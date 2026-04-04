"Я рада, что ты в плену, сынок", "Воевать - это женское дело" и другие цитаты недели

О чем говорят политики, депутаты, журналисты и простые люди на Украине?

2026-04-04T16:12

Женщины, пора воевать!Бигборды с такими надписями появились в городах Украины: "Воевать - это женское дело".Причина всем ясна и понятна. Не хватает воюющей "массы". Понятно какой - мужского пола. Да, продолжается варварская "мобилизация" на улицах. Но огромное количество отловленных уходит в СЗЧ, самовольно оставляют часть (убегают из учебки, из частей, с поля боя).Продолжается и сопротивление мобилизации. Там отбили, тут отбили парня. Из Львова пришла дикая новость: работнику ТЦК (мобилизационного центра) перерезали горло.Но больше сопротивляются, конечно, "ногами": бегут.Воевать некому. А Европа требует.Вот недавно "главный дипломат ЕС", эстонская девушка Кая Каллас приезжала в Киев. Наверняка с новыми требованиями от "коалиции желающих".Впрочем, требования эти давно известны и высказаны весной 2022 года тогда ещё премьером Британии Борисом Джонсоном: "продолжайте воевать"."Зачем ты приехала?"Такой риторический вопрос задаёт Кае Каллас Олег Соскин, политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы.Кая Каллас приехала рассказать о том, что денег нет и не будет. Речь про тот самый кредит в 90 миллиардов евро, которого ждут не дождутся в Киеве. И скорее всего, так и не дождутся."Это настоящий капкан, - говорит Олег Соскин, - денег нет. И тут уже не в Викторе Орбане дело."Европа просто "кидает" Украину. Нет ни оружия, ни денег.Но зачем приехала Каллас? Лично доложить об этом Зеленскому?И это в то время, когда украинский беспилотник упал в Эстонии.Кипрский журналист Алекс Христофору был просто возмущён:"Это просто унижение и предательство Эстонии и всего ЕС. Просто вдумайтесь. В вашей стране упал украинский беспилотник, и лишь чудом никого не убил, а вы едете в Киев с подарками? Это же дикость.""Сегодня у меня нет хороших новостей", - признала и сама Кая Каллас.Но кстати, из тех 90 обещанных миллиардов 60 миллиардов должны были пойти на то, что сама Европа закупит у своих же фирм - оборонных и не только. Так что это "плохие новости" больше для коррупционеров из ЕС, а не для Украины.От вопроса о вступлении Украины в ЕС Кая Каллас уклонилась.Однако комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос на прошлой неделе выступала на мероприятии издания "Политико" и сообщила там, что:"Вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года невозможно, и это очевидно, конечно же, всем присутствующим."Кстати, как считают эксперты, из 10 ключевых условий вступления в ЕС, Украина не выполнила ни одного. Так что даже теоретически рассматривать вопрос вступления невозможно. Не говоря уже о том, что будущий "член ЕС" "продолжает воевать".Настоящие цели визита Каи Каллас были, конечно же, другими. Глобалисты, которых она представляет, хотят продержаться до выборов в Конгресс.Украина как "прокси" глобалистов должна продолжать воевать по многим причинам: коррупция, попытка ослабить Россию, личные карьеры еврочиновников, которые мечтают оставаться у власти как можно дольше.Как сказал бывший депутат украинской Рады Владимир Олейник:И вот уже зазывают на Украине женщин в армию. "Война - это женское дело". Да почему же женское?Ну, это же Украина."Вы в базе данных!"А на самой Украине обсуждают всё ту же мобилизацию. И кстати, очень встревожены женщины.Девушка лет 18 в Харькове сняла видео из патрульной машины."Меня везут в отделение," - говорит она, улыбаясь через силу. Видно, что готова уже заплакать."Сказали, что я в базе данных, уклоняюсь от мобилизации"."Это ошибка!" - хором кричат четверо бравых полицейских. Им и самим вроде бы неудобно."Сейчас мобилизуют, и на фронт", - грустно шутит девушка.Да, этот случай, скорее всего, ошибка. Но многие женщины, действительно, находятся в базе данных и подлежат мобилизации. Это: врачи, медсестры, фармацевты, и много других специальностей. Список расширяется.Дошло до того, что врачи и фармацевты "призывного возраста" просто увольняются. Сидят по домам.Кстати, не так давно Зеленский подписал указ о том, что можно мобилизовать мужчин и после 60 лет. По их личному желанию. Но те, кого отловили на улице, тоже подписывают "по личному желанию". Так умело их "убеждают" в ТЦК.Так что мужчины на улицах Украины теперь не в безопасности уже в любом возрасте.Кстати, в фашистской Германии в 1945 году призывали "до 85 лет". Украине есть с кого брать пример."Я так рада, что ты а плену!"А вот еще "вирусное" видео.Женщина разговаривает по телефону с сыном, который находится в плену в России:"Я очень рада, что ты в плену! Да, я очень этому рада! Не хочу, чтобы ты шёл на обмен. Потому что ты даже домой не доедешь".Это объясняется просто: те, кто возвращаются из плена, прямиком отправляются на Украине на передовую. Не заезжая домой."За деток не переживай, следим, пути отхода уже им приготовили. Ты себе сиди, и будешь живее, чем валялся бы где-то в посадках. Сиди в плену, сынок. Как у меня душа за тебя болит!"Женщину поддерживают: пусть уж лучше в плену. Живее будет. Да это даже и хорошо! Радуются за неё. Сын живой!Главное, не возвращаться на Украину.19 "ухилянтов"Кстати, видео с мужчиной из Германии, который утверждает: почти все уехавшие с Украины домой уже не вернутся - тоже набирает много просмотров. И никакого осуждения! Все всё понимают.И группа "19 ухилянтов", которые сумели убежать каким-то образом в Румынию, не вызывает осуждения в соцсетях. Все рады за 19 молодых пацанов."Граждане ухилянты!" - обращается к ним тот, кто снимает видео."Свобода!" - кричат хором вырвавшиеся из "концлагеря Украина".Все смеются, обнимаются. Чуть не плачут. Вырвались!"Я за...ался вести бизнес на Украине!"А Украина тем временем погружается в 19 век.Деиндустриализация плюс дикие, непомерные налоги и счета. Это феодализм или уже рабовладельческий строй?Владелица маленькой кофейни в спальном районе Киева получила счет "за коммуналку" на 27 тысяч гривен. Это примерно 50 тысяч рублей. При этом кофейня работает на своих электрогенераторах.Она снимает эмоциональное видео прямо из машины, за рулём :- Я за..алась вести бизнес на Украине! Мы потужни! Вы в это верите? Вести бизнес на Украине сейчас - это утопия."Я больше не хочу быть потужной!"Крик души девушки, которая устала:- Я больше не хочу быть потужной! Я хочу нормально спать и нормально есть! Я хочу, чтобы мой ребёнок не сидел в подвале, даже в частной школе. Хочу нормально, спокойно жить, без потужности. Мы уже как кроты, в потемках. Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть... Можете хейтить в комментариях, мне по барабану.Но никто особо не "хейтит". Многие девушку поддержали."Патриот Ярослав"А тем временем "блогер Ярослав", которого многие на Украине знали, он стримил "минуту молчания", выехал в Канаду.Ярославу уже исполнилось 23 года, его могут ненароком и мобилизовать. Ему совершенно не хочется, чтобы минуту молчания стримил кто-то другой, уже по нему.И поэтому украинский патриот как можно быстрее "сделал ноги".Вопрос: чем он занимается в Канаде? Удивительно, но он продолжает стримить "минуту молчания".И его тоже никто не осуждает.Поразительная страна, из которой все хотят сбежать, даже самые крутые "патриоты". Или наверное, самые крутые "патриоты" - это как раз те, кто хочет из Украины как можно быстрее сбежать.Ну и немножко потом еще заработать на "патриотизме", если получится.

Елена Мурзина

