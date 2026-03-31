Трамп готов пойти на остановку войны с Ираном: подробности

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив не будет немедленно открыт. Об этом 31 марта сообщило американское издание "The Wall Street Journal"

2026-03-31T08:45

По данным издания, Трамп дал понять, что не считает полное восстановление судоходства через Ормузский пролив обязательным условием для прекращения боевых действий. При этом в Белом доме рассчитывают завершить военную операцию в течение ближайших четырех-шести недель.При этом Вашингтон рассчитывает добиться своих основных целей — ослабить военно-морские возможности Ирана и его ракетный потенциал, а затем сделать ставку на дипломатическое давление и подключение союзников для восстановления безопасности судоходства в регионе.На этом фоне официальный Тегеран публично отрицает, что ведет переговоры с США. Как сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на заявление представителя иранского МИД, Иран не проводил переговоров с американской стороной, а лишь получил через посредников, в том числе через Пакистан, запрос на их проведение.Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры о прекращении огня уже "с новым и более серьезным" режимом в Иране и рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля. Однако заявление иранского МИД показывает, что оценки сторон по поводу реального хода переговоров заметно расходятся. О других событиях к утру этого дня в публикации Главное за ночь 31 марта.

