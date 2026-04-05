https://ukraina.ru/20260405/peskov-uroven-kvalifikatsii-kai-kallas-ne-otvechaet-vysokim-standartam-1077551535.html

Песков: уровень квалификации Каи Каллас не отвечает высоким стандартам

Песков: уровень квалификации Каи Каллас не отвечает высоким стандартам - 05.04.2026 Украина.ру

Песков: уровень квалификации Каи Каллас не отвечает высоким стандартам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля раскритиковал профессиональные качества главы европейской дипломатии Каи Каллас, заявив, что её высказывания по истории некомпетентны. В Кремле предложили главе евродипломатии сосредоточиться на решении текущих проблем, а не на исторических оценках

2026-04-05T14:28

2026-04-05T14:28

2026-04-05T14:28

новости

россия

украина

кремль

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина.ру

каллас кая

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076656605_0:45:800:495_1920x0_80_0_0_39292b08cf4c57c1d7e58677f359e1a0.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об уровне квалификации главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, её профессиональные качества не соответствуют высоким стандартам и вряд ли позволяют делать замечания по историческим вопросам."Если говорить серьезно, то уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории", — заявил Песков в интервью автору программы "Вести" Павлу Зарубину.Представитель Кремля добавил, что Каллас могла бы внести позитивный вклад в решение современных проблем. "Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня, не в ретроспективе, а сегодня, хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать", — отметил он.Комментируя недавнее заявление Каллас о том, что Россия якобы напала на более чем 19 стран за последние 100 лет, Песков назвал это "новыми изысканиями эстонских историков", подчеркнув, что в Кремле "доселе эта информация была неизвестна".Дмитрий Песков неоднократно высказывался о политике Каи Каллас в ироничном ключе. Так, 20 февраля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь президента РФ заявил, что период работы Каллас на посту главы евродипломатии вряд ли войдёт в историю как эпоха "золотой дипломатии" для Европы. Подробнее в материале Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина готовила теракт в Сербии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру, каллас кая