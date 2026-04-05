"Процесс построения нового мира": Новичков рассказал, как БРИКС проходит проверку на прочность - 05.04.2026 Украина.ру
"Процесс построения нового мира": Новичков рассказал, как БРИКС проходит проверку на прочность
БРИКС стал серьезным глобальным политическим фактором, но это процесс, а не результат. Общая субъектность объединения произойдет позже и для этого ему необходимо пройти период испытаний. Об этом депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
БРИКС стал серьезным глобальным политическим фактором, но это процесс, а не результат. Общая субъектность объединения произойдет позже и для этого ему необходимо пройти период испытаний. Об этом депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос про объединение усилий в рамках БРИКС для обеспечения взаимной поддержки эксперт отметил, что основатели и лидеры стран объединения находятся в разной интенсивности и содержательности внешнеполитического курса.
"Грубо говоря, гармонизировать отношения Кубы с Россией, Китаем и Индией в одинаковом режиме не получится, потому что отношения находятся на определенных уровнях, имеют разное содержание", — отметил Новичков, указав на еще один важный аспект.
По его мнению, БРИКС пока находится в стадии своей субъектной оформленности, то есть у объединения пока нет общей субъектности.
"Это не означает, что она не наступит — просто произойдет чуть позже и для этого объединению необходимо пройти определенный период жизни, период испытаний. И сейчас несколько стран БРИКС проходят особую проверку на прочность, они находятся в состоянии войны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Ближнем Востоке — в авторской статье Татьяны Стоянович "Чума, война, голод уже пришли. Собирается ли Трамп призвать в Иране четвертого всадника Апокалипсиса" на сайте Украина.ру.
