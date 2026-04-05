https://ukraina.ru/20260405/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-ocherednoe-ubiystvo-busifikatora-i-zarabotok-na-pogibshikh-voennykh-1077538796.html

Западная Украина за минувшую неделю: очередное убийство "бусификатора" и заработок на погибших военных

Во львовского таможенника вселился дух самурая, и он японским ножом убил сотрудника ТЦК, пытавшегося мобилизовать его младшего брата. Брат сбежал, а мужчине теперь грозит пожизненное заключение

2026-04-05T08:02

эксклюзив

львов

луцк

тцк

вооруженные силы украины

западная украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076160555_0:55:1264:766_1920x0_80_0_0_526b8cafec611d87a85451bde4992f51.png

Во Львове зарезали уже второго сотрудника ТЦК за четыре месяцаВ четверг, 2 апреля, во Львове произошло очередное убийство сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат). Как и в предыдущий раз, в декабре прошлого года, это произошло при попытке силовой мобилизации мужчины прямо на улице.Слухи о нападении на сотрудника ТЦК во Львове в четверг после обеда начали публиковать местные телеграм-каналы. Также в сети писали, что людолову "перерезали горло". Под этими новостями сразу же появились десятки тысяч одобрительных реакций – поднятый большой палец, сердечко и т.д.Более подробную информацию первым сообщил близкий к СБУ закарпатский журналист Виталий Глагола. В своем телеграм-канале он написал, что около 13.40 на улице Патона во Львове во время мобилизационных мероприятий совместный патруль полиции и ТЦК остановил автомобиль для проверки. В салоне находились двое мужчин, родные братья Дмитрий Труш (1997 года рождения) и Андрей Труш (1991 г.р.), работник Львовской таможни.Журналист утверждал, что после начала проверки документов Дмитрий Труш резко начал убегать, а дальше события "развивались за секунды". "По моей информации, Андрей Труш вмешался, чтобы дать брату скрыться. Он достал нож и нанес удар в шею работнику ТЦК – Олегу Авдееву. Удар – прицельный, в жизненно важный участок", – написал Глагола.После этого, как отметил журналист, на месте проводилась реанимация, затем пострадавшего переместили в карету скорой. Спасти его не удалось – военный скончался в автомобиле скорой помощи.В Национальной полиции подтвердили, что сотрудник ТЦК скончался в результате полученного ранения. Однако, по версии правоохранителей, инцидент произошел возле магазина "Король напитков" неподалёку от улицы Выговского. По информации полицейских, в этот момент "группа оповещения" никого не задерживала. А буквально через несколько часов после нападения полиция сообщила о задержании мужчины, убившего сотрудника ТЦК. В Государственной таможенной службе со своей стороны подтвердили, что задержанный является сотрудником Львовской таможни.На следующий день Андрею Трушу сообщили о подозрении по статье "преднамеренное убийство лица в связи с исполнением служебных обязанностей". В случае доказательства вины мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Его доставили в Лычаковский райсуд Львова для избрания меры пресечения. Судьба его младшего брата Дмитрия Труша до сих пор неизвестна.В судебном заседании мужчина изложил свою версию событий. Перед тем как, по словам подозреваемого, к нему подбежали представители ТЦК, он вместе с братом в частной похоронной фирме на улице Патона оформлял документы – свидетельство о смерти их бабушки."Мы стояли с братом, курили на улице перед входом в это помещение, ну и, соответственно, общались, плакали, – понимаете, горе случилось. У него зазвонил телефон, я только вошел в помещение – слышу крик. Меня хватают за куртку и тянут. Я разворачиваюсь и вижу, что какие-то неизвестные люди в форме начинают тянуть его и меня за куртки и наносить нам физические повреждения. После этого выбежала мама, брат мамы – они тоже оформляли документы. Крик. Тогда работник ТЦК начал всех баллоном пшикать. Это последнее, что я помню, после этого я уже отрывками помню, как я бегу, кричу "где брат", потом мы едем в машине. И я уже потом фактически нахожусь дома", – сказал таможенник.Он также опроверг версию полиции о том, что его разыскивали. "Я сам пришел в отделение добровольно, у меня не было цели скрываться. Поэтому я возражаю против ходатайства прокурора, прошу применить ко мне более мягкую меру пресечения", – заявил Андрей Труш. Однако суд постановил содержать его под стражей без права залога.Это было сделано, в частности, на основании обыска у таможенника на дому, где сотрудники Государственного бюро расследований нашли коллекцию ножей. Стоит добавить, что все они были приобретены законно, при этом таможенник зарезал сотрудника ТЦК ножом для мяса производства японской компании Sakuri.Интересна личность погибшего "бусификатора". Им оказался 52-летний офицер группы по рассмотрению и сопровождению Галицко-Франковского объединённого районного ТЦК Олег Авдеев. Он родился во Львове (по другим данным – в городе Златоуст в России), многие годы занимался санным спортом. Авдеев был участником XVIII Зимних Олимпийских игр в Нагано 1998 года и XIX Зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года. На обеих олимпиадах на санках-двойке в паре с Данилой Панчеком в итоге занимал 11-е место.Позже Авдеев окончил факультет международных отношений Львовского университета имени Франко. Значительную часть жизни мужчина посвятил службе на границе: в своё время возглавлял группу инспекторов пограничного контроля и был заместителем начальника мобильной заставы "Львов". В боевых действиях не участвовал.В системе ТЦК Авдеев работал с ноября 2025 года, при этом его воинское звание – старший лейтенант юстиции, привычное для сотрудников СБУ. Последний момент объясняет, почему информацию об убийстве первым распространил «сливной бачок» СБУ Виталий Глагола.Как сообщало издание Украина.ру, в начале декабря 2025 года во Львове 30-летний мужчина во время попытки его "бусификации" зарезал сотрудника ТЦК. Мужчина, задержанный за нападение, как и Труш, говорил на суде, что плохо помнит произошедшее.На Волыни таможенные махинации прикрывают погибшим военнымВ Любомле на Волыни состоялись два суда по делу об уклонении ООО "Волт-Тек" от уплаты таможенных платежей более чем на 16 млн грн (около 30 млн руб.). Компанию оформили на подставного человека – жителя Луцка Сергея Викторского, погибшего во время вторжения ВСУ в Курскую область. Об этой истории 31 марта сообщил телеграм-канал "Судом по схемам".Компанию "Волт-Тек" зарегистрировали в конце 2023 года в Луцке. Уже весной 2024-го она импортировала сотни автомобилей из ЕС по контракту с компанией Techmage Digital (Сольнок, Венгрия). По данным следствия, для уменьшения таможенных платежей были использованы поддельные сертификаты EUR.1 (по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС они дают льготу и освобождают от уплаты полной пошлины по ставке 10%). Позже действительность сертификатов, якобы выданных таможенным отделением в Пётркуве-Трибунальском (Польша), не подтвердили польские таможенники по запросу Волынской таможни.В постановлениях Любомльского районного суда 2025-2026 годов указано, что в целом таможенники зафиксировали 246 деклараций компании о ввозе "льготных" автомобилей. В документах директором и декларантом ООО "Волт-Тек" указан Сергей Викторский. Таможня в 2025-2026 годах продолжала проверки и подавала в суд материалы по нему.Однако Сергей Викторский ещё в 2023 году был мобилизован в ряды ВСУ и 25 сентября 2024 года погиб в бою вблизи населенного пункта Веселое Курской области РФ. Правда, тогдашний мэр Луцка Игорь Полищук сообщил об этом только 8 декабря 2025 года, а похороны военнослужащего прошли через несколько дней.Родные и близкие погибшего военного на траурной церемонии не подозревали, что 4 декабря 2025 года суд признал погибшего солдата виновным по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на 3,37 млн грн и постановил взыскать с него всю сумму. В материалах дела говорилось, что обвиняемый не явился на заседание, хотя был "надлежащим образом уведомлен по электронной почте".Следует добавить, что это постановление суда появилось в реестре только 16 декабря 2025-го, через четыре дня после похорон Сергея Викторского. А в конце марта 2026 года состоялся второй суд по уклонению Викторского от уплаты 12,84 млн грн пошлины. Суд признал правоту таможенников, однако закрыл дело, поскольку получил официальный акт о смерти директора ООО "Волт-Тек".В проекте "Судом по схемам" уверены, что погибшего использовали как подставное лицо. Эксперты обращают внимание на короткий период активности фирмы и на то, что реальные бенефициары "Волт-Тек" знали: проверка подлинности польских сертификатов EUR.1 занимает от 6 до 12 месяцев. На момент получения таможней ответа о подделке документов директора фирмы уже не было в живых. В результате судебные дела в отношении него были закрыты из-за смерти, в то время как организаторы схемы остались неустановленными.Луцкое ООО "Волт-Тек" фигурирует ещё и в уголовном деле о продаже автомобилей, завезённых на Украину как гуманитарная помощь. В нем говорится, что в течение 2024 года общественная организация "Легион Свои" из Киевской области и её директор Станислав Хоменко с приспешниками продавали "гуманитарные" автомобили.Правоохранители методом контрольной закупки задокументировали попытку реализовать за 15 тыс. долларов Volkswagen T-Roc. Во время обысков в офисе общественной организации "Легион Свои" полиция изъяла различные таможенные документы на автомобили, страховые полисы, иностранные номерные знаки, технику, а также пустые бланки с печатями и подписями нескольких компаний, среди которых была и "Волт-Тек". Судебные заседания по этому делу еще не начались.В то же время, по данным аналитического онлайн-портала YouControl, фирма-должник "Волт-Тек" до сих пор зарегистрирована на Сергея Викторского. Никаких попыток местных властей, государственных регистраторов, таможни или суда прекратить подобное надругательство над памятью погибшего военного не зафиксировано.Судя по всему, органы власти ожидают, что изменения в регистрационные документы будут вносить родственники Викторского. При этом никто не удивится, если на них еще и попытаются повесить долги ООО "Волт-Тек" по уплате пошлин.

https://ukraina.ru/20260405/on-esch-i-khirurg-chto-proiskhodit-s-delom-mindicha-na-ukraine-i-kakie-syurprizy-zhdut-ermaka-1077453480.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

