Украина готовила теракт в Сербии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 апреля

Возле трубопровода, поставляющего газ из РФ в Венгрию, нашли бомбу. Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2026-04-05T13:30

Рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу, сообщил президент страны Александр Вучич."Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы", — написал он в соцсетях.По словам президента, её обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. Как пишут местные СМИ, взрывчатка лежала в двух больших рюкзаках.После разговора с Вучичем Орбан заявил, что проведет в воскресенье экстренное заседание совета обороны.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.Обстрелы и налётыУтром 5 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 22:00 по московскому времени 4 апреля до 08:00 по московскому времени 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 2 атаки на этот регион России: по одной на горловском и на донецком направлениях, выпустив 2 различных боеприпаса. Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждены 5 жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Алёшки — 5; Князе-Григоровка — 3; Каховка — 2; Чулаковка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Солонцы и Алёшки.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским округом сбиты 12 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Белгороде в результате детонации беспилотника пострадали два человека. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщина продолжает лечение амбулаторно. Повреждены автобус и 2 автомобиля", – писал Гладков.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, сёлам Беловское, Красный Октябрь, Таврово, Устинка, Чайки, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 18 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждён частный дом, в посёлке Дубовое — оборудование на территории одного из объектов, в селе Ясные Зори — 4 квартиры в МКД, частный дом и коммерческий объект, в селе Таврово — коммерческий объект и автомобиль, в селе Чайки — машина."В Борисовском округе по сёлам Берёзовка и Грузское выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и произведены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждены автомобиль, 4 частных дома и 3 надворные постройки", – указывалось в сводке.В Валуйском округе село Долгое атаковано одним FPV-дроном. Также над округом сбиты и подавлены 6 беспилотников. Последствий нет.Вейделевский округ подвергся атакам 11 беспилотников самолётного типа, 8 из которых сбиты. В селе Малакеево повреждена линия электропередачи.Над Волоконовским округом сбиты 4 беспилотника. Обошлось без повреждений.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дунайка, Замостье, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая и Почаево выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 33 беспилотников, 17 из которых сбиты."В городе Грайворон при сбитии FPV-дрона пострадала женщина. Она продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. В Грайвороне повреждены одна квартира в МКД и легковой автомобиль, в сёлах Дунайка, Мощеное и Новостроевка-Первая — объекты инфраструктуры, в селе Почаево — социальный объект. Сегодня утром в селе Замостье в результате атаки дрона на бронированный микроавтобус пострадали 7 человек. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи все направлены в медицинские учреждения г. Белгорода. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Транспортное средство повреждено", – писал Гладков.В Корочанском округе село Яблоново подверглось атаке беспилотника. Над Красненским округом сбит один БПЛА самолётного типа. Над Красногвардейским округом сбит беспилотник. Во всех случаях обошлось без последствий."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Староселье и хутору Вязовской выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 29 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом и забор другого домовладения, в хуторе Вязовской — инфраструктурный объект", – отмечалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 5 беспилотников. Над Ровеньским округом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Над Чернянским округом сбит беспилотник. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Шебекинском округе бпо городу Шебекино, сёлам Артельное, Белый Колодезь, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Зимовное, Максимовка, Новая Таволжанка и Сурково произведены атаки 43 беспилотников, 26 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 16-летняя девушка. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу", – писал Гладков.В Шебекино на территории предприятия загорелась кровля цеха — пожарными расчётами возгорание потушено, также повреждены 2 здания коммерческого объекта, 2 автобуса, машина и административное здание другого предприятия, в селе Графовка — 2 легковых автомобиля и хозпостройка, в селе Белый Колодезь — оборудование коммерческого объекта, в селе Зиборовка — частный дом, в селе Зимовное — инфраструктурный объект, в селе Сурково — надворная постройка, в селе Максимовка загорелась крыша помещения на территории предприятия.Вечером 4 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ."Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали с помощью БпЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории "Севское ДРСУ", к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", – писал он.Утром Богомаз рассказал о новой атаке."Украинские террористы атаковали с помощью дронов – камикадзе поселок Сенчуры Суземского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль. На месте работают оперативные и экстренные службы", – указал губернатор в 08:18.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О том, что ожидает Украину – в статье Кирилла Стрельникова "В Киев едут важные гости из США – и везут они очень-очень плохие вести"

Егор Леев

