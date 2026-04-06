ЕС предупредил США о незаконности ударов по гражданской инфраструктуре Ирана - 06.04.2026 Украина.ру
ЕС предупредил США о незаконности ударов по гражданской инфраструктуре Ирана
Любое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в любых вооружённых конфликтах, включая войну в Иране, является незаконным и неприемлемым. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после того, как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил разбомбить инфраструктуру Ирана
2026-04-06T17:49
2026-04-06T17:54
Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в соей соцсети Truth Social заявление с угрозами в нецензурной форме. Он пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, потребовав от исламской республики обеспечить разблокировку Ормузского пролива.Пролив является важнейшей транспортной артерией для танкеров с ближневосточной нефтью для потребителей в Западной Европ, Азии и других частях света. Он также принимает суда с продовольствием и другим критически важным импортом для стран региона."Любое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам, является незаконным и неприемлемым. Это касается войны России в Украине, и это касается везде. Главной жертвой иранского режима является иранское гражданское население. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании. После пяти недель войны на Ближнем Востоке очевидно, что только дипломатическое решение сможет устранить её коренные причины", — заявил глава Евросовета.Издание Politico отметило, что глава Евросовета и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне проели переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также лидерами Израиля, ОАЭ и Пакистана. По информации издания, политики обсуждали дипломатические пути выхода из кризиса, начавшегося 28 февраля с нападения Израиля и США на Иран.Трамп на выходных предъявил Ирану очередной ультиматум, истекает в ночь на среду. Он в оскорбительной форме пригрозил руководству адскими муками, потребовав до среды разблокировать Ормузский пролив."Вторник, 20:00 по восточному времени!" — написал Трамп вечером в воскресенье."Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет в огне, потому что вы настаиваете на том, чтобы следовать указаниям Нетаньяху", — ответил ему также посредством соцсети председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф.Именно спикер парламента ИРИ ранее фигурировал в западной прессе как ключевой переговорщик с США по предложенной Трампом "сделке". Галибаф категорически отрицал это, как и сами переговоры, которые, согласно сообщениям западных СМИ, ведутся при посредничестве Пакистана.Российские СМИ ранее сообщали о неоднократных ультиматумах президента США руководству Ирана. В течение марта Трамп неоднократно заявлял о "побеждённом" Иране.
ЕС предупредил США о незаконности ударов по гражданской инфраструктуре Ирана

17:49 06.04.2026 (обновлено: 17:54 06.04.2026)
 
Любое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в любых вооружённых конфликтах, включая войну в Иране, является незаконным и неприемлемым. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после того, как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил разбомбить инфраструктуру Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в соей соцсети Truth Social заявление с угрозами в нецензурной форме. Он пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, потребовав от исламской республики обеспечить разблокировку Ормузского пролива.
Пролив является важнейшей транспортной артерией для танкеров с ближневосточной нефтью для потребителей в Западной Европ, Азии и других частях света. Он также принимает суда с продовольствием и другим критически важным импортом для стран региона.
"Любое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам, является незаконным и неприемлемым. Это касается войны России в Украине, и это касается везде. Главной жертвой иранского режима является иранское гражданское население. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании. После пяти недель войны на Ближнем Востоке очевидно, что только дипломатическое решение сможет устранить её коренные причины", — заявил глава Евросовета.
Издание Politico отметило, что глава Евросовета и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне проели переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также лидерами Израиля, ОАЭ и Пакистана. По информации издания, политики обсуждали дипломатические пути выхода из кризиса, начавшегося 28 февраля с нападения Израиля и США на Иран.
Трамп на выходных предъявил Ирану очередной ультиматум, истекает в ночь на среду. Он в оскорбительной форме пригрозил руководству адскими муками, потребовав до среды разблокировать Ормузский пролив.
"Вторник, 20:00 по восточному времени!" — написал Трамп вечером в воскресенье.
"Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет в огне, потому что вы настаиваете на том, чтобы следовать указаниям Нетаньяху", — ответил ему также посредством соцсети председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф.
Именно спикер парламента ИРИ ранее фигурировал в западной прессе как ключевой переговорщик с США по предложенной Трампом "сделке". Галибаф категорически отрицал это, как и сами переговоры, которые, согласно сообщениям западных СМИ, ведутся при посредничестве Пакистана.
Российские СМИ ранее сообщали о неоднократных ультиматумах президента США руководству Ирана. В течение марта Трамп неоднократно заявлял о "побеждённом" Иране.
Интервью на эту тему: Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели
