынки уже не реагируют на его слова совсем, Трамп делает взаимоисключающие заявления с промежутком в час-полчаса", – отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Пока же США и Израиль продолжают атаковать Иран, а Иран – отвечает, нанося удары по Израилю и другим союзникам США в регионе.Подробнее о последствиях агрессии против Ирана для Трампа – в статье Сергея Котвицкого "Жертва кролика и Ирана. Трамп может повторить судьбу президента-демократа".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

