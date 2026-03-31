Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности - 31.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260331/tramp-gotov-poyti-na-ostanovku-voyny-s-iranom-podrobnosti-1077352875.html
Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности
Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности - 31.03.2026 Украина.ру
Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности
Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив не будет немедленно открыт. Об этом 31 марта сообщило американское издание "The Wall Street Journal"
2026-03-31T08:45
2026-03-31T08:45
новости
иран
вашингтон
сша
дональд трамп
белый дом
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077348139_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_a74cded1c447f8508af3453ad5348f6c.jpg
По данным издания, Трамп дал понять, что не считает полное восстановление судоходства через Ормузский пролив обязательным условием для прекращения боевых действий. При этом в Белом доме рассчитывают завершить военную операцию в течение ближайших четырех-шести недель.При этом Вашингтон рассчитывает добиться своих основных целей — ослабить военно-морские возможности Ирана и его ракетный потенциал, а затем сделать ставку на дипломатическое давление и подключение союзников для восстановления безопасности судоходства в регионе.На этом фоне официальный Тегеран публично отрицает, что ведет переговоры с США. Как сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на заявление представителя иранского МИД, Иран не проводил переговоров с американской стороной, а лишь получил через посредников, в том числе через Пакистан, запрос на их проведение.Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры о прекращении огня уже "с новым и более серьезным" режимом в Иране и рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. Однако заявление иранского МИД показывает, что оценки сторон по поводу реального хода переговоров заметно расходятся. О других событиях к утру этого дня в публикации Главное за ночь 31 марта.
иран
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077348139_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_1ce277e0adab93996bbf35122a8f5894.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, белый дом, мид
Новости, Иран, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Белый дом, МИД

Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности

08:45 31.03.2026
 
© AP / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив не будет немедленно открыт. Об этом 31 марта сообщило американское издание "The Wall Street Journal"
По данным издания, Трамп дал понять, что не считает полное восстановление судоходства через Ормузский пролив обязательным условием для прекращения боевых действий. При этом в Белом доме рассчитывают завершить военную операцию в течение ближайших четырех-шести недель.
При этом Вашингтон рассчитывает добиться своих основных целей — ослабить военно-морские возможности Ирана и его ракетный потенциал, а затем сделать ставку на дипломатическое давление и подключение союзников для восстановления безопасности судоходства в регионе.
На этом фоне официальный Тегеран публично отрицает, что ведет переговоры с США. Как сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на заявление представителя иранского МИД, Иран не проводил переговоров с американской стороной, а лишь получил через посредников, в том числе через Пакистан, запрос на их проведение.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры о прекращении огня уже "с новым и более серьезным" режимом в Иране и рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. Однако заявление иранского МИД показывает, что оценки сторон по поводу реального хода переговоров заметно расходятся.
О других событиях к утру этого дня в публикации Главное за ночь 31 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранВашингтонСШАДональд ТрампБелый домМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
