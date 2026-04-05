Платить и не жаловаться: газовые последствия для ЕС от войны против Ирана

Война "коалиции Эпштейна" с Ираном дорого обходится Европейскому союзу, где природный газ с 390 долларов за тысячу кубических метров накануне начала войны подорожал до пиковых 720 долларов за тысячу "кубов" к 19 марта. Вскоре цены снизились, но ниже 570 долларов за тысячу "кубов" с того момента не падали

2026-04-05T09:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Проще говоря, стараниями Израиля и США газ в Евросоюзе стал дороже на 68%, и это явно не предел. Сколько по итогам войны переплатят европейцы, пока не ясно, как, впрочем, и сроки с условиями окончания войны. Тем интереснее понять, что же ждёт Евросоюз кроме банальной переплаты.Танк вместо трубыПрежде чем дать ответы на поставленные вопросы, необходимо в динамике понять, как изменился спрос на природный газ в Европе, кто его формировал, а также кто обеспечивал.За отправную точку стоит взять 2021 год как период до начала СВО, но после пандемии коронавируса, исказившей динамику спроса на природный газ.В 2021 году в ЕС сожгли 568 млрд м3 газа, а по итогам 2022 года — начало СВО и подрыв трёх из четырёх веток газопроводов "Северный поток" — уже 501 млрд м3, что на 12% меньше пика 2021 года. В последующие три года потребление газа в ЕС неуклонно снижалось, пока не составило по итогам 2025 года порядка 335 млрд м3. Таким образом, за 5 лет — с 2021 по 2025 год — потребление природного газа в Евросоюзе сократилось примерно на 40%.Теперь нужно разобраться с тем, кто сжигает этот самый газ. До 2021 года от 22% до 30% газа в ЕС потребляла промышленность, но в 2023–2024 годах из-за снижения объёмов потребления её доля снизилась до 22–25%.В 2023 году от 22 до 32% потребления газа в промышленности приходилось на химию и нефтехимию, 13–18% "сжигал" пищепром, 13–17% производство цемента, стекла и керамики, 7–10% приходились на чёрную металлургию и по 7% на целлюлозно-бумажную и машиностроение. Сильнее всего "просели" в потреблении производители удобрений (1 тонна аммиака равна 1 тыс. м3 газа) и прочих энергоёмких продуктов химпрома.И, наконец, пора внести ясность в структуру и географию импорта природного газа. Доля трубопроводных поставок к 2025 году сократилась до 50 с небольшим процентов со свыше 75% в 2021 году. Как следствие, теперь на СПГ приходится от 45% до 50% импортируемого ЕС газа.География импорта также претерпела изменения. По итогам 2025 года 31% спроса закрыла Норвегия (до 55% поставок по трубопроводам), 25% пришлись на США (свыше 55% доли в поставках СПГ), 13% рынка остались за Россией (поставки сократились со свыше 150 млрд м3 в 2021 году до 40 млрд м3 по итогам 2025 года). Ещё 13% закрыли страны Северной Африки. На Британию, Азербайджан и Катар пришлось по 4% поставок.Как следствие, теперь ЕС потребляет 36% произведенного в мире СПГ (на Японию приходится 17%, на Южную Корею ещё 16%).Ценности важнее денегКак видно, доля прекратившего отгрузки Катара небольшая — около 4%, или около 12 млрд м3. Но есть главная проблема не столько с тем, что с европейского рынка выпали катарские поставки, а в том, что они выпали с мирового рынка. Катар обеспечивает 20% поставок СПГ в мире.Как следствие, ЕС вновь — так уже было в 2021 году — придётся бороться с Азией за газ. Выиграют от этого американские поставщики СПГ, которые заработают на росте цен. А так как в США нет своего "Газпрома", то газ уйдёт на тот рынок, где за него предложат наибольшую цену.Следовательно, ЕС придётся стать менее переборчивым при закупках газа. 26 января 2026 года согласовал полный отказ от российского газа. Запрет на импорт СПГ должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа запретят с 30 сентября 2027 года. Пересматривать своё решение ЕС не планирует: 3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен заявил изданию Financial Times, что Европа должна готовиться к затяжному "энергетическому шоку", включая нормирование потребления топлива и опустошение резервов нефти, но блок и дальше намерен опираться на поставки из США и других стран-партнёров, так как они действуют "в условиях свободного рынка".Проще говоря, евробюрократия исходит из того, что у неё есть ресурсы, чтобы преодолеть кризис, не меняя основы взаимодействия с Россией. Пока нет запрета, Европа вынуждена скупать тоталитарные молекулы метана из России: по итогам первого квартала 2026 года Россия поставила в ЕС 6,5 млрд м3 СПГ, что стало квартальным рекордом за всё время поставок. Всего же, с учётом трубопроводных поставок, за квартал поставлено на 1,5 млрд м3 больше газа, чем за аппг.Помешать этому сможет разве что уничтожение газоперекачивающей инфраструктуры "Турецкого потока" — за последний месяц Украина пыталась сделать это не менее трёх раз.Хранилища пусты, нормативы осталисьЧто будет дальше с ценами на газ — неясно. Усугубляет проблему и продолжающийся отбор газа из ПХГ (чем больше откачают, тем больше придётся закачать). В целом заполненность европейских ПХГ к 3 апреля снизилась до 28%, но этот показатель сродни средней температуре по больнице с учётом холодильника морга и кабинета главврача. В Португалии ПХГ заполнены на 88,2%, в Испании на 57,4%, в Польше на 44,4%. А вот в Нидерландах в ПХГ осталось 4,6% газа, в Швеции 9,9%, в Хорватии 14,9%. Всего в ПХГ ЕС 29,6 млрд м3 газа — уровень заполненности в 28% низкий, но в 2018 году было ещё хуже (тогда в ПХГ было 18,45% газа).Таким образом, ЕС придётся переплатить за импорт газа, а размер переплат будет зависеть от того, как долго будет длиться война против Ирана с закрытием Ормузского пролива и какой ущерб будет нанесен газодобывающей инфраструктуре стран Персидского залива. Пока эти факторы не поддаются прогнозированию. В целом чем дольше идёт война, тем дороже с каждым месяцем будет газ для Евросоюза (рекорд 2022 года — 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. м3).В любом случае цены станут выше, а на правительства и импортёров будут давить европейские нормативы заполненности ПХГ — 90% к 1 ноября.В моменте от кризиса выиграют США — у них есть газ для покрытия части дефицита в Европе, но лишь часть и лишь в том случае, если ЕС будет готов переплачивать. Удастся заработать и России — несмотря ни на что, поставки СПГ в ЕС продолжаются, а цены на все энергоёмкие товары (удобрения, алюминий) и нефтепродукты выросли.Главным пострадавшим внутри Европы, как и в прошлый раз, окажется европейская энергоёмкая промышленность (химпром, производство удобрений), поэтому есть вероятность того, что на европейский рынок в итоге вернутся и российские азотные удобрения — рост мировых цен компенсирует европейские пошлины (6,5% адвалорной и 40 евро специфической с тонны азотных удобрений).А вот главным пострадавшим за пределами Евросоюза станет Украина, которой нужны 5,4 млрд евро для закупки газа и его последующей закачки в ПХГ. Но если в прошлом году Украине дали и газ, и деньги, то в этом году газа не хватает самим европейцам, а с деньгами и вовсе беда.О чем говорят политики, депутаты, журналисты и простые люди на Украине - в материале издания Украина.ру "Я рада, что ты в плену, сынок", "Воевать - это женское дело" и другие цитаты недели.

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

