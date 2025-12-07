https://ukraina.ru/20251207/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-zarezannyy-busifikator-i-prosnuvshiesya-rusiny-1072743404.html

Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины

Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины - 07.12.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины

Несмотря на безумную государственную пропаганду в стиле "уклонист убил военнослужащего", подавляющее большинство пользователей соцсетей сочувствует не зарезанному во Львове сотруднику ТЦК, а его убийце

2025-12-07T05:00

2025-12-07T05:00

2025-12-07T05:00

западная украина за неделю

эксклюзив

закарпатье

львов

украина

василий малюк

тцк

вооруженные силы украины

фейсбук

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg

Во Львове зарезали "бусификатора". В сети массово поддержали убийцуВечером в среду, 3 декабря, при попытке затолкать очередного мужчину в бус, во Львове был убит сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим.). В ВСУ бьют тревогу "из-за растущего кризиса доверия и агрессии части общества в отношении военнослужащих", а пользователи социальных сетей массово поддержали убийцу, называя его действия самообороной.Как сообщила 4 декабря Львовская областная прокуратура, накануне на перекрёстке улиц Ефремова и Японской во Львове "во время исполнения служебных обязанностей" смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского районного ТЦК".В сообщении было сказано, что мужчина, отказавшийся представиться и предъявить документы, нанёс ножевой удар в пах военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Нападавший также ударил в голову старшего солдата Василия Малюка, после чего скрылся (предварительно применив газовый баллончик). Бондаренко был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия хирургов, утром 4 декабря он скончался от критической кровопотери. 37-летний уроженец Харькова Юрий Бондаренко в последнее время жил во Львове, он был ветераном боевых действий, участвовал ещё в карательной операции в Донбассе (АТО) в 2015–2016 годах.На розыск "народного мстителя" были брошены оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции № 2, а также сотрудники Управления криминального анализа полиции Львовской области. Изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина", правоохранители установили местонахождение 30-летнего львовянина и задержали его.В Оперативном командовании (ОК) "Запад" ВСУ забили тревогу из-за растущего кризиса доверия и агрессии части общества в отношении людоловов из ТЦК, которых в заявлении командования упорно называли "военнослужащими"."Часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников. Армия не может выиграть войну, если внутри страны формируется среда, в которой военные вынуждены бороться уже не только с российским врагом, но и с недоверием и агрессией сограждан", — было сказано в заявлении ОК "Запад", обнародованном 4 декабря.На следующий день стало известно имя задержанного — Георгий Кедрук. Он уроженец Ровенской области, окончил Харьковский авиационный институт, в последние годы жил во Львове, где работал программистом-фрилансером. В суде, который избирал ему меру пресечения, мужчина изложил свою версию событий. По словам Кедрука, он предоставил сотрудникам ТЦК и полицейским документы на проверку и вызвал адвоката. Однако его начали бить и пшикать в лицо слезоточивым газом, пытаясь запихнуть в бус."Следующее, что я помню, — это я открываю дверь домой и потом пытаюсь смыть слезоточивый газ. Это всё, что я помню с того вечера", — рассказал мужчина.На вопрос журналистов, его ли нож найден на месте преступления — ответил, что его. На вопрос, ударил ли он ножом военного, ответил: "Судя по всему, это так", и добавил, что в случае повтора ситуации повёл бы себя так же.Франковский районный суд Львова 5 декабря избрал 30-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 30 января 2026 года. При этом в ходе судебного заседания не было обнародовано видео с нагрудных камер сотрудников ТЦК и полицейских, что вызывало сомнения в официальной версии событий.Поэтому неудивительно, что, несмотря на мощную государственную пропаганду в стиле "уклонист убил военнослужащего", подавляющее большинство пользователей социальных сетей сочувствует не убитому сотруднику ТЦК, а его убийце. Действия мужчины называют самообороной против группы неизвестных лиц, которые хотели его похитить, пишут, что в США его оправдал бы суд присяжных, да и вообще — "людоловы сами виноваты". Таких постов и комментариев — десятки тысяч, в том числе под настоящими именами. Это стало неожиданностью для поклонников "войны до последнего украинца", которых ещё немало на Западной Украине.Как отметил львовский предприниматель Владимир Форостина, под постом об этом событии от оперативного командования Запад 1,2 К "смайликов", среди которых реальные украинцы — ИТ-шники, работяги, даже целый доктор биологии."И открою вам секрет: на самом деле при прочтении новости улыбалось гораздо больше реальных украинцев, просто они не настолько тупы, чтобы об этом публично заявить. Но вы почему-то делаете круглые глаза и заламываете руки", — написал он в "Фейсбуке"*."Открою вам ещё один секрет: никто из находящихся сейчас на Западе страны не верит, что россияне заберут себе Запад. Большинство это интуитивно чувствует, меньшинство понимает токсичность Западной Украины для русской культуры. Этим отчасти объясняется безумный рост цен на недвижимость и землю, кстати. Вывод из этого случая только один — никто никаких выводов не сделает. И именно после этого случая я бы начинал публично вешать", — призвал Форостина.Киевская журналистка Татьяна Трощинская тоже вынуждена была признать, что среди комментаторов были реальные матери молодых людей, которые откровенно писавшие, что они тоже бросились бы с ножом, если бы "упаковали" их."Я думаю, они уверены, что являются лучшими матерями, чем ходящие на могилу сына… Мне писали люди, которых знаю лично, и пытались доказать, что “не всё так однозначно”. Эти люди живут рядом, возможно, соседи, знакомые, коллеги, кто-то не решается говорить очень прямо, но считает “нормальным” это убийство украинского военного", — написала она и призвала к репрессиям против таких людей, назвав их "российской сетью"."Поэтому когда я читаю, что кому-то “печально, что свои убивают своих”, то я не согласна. Это не свои. У власти есть ответственность вовремя заметить и разоблачить сети уклонистов, которые Россия здесь запускает и развивает годами. И первая адекватная реакция на выход женщин против ТЦК должна быть ещё в Космаче (напоминаю — это 2024 год)", — призвала Трощинская. Правда, не уточнила, включает ли "адекватная реакция" публичные повешения.В Закарпатье снова обсуждают "русинский вопрос". Власти говорят, что русинов не существуетВ Закарпатской области вот уже несколько дней активно обсуждают "русинский вопрос" — давнюю местную тему. Это совпало с рядом событий в Киеве и Европе, что спровоцировало появление ряда конспирологических теорий.Началась информационная волна после выступления блоггерши из Закарпатья Габриэллы Дерепы на 18-м Форуме ООН по меньшинствам в Женеве 28 ноября. Женщина называет себя историком и правозащитницей, ведёт видео-блог "История Закарпатья по-закарпатски".В своём выступлении она объединила ряд триггерных для региона тем — вопросы экономики, релокации бизнеса, экологии Карпат и развития горных регионов — с темой русинства и прав русинов. В частности, она призвала к "официальному признанию карпаторусинского меньшинства на Украине" и "сотрудничеству русинских общественных организаций и государственных институций". Видео выступления стало "вирусным" в регионе, оно получило большие просмотры, охват и распространение.После волны обсуждения Габриэлла Дерепа записала новое видео, где заявила, что она "не является сепаратисткой, не имеет никаких связей с Россией, а все озвученные ею требования отвечают Конституции Украины и международному праву". Местные комментаторы утверждают, что это было сделано под давлением сотрудников СБУ, которые угрожали женщине открытием уголовного производства и обвинениями в сепаратизме. Более того, по моим данным, соответствующее производство всё равно открыто, просто у госпожи Дерепы в нём пока нет процессуального статуса.Несколько дней областные власти не реагировали на ситуацию — очевидно, ожидая указаний из Офиса президента (ОП) Украины, который был парализован после увольнения его руководителя Андрея Ермака как раз 28 ноября. Однако к концу минувшей недели заместитель руководителя ОП, бывший губернатор Закарпатья Виктор Микита всё же дал команду публично доказывать, что никакого "русинского сепаратизма" в крае нет.Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета заявил, что давно не видел каких-либо документов, свидетельствующих об активной деятельности русинских организаций, обществ или общественных объединений."Не помню, чтобы к нам приходили какие-либо письма или обращения от русинских организаций региона, хотя, в принципе, когда-то такие письма были, однако в последние годы, когда идёт полномасштабное вторжение, я такого не замечал", — заявил он.При этом чиновник дал понять, что русины не будут признаны на Украине."Для меня ясен и понятен факт существования русинства в других странах — Словакии, Сербии и так далее. Я понимаю, почему там эти люди объединяются и являются меньшинством. Но на Закарпатье русины точно не должны быть меньшинством — потому что это местное население, автохтонное на этой территории", — сказал Шекета.Глава Народного совета русинов Закарпатья Евгений Жупан испуганно заявил журналистам, что Габриэлла Дерепа не имеет никакого отношения к их организации, и "всё, что она заявляет, она заявляет от своего имени или не знаю, от чьего, кто её куратор"."Все вопросы относительно русинов в Закарпатье будем решать после войны в соответствии с законами и Конституцией Украины на пути её движения в ЕС. Так решили в нашей организации, так согласились и в других. Ещё раз подчёркиваем, что поднимать специально теперь этот вопрос, чтобы подогревать настроения, которые будут на руку нашим врагам, нецелесообразно и не нужно", — сказал Жупан.В свою очередь, политолог, доцент Ужгородского университета Михаил Шелемба заметил, что русинский вопрос в последние годы поднимается за пределами Украины — в России, Чехии или сейчас в Швейцарии."То, что мы видим сейчас — выглядит так, что россияне подхватили социальные проблемы, которые есть в Закарпатье из-за полномасштабной войны. Это изменения в экономике из-за большого релоцированного бизнеса, в структуре населения из-за переселения людей из других регионов. Это волна недовольства из-за застройки Карпат. То есть это ключевые вопросы, воспринимаемые населением. Они поднимаются извне для того, чтобы подогревать напряжение в регионе и разводить рознь", — заявил учёный.Следует отметить, что внешний фактор в актуализации "русинского вопроса" в Закарпатье действительно есть, однако находится он не в Москве, а в Праге. Дело в том, что мама Андрея Бабиша, который 9 декабря снова станет премьер-министром Чехии, родилась в закарпатском городке Ясиня и переехала в Братиславу лишь осенью 1944 года. Хотя она происходит из рода карпатских немцев, однако Бабиш во время своей предыдущей каденции на посту чешского премьера активно поддерживал русинские организации.Судя по антикиевским заявлениям Андрея Бабиша, он продолжит это делать, вернувшись к власти. Поэтому упомянутое заявление Габриэллы Дерепы, скорее всего, является своеобразной заявкой на поддержку от имени русинских структур, которые ориентируются не на Киев или Будапешт, а на Прагу.* принадлежит компании МЕТА, деятельность которой в РФ запрещенаЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать

закарпатье

львов

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, закарпатье, львов, украина, василий малюк, тцк, вооруженные силы украины, фейсбук, сво, прогнозы сво, новости сво